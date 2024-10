Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL mở rộng chuỗi cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Để phục vụ nhu cầu của người dân và đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, ngày 10/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL khai trương cửa hàng xăng dầu An Hồng trên Quốc lộ 10 địa phận xã An Hồng (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Đây là sự kiện phối hợp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL và Thương nhân phân phối xăng dầu - Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long - Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu. Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL được thành lập từ năm 2012. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Thi công xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng và xăng dầu. Với chiến lược tăng quy mô và phát triển hệ thống, dự kiến, tháng 11 năm nay, Công ty sẽ tiếp tục khai trương hai cửa hàng xăng dầu tại quận Hà Đông và huyện Thanh Trì (Hà Nội) và một cửa hàng tại huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương. Trong tương lai, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL sẽ tiếp tục mở rộng các cửa hàng tại Miền Tây gồm các tỉnh như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và trên cả nước. P.V