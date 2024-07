Công nương Kate lại ở ẩn

TPO - Nguồn tin cho biết Công nương Kate lui về ở ẩn sau lần xuất hiện tại Wimbledon và không có kế hoạch tham gia bất kỳ sự kiện công khai nào nữa trong mùa hè này.

Ngày 14/7, Công nương Kate cùng con gái, Công chúa Charlotte, đến xem trận chung kết đơn nam Giải Vô địch Wimbledon giữa Novak Djokovic và Carlos Alcaraz tại All England Lawn Tennis and Croquet Club (Câu lạc bộ croquet và quần vợt sân cỏ toàn Anh) ở London, Anh. Đây là lần thứ 2 người đẹp sinh năm 1982 lộ diện công khai kể từ khi thông báo mắc bệnh ung thư, đồng thời được cho là lần xuất hiện cuối cùng của cô trong mùa hè này.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với People, Robert Jobson, tác giả cuốn tiểu sử Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen (dự kiến phát hành vào ngày 6/8), cho biết hoàng hậu tương lai trước đây sống theo lịch trình, nhưng sau khi bị bệnh, cô ưu tiên sống cuộc sống của mình và lịch trình sẽ được lên kế hoạch phù hợp.

“Cô ấy sẽ trở lại, nhưng khi bạn trải qua một biến cố như vậy, nó thay đổi quan điểm của bạn và thứ tự ưu tiên của mọi thứ”, ông Jobson nhấn mạnh.

Theo People, sau 2 lần lộ diện Vương phi xứ Wales đang hướng tới một mùa hè kín tiếng, riêng tư và tiếp tục chữa lành.

William, Kate và 3 con được cho là dành phần lớn thời gian nghỉ dưỡng tại ngôi nhà nông thôn Anmer Hall ở gần bãi biển phía bắc Norfolk (Anh). Tại đây, họ có thể tận hưởng những chuyến dã ngoại và chèo thuyền. Sau đó, họ dự kiến đoàn tụ với Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tại Lâu đài Balmoral (Scotland) vào cuối mùa hè.

"Cô ấy sẽ không phải là trung tâm của sự chú ý. Ở bên gia đình và được là chính mình sẽ mang lại cho cô ấy năng lượng. Sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào việc hồi phục của cô ấy”, một người trong cung điện nói với tạp chí Mỹ.

Yêu thích cuộc sống tĩnh lặng không có nghĩa là Kate bài xích việc góp mặt trong các sự kiện công khai. Ông Jobson đánh giá Vương phi xứ Wales đã thể hiện rất nhiều sự dũng cảm và bản lĩnh trong chuyến đi đến Wimbledon, vì cô biết cả thế giới đang dõi theo mình.

Trong khi đó, nguồn tin cung điện tuyên bố trở lại với vai trò thành viên hoàng gia cấp cao có thể đã mang lại cho bà mẹ 3 con nguồn sống.

“Cô ấy đã trải qua một điều gì đó khủng khiếp và căng thẳng. Điều quan trọng là phải có những chiến thắng nhỏ để mong đợi hoặc cho bạn lòng can đảm và năng lượng tiến về phía trước”, nguồn tin nói.

Cung điện Kensington chưa phản hồi về các thông tin trên.