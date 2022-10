Công bố nghiên cứu 'chấn động' về kỹ năng giao tiếp của trẻ em sinh ra trong đại dịch COVID-19

TPO - Một nghiên cứu vừa được công bố trực tuyến trên Archives of Disease in Childhood cho thấy, việc cách ly xã hội trong thời gian đại dịch COVID-19 có thể cản trở các kỹ năng giao tiếp xã hội của những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ này.

Theo kết quả nghiên cứu, ngày càng ít các cột mốc quan trọng như vậy có được trong năm đầu tiên của cuộc đời những đứa trẻ này. Người ta hy vọng rằng, sự kém giao tiếp của những đứa trẻ này sẽ thay đổi khi cuộc sống được trở lại bình thường sau đại dịch.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đề xuất, cần phải tiếp tục theo dõi sự phát triển của những đứa trẻ này đến tuổi đi học để đảm bảo rằng không có ảnh hưởng lâu dài nào.

Phát triển ngôn ngữ

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ sơ sinh rất phức tạp, nhất là với những trẻ nhỏ được nhìn người chăm sóc chúng đeo khẩu trang suốt ngày.

Trước khi vắc xin COVID-19 ra đời, việc phong tỏa hàng loạt và bắt buộc đeo khẩu trang đã được triển khai để hạn chế sự lây lan của nhiễm COVID-19, điều này đã hạn chế tương tác của trẻ sơ sinh với những người bên ngoài nhà và có khả năng hạn chế trẻ tiếp cận các dấu hiệu hình ảnh và khuôn mặt để phát triển ngôn ngữ.

Để đánh giá tác động tiềm tàng mà các biện pháp này có thể gây ra, các nhà nghiên cứu đã đánh giá 10 kết quả phát triển được báo cáo của cha mẹ đối với 309 trẻ sinh ra trong thời kỳ đại dịch ở 12 tháng tuổi.

Các em bé này là một phần của nghiên cứu CORAL (Tác động của Đại dịch COVID-19 lên vấn đề dị ứng và Tự miễn dịch ở trẻ sơ sinh Sinh ra trong thời gian bị phong tỏa), và tất cả đều được sinh ra trong ba tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19 (tháng 3 đến tháng 5 năm 2020) ở Ireland.

10 kết quả phát triển bao gồm khả năng: bò; bước dọc theo đồ đạc; đứng một mình; nhặt các vật nhỏ bằng ngón tay cái và ngón trỏ (kìm kẹp); xếp gạch; thức ăn bằng ngón tay; biết tên riêng của mình; diễn đạt một từ xác định và có nghĩa; chỉ vào đồ vật; và vẫy tay "tạm biệt."

Kết quả này được so sánh một năm sau khi sinh với kết quả của 1629 trẻ sơ sinh từ nghiên cứu BASELINE (Babies After SCOPE: Đánh giá tác động theo chiều dọc bằng cách sử dụng tác động thần kinh và dinh dưỡng), bao gồm những trẻ sinh ra ở Ireland từ năm 2008 đến năm 2011.

Trẻ trong nghiên cứu CORAL trung bình được sinh sớm hơn một chút so với trẻ nghiên cứu BASELINE, và có ít trẻ đầu tiên được sinh ra trong nghiên cứu CORAL: 45% (138) so với 84% (1364). Tỷ lệ bà mẹ có trình độ học vấn hoặc đang theo học trình độ đại học (chứng chỉ sau đại học trở lên) ở nhóm CORAL cũng cao hơn: 94,5% (292) so với 88% (1431).

So sánh các kết quả cho thấy, nhóm trẻ trong nghiên cứu CORAL đạt được các mốc phát triển giao tiếp xã hội ít hơn một chút so với trẻ trong nghiên cứu BASELINE.

Nhiều trẻ trong nghiên cứu CORAL có thể bò (97,5% so với 91%), nhưng ít diễn đạt một từ xác định và có nghĩa hơn (77% so với chỉ hơn 89%), có thể chỉ (84% so với 93%) và có thể vẫy tay " tạm biệt "(88% so với 94,5%).

Nhóm trẻ em trong nghiên cứu CORAL ít có khả năng nói một từ rõ ràng và có nghĩa khi được 12 tháng tuổi, ít có khả năng chỉ tay và ít có khả năng vẫy tay chào tạm biệt.

Kỹ năng giao tiếp xã hội kém hơn

Tuy nhiên, những đứa trẻ này vẫn có nhiều khả năng bò ở độ tuổi 12 tháng hơn so với các bạn trong nhóm nghiên cứu BASELINE, điều này có thể là do chúng có nhiều khả năng dành nhiều thời gian ở nhà và bò trên mặt đất hơn là ra khỏi nhà trên ô tô.

Trong một nỗ lực để giải thích những phát hiện khác, các nhà nghiên cứu cho rằng, các biện pháp phong tỏa có thể đã làm giảm lượng ngôn ngữ được nghe và khả năng nhìn thấy những khuôn mặt không che nói chuyện với chúng, đồng thời hạn chế cơ hội gặp gỡ, điều này có thể thúc đẩy chỉ trỏ và tần suất tiếp xúc xã hội để cho phép chúng học cách vẫy tay chào tạm biệt.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, trong khi sự phát triển thần kinh là một phần qua trung gian di truyền, giáo dục của cha mẹ và sự tiếp xúc với xã hội có một vai trò quan trọng. Việc trêu chọc ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển khả năng giao tiếp của trẻ.

Các nhà nghiên cứu kết luận: "Sự cách ly xã hội liên quan đến đại dịch dường như đã tác động đến các kỹ năng giao tiếp xã hội ở những trẻ sinh ra trong đại dịch so với những đứa trẻ khác. Trẻ sơ sinh có tính cách kiên cường và ham học hỏi, và rất có thể khi cuộc sống bình thường trở lại, kỹ năng giao tiếp xã hội của chúng sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, chúng cần được theo dõi đến tuổi đi học để được điều chỉnh."

Hà Thu