Công an tỉnh Bắc Giang quyên góp tặng sổ tiết kiệm 460 triệu đồng cho chiến sỹ bị tai nạn

TPO - Sáng 21/3, Đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Giang do Đại tá Trần Thế Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đến thăm hỏi và tặng sổ tiết kiệm cho Đại uý Trần Hồng Quân bị tai nạn.

Vừa qua, Đại uý Trần Hồng Quân (SN 1989) là cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (nay là Phòng Cảnh sát kinh tế) trong quá trình tham gia tập luyện không may bị tai nạn và bị thương. Ngay sau đó, Đại uý Trần Hồng Quân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và được bệnh viện kết luận chấn thương cột sống cổ. Sau thời gian điều trị dài ngày ở bệnh viện, đến nay, đồng chí Quân chưa có khả năng tự phục vụ bản thân và đang được theo dõi, điều trị phục hồi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang. Chia sẻ với hoàn cảnh và bệnh tình của Đại úy Trần Hồng Quân, với tinh thần “tương thân, tương ái”, Công an tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an tỉnh quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình đồng chí. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Thế Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 460 triệu đồng cho Đại úy Trần Hồng Quân. Đại tá Trần Thế Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thăm hỏi sức khỏe và chia sẻ về những khó khăn với Đại úy Trần Hồng Quân; đồng thời mong muốn đồng chí Quân luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực điều trị; gia đình khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ và giúp đỡ gia đình đồng chí. Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Giang, Đại úy Trần Hồng Quân bày tỏ sự biết ơn, bởi đây không chỉ là hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần, tiếp thêm động lực cho đồng chí chiến đấu với bệnh tật, vượt qua giai đoạn khó khăn. Nguyễn Thắng