TPO - Ngày 21/10, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Cao Bằng đã thông báo quyết định điều động Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Buổi lễ cũng công bố quyết định điều động Đại tá Lương Ngọc Quyết, Trưởng phòng, Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng ghi nhận Đại tá Hòa Quang Tưng trong suốt quá trình công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được sự tin yêu, tin tưởng của các cấp ủy, chính quyền và đồng chí đồng đội.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Đại tá Lương Ngọc Quyết nhanh chóng tiếp cận công việc mới; cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu được giao trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lương Ngọc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng; đồng thời hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.