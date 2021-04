Công an TPHCM thông tin chi tiết về cấp căn cước công dân

TPO - Theo Công an TPHCM, từ ngày 1/1 đến 1/7/2021, đối tượng thuộc diện được cấp căn cước công dân (CCCD) là nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, đang sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và người đã có CCCD, CMND 12 số nhưng hết hạn sử dụng, mất hoặc có thay đổi về thông tin nhân khẩu.

Ngày 9/4, tại cuộc họp giao ban báo chí, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM đã cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý về dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Theo đó, từ ngày 1/1 đến 1/7/2021, ngành công an sẽ triển khai cấp 50 triệu thẻ CCCD trên phạm vi toàn quốc, trong đó TPHCM là một trong 10 địa phương trọng điểm được Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo trước ngày 1/7 phải hoàn thành việc cấp CCCD cho 4.194.899 nhân khẩu trong diện cấp CCCD, trong đó có hơn 2,7 triệu nhân khẩu thường trú và hơn 1,4 triệu nhân khẩu tạm trú.

Từ ngày 1/1 đến 1/7/2021, đối tượng thuộc diện được cấp CCCD là nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, đang sử dụng CMND 9 số; người đã có CCCD, CMND 12 số nhưng hết hạn sử dụng, mất, có thay đổi về thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD. Hiện nay, Công an TPHCM đang tập trung cấp cho nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại TPHCM, sau khi hoàn thành sẽ cấp cho nhân khẩu tạm trú.

Trước mắt, Công an TPHCM khuyến khích nhân khẩu tạm trú là người có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh, thành phố giáp ranh, gần địa bàn TPHCM trở về nơi đăng ký thường trú để làm CCCD.

Để mỗi công dân đều được cấp thẻ CCCD khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, đảm bảo mỗi công dân có số định danh cá nhân, phục vụ cho công dân giao dịch với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội về sau mà không cần phải mang nhiều loại giấy tờ như hiện nay, Công an TPHCM khuyến nghị công dân đang sử dụng CMND 9 số, chưa có CMND 12 số, CCCD sắp xếp thời gian đến các điểm cấp CCCD tại trụ sở Công an TP Thủ Đức, các quận, huyện hoặc tại các địa điểm cấp CCCD tại địa bàn các phường, xã, thị trấn để được cấp thẻ CCCD.

Trong thời gian từ nay đến ngày 1/7, TPHCM chưa thực hiện việc chuyển đổi sang thẻ CCCD gắn chíp điện tử đối với nhân khẩu đang sử dụng CMND 12 số, CCCD mã vạch còn giá trị sử dụng và không thuộc các diện nêu trên.

Sau ngày 1/7, Công an TPHCM sẽ tổ chức thực hiện việc cấp CCCD theo quy định và sẽ tiếp tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân khi có yêu cầu.

Về thời gian, địa điểm cấp CCCD, trụ sở Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tiếp nhận hồ sơ cho công dân trên địa bàn. Ngoài ra, Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn phường, xã, thị trấn, ít nhất từ 2 điểm lưu động trở lên cho công dân trên địa bàn. Cảnh sát khu vực, Công an phường, xã, thị trấn sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể cấp phát cho công dân thuộc địa bàn phường, xã, thị trấn đó.

Từ ngày 29/3, PC06 đã tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD để tăng cường cán bộ, thiết bị xuống Công an cấp huyện thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD nhưng vẫn tổ chức trả thẻ CCCD do Phòng PC06 thu nhận hồ sơ. Thời gian từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày (kể cả thứ bảy và chủ nhật).

Đối với 2 xe cấp CCCD lưu động, PC06 vẫn duy trì hoạt động. Trước mắt, PC06 tổ chức cấp CCCD lưu động cho học sinh tại các trường Trung học cơ sở để phục vụ đợt thi tốt nghiệp vào năm 2021 và cán bộ công chức của các bệnh viện trên địa bàn. Sau đó, PC06 sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị Công an TP Thủ Đức, các quận huyện phấn đấu hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu chung của Công an TPHCM.

Thời gian cấp phát từ 6 giờ hoặc 7 giờ đến 0 giờ hoặc 1 giờ ngày hôm sau tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy và chủ nhật, ngày lễ).

Về chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, Công an TPHCM cho biết các công dân đến địa điểm làm CCCD, cung cấp thông tin nhân thân để cán bộ trích xuất hồ sơ trong phần mềm cấp CCCD và thực hiện theo quy trình cấp CCCD.

Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh thông tin cá nhân thì xuất trình Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD, giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin thay đổi của công dân.

Công an TPHCM không yêu cầu công dân xuất trình bất kỳ giấy tờ gì chứng minh về tín ngưỡng tôn giáo khi làm CCCD và tôn trọng tự do tôn giáo của công dân, ghi nhận thông tin tôn giáo do công dân cung cấp và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu CCCD (Phật giáo, Công giáo,…) theo đúng quy định pháp luật.

Về lệ phí cấp CCCD, trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/6, mức thu lệ phí cấp CCCD như sau: Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD là 15.000 đồng/thẻ CCCD. Mức Phí đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu… là 25.000 đồng/thẻ CCCD. Phí cấp lại khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định là 35.000 đồng/thẻ CCCD.

Về trả thẻ CCCD, người dân có thể trực tiếp đến nhận thẻ CCCD tại nơi cấp hoặc tự nguyện đăng ký trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu (chọn đăng ký nhận thẻ qua Bưu điện tại các điểm cấp CCCD). Bưu điện sẽ bố trí nhân viên phục vụ yêu cầu của người dân với mức phí theo quy định của Bưu điện…

Theo Công an TPHCM, thẻ CCCD gắn chíp có nhiều ưu điểm hơn so với thẻ CCCD dùng mã vạch như: Thiết kế đạt tiêu chuẩn ICAO quốc tế, có độ bền, bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, có hệ điều hành ứng dụng bảo đảm cho việc tích hợp, chia sẻ khai thác dữ liệu, có thể tích hợp hơn 30 loại giấy tờ khác nhau (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, mã số thuế,… phục vụ cho công dân giao dịch với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội mà không phải cần mang nhiều loại giấy tờ như hiện nay.

Thẻ CCCD gắn chíp điện tử và kết hợp mã QR code, dữ liệu trên chíp có thể truy cập ngay lập tức thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chíp mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng, giúp cho việc xác thực danh tính được thực hiện ngay lập tức, hạn chế tối đa việc giả mạo danh tính.

Công dân có thể sử dụng thiết bị quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch (thông tin trong mã QR code đã được Bộ Công an xác thực.

Công an TPHCM khẳng định chíp gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. Việc tích hợp, chia sẻ, sử dụng thông tin trên chíp tuân thủ quy định của pháp luật. Đặc biệt, khi mất thẻ, người dân không bị lộ lọt thông tin cá nhân.