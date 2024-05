Công đoàn PC Đắk Nông thăm hỏi tặng quà cho người lao động

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2024, Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông (Công đoàn PC Đắk Nông) vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Công đoàn PC Đắk Nông trực tiếp thăm hỏi, động viên CBCNV các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là lực lượng đang làm việc trực tiếp tại hiện trường. Ông Trần Quốc Hoàn - Chủ tịch Công đoàn PC Đắk Nông đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình sản xuất, kinh doanh cùng các chế độ, hoạt động chăm lo cho người lao động trong hoạt động sản xuất và đời sống thường ngày của các đơn vị.

Được công đoàn công ty đến hiện trường thăm hỏi và tặng quà công nhân, anh Nguyễn Tấn Hoàng – Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Đắk Mil cho biết: “Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ người dân, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành sớm các nhiệm vụ được giao, kịp thời khắc phục những khiếm khuyết trên lưới điện. Được Ban lãnh đạo và Công đoàn công ty quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ và tạo điều kiện giúp đỡ, anh em công nhân động viên nhau nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp một phần công sức cùng đơn vị và công ty đáp ứng nhu cầu cung ứng điện trên địa bàn”.

Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn PC Đắk Nông tập trung vào những hoạt động chính như: Chăm lo đời sống cho CBCNV; đẩy mạnh các phong trào thi đua; biểu dương các cá nhân, người lao động tiêu biểu… Những hoạt động này mang lại hiệu quả lớn trong việc thúc đẩy tinh thần làm việc của CBCNV, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn công ty.

Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của công ty và đơn vị, anh Trần Văn Thảo - Công nhân Điện lực Đắk Rlấp chia sẻ: “Được sự quan tâm của lãnh đạo, công đoàn và anh chị em đồng nghiệp công ty trong lúc khó khăn, ốm đau, bệnh tật là điều hết sức đáng quý và trân trọng. Những món quà dù nhỏ nhưng giá trị tình cảm rất lớn là nguồn cổ vũ, động viên và tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để người lao động nỗ lực hết mình vì tập thể, vì công ty”.

Ông Trần Quốc Hoàn - Chủ tịch Công đoàn PC Đắk Nông cho biết, đơn vị có hơn 500 CBCNV. Những năm qua, Ban lãnh đạo và Công đoàn công ty thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để họ làm việc, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Công đoàn luôn quan tâm, theo dõi và đề xuất kịp thời lên Công đoàn cấp trên để hỗ trợ những đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn, giúp người lao động có động lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong dịp Tháng công nhân năm 2024, Công đoàn PC Đắk Nông thăm hỏi trao 27 suất quà cho các gia đình CBCNV đau ốm nặng, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá một triệu đồng. Việc tổ chức thăm hỏi người lao động trong Tháng công nhân là hoạt động thường niên của Công đoàn PC Đắk Nông.

Trong chuỗi sự kiện quan trọng của tháng 5/2024, hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, PC Đắk Nông triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo niềm động viên khích lệ người lao động làm việc hăng say, nhiệt tình, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV công ty trong công tác an toàn vệ sinh lao động.