Công nghệ nhận diện khuôn mặt - “tấm khiên” an toàn trong thời đại dữ liệu

Công nghệ hình ảnh nói chung và nhận diện khuôn mặt nói riêng được đánh giá là tấm khiên quan trọng trong cuộc chiến chống giả mạo dữ liệu và danh tính người dùng.

Những cú lừa từ “khuôn mặt fake”

Chị N.T.Q (Tây Hồ, Hà Nội) đã mất gần 30 triệu đồng khi bị đối tượng lừa đảo giả dạng khuôn mặt của người thân và yêu cầu chuyển tiền. “Mình đã nhận được cuộc gọi video và xác nhận đúng khuôn mặt, tuy nhiên cuộc gọi chỉ diễn ra vài giây nên mình chưa kịp trao đổi kỹ, nhưng vì tin tưởng nên mình đã chuyển số tiền được yêu cầu”, chị chia sẻ.

Trên nhiều diễn đàn, không ít người dùng cũng “khóc ròng” vì gặp phải cú lừa tương tự. Đây là một trong những chiêu sử dụng ảnh, video, mô hình 3D, mặt nạ in 3D, thậm chí tích hợp AI như deepfake để giả mạo dữ liệu và danh tính người dùng. Thực tế này đã đặt ra thách thức lớn cho công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Lý giải về vấn đề này, TS. Nguyễn Quý Hà – Giám đốc Khối Công nghệ Phân tích hình ảnh VinBigdata (thuộc Tập đoàn Vingroup) cho biết: “Một số giải pháp xác thực danh tính có thể dễ dàng bị qua mặt bởi hình ảnh, video, mặt nạ hay deepfake giả dạng chủ thể. Các giải pháp này không đạt tiêu chuẩn về chất lượng, chưa vượt qua các bài kiểm tra đánh giá hiệu suất của các hệ thống nhận diện khuôn mặt trong nhiều tình huống khác nhau. Đây là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà nhiều doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới đang phải đối mặt”.

Không chỉ có ý nghĩa trong bảo mật, công nghệ nhận diện hình ảnh, nhận diện khuôn mặt còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực nóng như an ninh đô thị hay an toàn giao thông. Đơn cử, nhiều quốc gia trên thế giới hiện đang sử dụng hệ thống camera giám sát thông minh tích hợp công nghệ nhận diện hình ảnh, nhận diện khuôn mặt để giám sát và phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông, trật tự đô thị, hay phát hiện kẻ gian đột nhập vào các khu đô thị, tòa nhà.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt – “lá chắn thép” chống lừa đảo

Với ý nghĩa lớn trong nhiều lĩnh vực, công nghệ nhận diện khuôn mặt hiệu quả, đặc biệt là phù hợp với người dùng Việt và đảm bảo an toàn dữ liệu là nhu cầu ngày càng lớn.

Đó là lý do cái tên nổi bật như VinBigdata nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Đặc biệt, trong bảng xếp hạng Đánh giá Công nghệ Nhận diện khuôn mặt mới nhất vừa được Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) công bố, VinBigdata đã lọt Top 10 thế giới ở hạng mục nhận diện khuôn mặt Mugshot Webcam, trở thành doanh nghiệp Việt đầu tiên góp mặt trong Top 10 thế giới ở hạng mục này.

So với các sản phẩm hiện có trên thị trường, VinBigdata đã tiến hơn một bước trong việc cập nhật và sử dụng các thuật toán tiên tiến nhất trên thế giới, từ đó phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt ngày càng đạt độ chính xác cao. Không chỉ vậy, VinBigdata còn sử dụng bộ dữ liệu huấn luyện lên tới gần 200 triệu ảnh, với sự đa dạng về sắc tộc, giới tính, tôn giáo, và độ tuổi, giúp mô hình hoạt động hiệu quả trên nhiều đối tượng khác nhau.

TS. Nguyễn Quý Hà chia sẻ: “Dữ liệu của người Việt cần phải được quản lý và khai thác bởi chính người Việt. Đây cũng là một trong những biện pháp đảm bảo an ninh dữ liệu quốc gia, tránh thất thoát và sử dụng sai mục đích. Cùng với sự ghi nhận về chất lượng bởi NIST, chúng tôi tham vọng mang tới một “tấm khiên” an toàn và tin cậy cho người dùng tại Việt Nam, đặc biệt trong các ứng dụng thuộc Khu vực công như giám sát giao thông, quản lý trật tự nơi công cộng, giám sát an ninh sân bay, đảm bảo an toàn tại các đô thị thông minh,...”

Trên thực tế, VinBigdata cũng đang phối hợp cùng các đơn vị và cơ quan quản lý tại một số tỉnh, thành phố để triển khai giải pháp giám sát thông minh tại một số khu vực như trường học, sân bay hay các khu chợ để phát hiện người lạ, người trong danh sách đen... Đây đều là những dự án trọng điểm, được triển khai ở quy mô lớn, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

“Việc tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt “thuần Việt”, do người Việt làm chủ trong hoạt động giám sát an ninh trật tự sẽ mang lại lợi ích và ý nghĩa to lớn cho kinh tế - xã hội, đảm bảo cuộc sống an toàn và tiện nghi, đồng thời bảo vệ dữ liệu người dùng và dữ liệu quốc gia ở mức tối đa”, TS. Nguyễn Quý Hà nhấn mạnh.

Ngoài ra, công nghệ nhận diện khuôn mặt đã và đang được VinBigdata tích hợp vào nhiều sản phẩm, giúp giải quyết các bài toán về kiểm soát ra vào, chấm công và quản lý nhân sự, định danh khách hàng điện tử (eKYC), giám sát an ninh an toàn… tại hàng loạt doanh nghiệp trong các lĩnh vực như Đô thị thông minh, Công nghiệp sản xuất, Vận tải hành khách, Du lịch khách sạn,...

VinBigdata là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên nền tảng dữ liệu lớn (Big Data), tập trung vào lĩnh vực Xử lý hình ảnh và Ngôn ngữ. Việc ứng dụng công nghệ đạt chuẩn thế giới vào hệ sinh thái sản phẩm thể hiện nỗ lực của VinBigdata trên hành trình đưa công nghệ Việt đi vào đời sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp Việt, từ đó vươn ra toàn cầu.