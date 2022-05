Công nghệ khoác “tấm áo mới” cho lĩnh vực kinh doanh truyền thống

Số hóa đang thay đổi cách vận hành của hàng loạt mô hình kinh doanh truyền thống, theo hướng thông minh hơn và mang tới trải nghiệm xuất sắc cho người dùng cuối. Những “kỳ lân” có năng lực công nghệ nổi trội, khả năng thấu hiểu khách hàng như One Mount sẽ có lợi thế lớn để cạnh tranh trong thị trường đầy tiềm năng như bán lẻ hay bất động sản.

Chuyển mình “lột xác” nhờ công nghệ

Theo khảo sát của Statista 2021, Việt Nam có khoảng 61,3 triệu smartphone đang được sử dụng và là 1 trong 10 quốc gia có số lượng smartphone cao nhất thế giới. Cùng với tốc độ phủ sóng rộng khắp của mạng di động, thói quen tiêu dùng thay đổi vì Covid-19, số hóa đã đưa nhiều ngành truyền thống “bước vào cao tốc”.

“Đặt hàng trước đợi 3 ngày, giờ còn 1 ngày; trước cần tiếp sale (người bán hàng - PV) cả tiếng, giờ chỉ cần vài phút thao tác trên điện thoại”, ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết, cửa hàng tạp hóa của mình đang thay đổi hoàn toàn cách vận hành truyền thống, khi tận dụng những thế mạnh từ VinShop - nền tảng chuyển đổi số cho 10 vạn tạp hóa tại Việt Nam.

“Giá trị lớn nhất là tăng thu nhập”, ông Mạnh nói thêm. Chỉ cần thao tác trên ứng dụng VinShop, chủ tạp hóa có thể nhập nhiều mặt hàng cùng một lúc, tận dụng 100 chương trình khuyến mại mỗi tháng để nhập hàng với giá tốt hơn. Thậm chí, việc số hóa có thể biến một cửa hàng tạp hóa truyền thống sở hữu những tiện ích như trong siêu thị hiện đại như thanh toán không tiền mặt qua VinID Pay, quản lý nguồn hàng, cân đối thu chi…

Rõ ràng, công nghệ từ VinShop đang khiến những tiệm tạp hóa kiểu cũ "thay da đổi thịt" cũng như góp phần giúp mô hình bán lẻ truyền thống có thêm sức mạnh để cạnh tranh trong thời đại số.

Không chỉ riêng lĩnh vực bán lẻ, các ngành nghề chú trọng gặp gỡ - đối thoại trực tiếp như bất động sản (BĐS) cũng đòi hỏi sự trợ giúp của các nền tảng proptech (BĐS công nghệ) để minh bạch thị trường và mở rộng khách hàng tiềm năng.

Mới đây, proptech OneHousing mới ra mắt công cụ định giá nhà tự động ứng dụng công nghệ Automated Valuation Model, được đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực data - công nghệ - tài chính - BĐS đến từ tập đoàn One Mount nghiên cứu và phát triển trên cơ sở dữ liệu lớn.

Ngay thời điểm ra mắt, 400.000 căn hộ từ 380 dự án và 50.000 nhà thấp tầng từ hơn 90 dự án được OneHousing định giá, và dự kiến sẽ cán mốc 1,5 triệu căn nhà vào cuối 2022. Giới chuyên môn đánh giá, đây là bước ngoặt của thị trường BĐS khi giảm thiểu hơn 90% thời gian so với quy trình thông thường. Thao tác có thể thực hiện trên mọi thiết bị, mọi lúc mọi nơi, 100% trực tuyến và hoàn toàn miễn phí. Kết quả được hệ thống ngân hàng chấp nhận để cấp vốn thế chấp, khởi đầu là Techcombank. Công nghệ trong BĐS đang góp phần đẩy lùi vấn nạn giá ảo, loạn giá, thổi giá và trục lợi trong giao dịch ở một số nơi.

Bắt tay với “người khổng lồ” cho mục tiêu lớn

VinShop, OneHousing cùng với siêu ứng dụng VinID là những sản phẩm công nghệ nổi bật của One Mount - hệ sinh thái công nghệ đang nổi lên trong chương trình quốc gia về chuyển đổi số. Các sản phẩm này của One Mount đang công nghệ hoá toàn bộ chuỗi giá trị của các mảng kinh doanh truyền thống. Đó là cách One Mount giải quyết “nút thắt” của thị trường với hệ sinh thái công nghệ toàn diện, đáng tin cậy cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

“One Mount đặt khách hàng làm trọng tâm trong mỗi quyết định của doanh nghiệp. Sự chuyển đổi số thực sự bắt đầu bằng việc hiểu biết sâu sắc không chỉ thị trường, mà quan trọng hơn là những khách hàng, người dùng hưởng lợi từ sự chuyển đổi đó, biến nó thành các mục tiêu chiến lược và khát vọng. Đến năm 2025, One Mount kỳ vọng 75% người dân Việt Nam tiếp cận và trải nghiệm các dịch vụ và sản phẩm trong hệ sinh thái của chúng tôi”, ông Nguyễn Kỳ Thanh, Group CMO của One Mount chia sẻ.

Để hiện thực hóa mục tiêu lớn, đồng thời thúc đẩy sự chuyển mình của các mô hình kinh doanh truyền thống, ngay từ năm 2021, One Mount đã chọn cách bắt tay với những ông lớn trong ngành công nghệ, đầu tiên là Google Cloud để xây dựng ra hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam.

“Điều quan trọng đối với One Mount là phải có nền tảng công nghệ vững chắc. Đây là yếu tố tiên quyết để chúng tôi liên tục đưa ra các giải pháp phục vụ các nhu cầu phát triển của thị trường, để công nghệ và con người có thể tạo ra những cơ hội vô hạn”, đại diện One Mount nói về việc hợp tác với Google Cloud.

Cú bắt tay này sẽ mở ra cơ hội để ​​One Mount tận dụng những công nghệ của Google vào chiến lược mở rộng và thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh của mình, đặc biệt là VinShop, VinID và OneHousing. Đứng trên vai “người khổng lồ”, One Mount có thể nhanh chóng áp dụng, mở rộng quy mô các dịch vụ mới bằng với các tính năng an toàn, mã nguồn mở và các gói phần mềm cơ sở trên Google Kubernetes Engine, đồng thời tận dụng những công cụ thông minh của Google Cloud để tích hợp và phân tích dữ liệu, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiên tiến hơn.

Việc chuyển đổi sang Google Cloud đã giúp One Mount cải thiện độ tin cậy và tính khả dụng cao hơn so với khi vận hành trên tài nguyên có sẵn. Từ đó, đơn vị này có thể dễ dàng quản lý lưu lượng truy cập web ở mức cao nhất trong những dịp đặc biệt như mua sắm cuối năm, hay các sự kiện có bán vé dễ dàng hơn trên nền điện toán đám mây.

Với tiềm lực sẵn có và quan hệ đối tác chiến lược cùng các “ông lớn” trong ngành, hệ sinh thái công nghệ One Mount đang đẩy nhanh quá trình số hoá của lĩnh vực kinh doanh truyền thống, từ đó góp phần cho sự phát triển đột phá cho nền kinh tế.