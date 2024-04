Công an nói gì về tội phạm nước ngoài ‘lộng hành’ ở TPHCM

TPO - Cơ quan công an nhận định TPHCM là địa phương tập trung nhiều cộng đồng người nước ngoài sinh sống và đây là điều kiện để tội phạm xâm nhập, thực hiện hành vi phạm tội.

Làm tốt công tác quản lý người nước ngoài để ngăn chặn tội phạm

Chiều 11/4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM đã trả lời câu hỏi của báo Tiền Phong về tội phạm người nước ngoài hoạt động tại thành phố trong thời gian vừa qua.

Thượng tá Hà cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM đang tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, mại dâm và phát hiện nhiều nhóm tội phạm đang hoạt động, do người nước ngoài cầm đầu.

Về nguyên nhân tội phạm này chọn TPHCM là địa bàn hoạt động, Thượng tá Hà thông tin, TPHCM là đầu mối giao thương kinh tế, văn hóa, giáo dục, hợp tác quốc tế… lớn nhất cả nước.

“TPHCM cũng là địa phương tập trung nhiều cộng đồng người nước ngoài sinh sống, đây là điều kiện để tội phạm xâm nhập và thực hiện hành vi phạm tội. Kinh tế ở đâu thuận lợi thì có nhiều cơ sở cho tội phạm hoạt động”, Thượng tá Hà cho hay.

Công an TPHCM đang tăng cường theo dõi các hội nhóm, trên không gian mạng, kiểm tra các cơ sở có người lưu trú có người mang quốc tịch nước ngoài, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chặt chẽ người nước ngoài; tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống và xử lý tội phạm tín dụng đen, ma túy, truy bắt các đối tượng truy nã để ngăn ngừa nhóm tội phạm này.

Theo Thượng tá Hà, Công an TPHCM đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú làm tốt công tác quản lý người nước ngoài; khi tiếp nhận phải yêu cầu cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân, cập nhật về hệ thống quản lý và nếu lai lịch không rõ ràng, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời kiểm tra xử lý.

Từ mở nhà hàng hoạt động mại dâm đến lập công ty cho vay nặng lãi

Hồi tháng 3, Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hyeon Seung Jun (41 tuổi), Jeon Byung Hwa (40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và 4 người khác về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo điều tra của công an, Hyeon Seung Jun, Jeon Byung Hwa góp vốn mở nhà hàng Vitamin trên đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) để kinh doanh, phục vụ ăn uống cho khách người Hàn Quốc. Cả 2 thuê bà Đoàn Thị Mỹ Quyên đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Để tăng lợi nhuận và thu hút khách Hyeon Seung Jun, Jeon Byung Hwa chủ trương cho tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm nếu khách có nhu cầu. Cả 2 quy định giá bán dâm 1,8 triệu đồng/1 lượt, 3,3 triệu đồng đi qua đêm.

Cơ quan chức năng xác định, doanh thu của nhà hàng này dao động từ 300 - 500 triệu đồng/1 ngày và khoảng hơn 10 tỷ đồng/tháng từ dịch vụ trá hình.

Cũng tại quận 1, tháng 7/2023, Hwang Chang Nam (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mở nhà hàng Joy trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình) để phục vụ đồng hương.

Cơ sở này có 30 phòng karaoke không phép với khoảng 180 nữ tiếp viên chỉ nhận phục vụ chủ yếu là khách Hàn Quốc. Khách đến nhà hàng được nhân viên quản lý chào mời các hoạt động mại dâm như múa sexy, các tiếp viên nữ trẻ, đẹp sẵn sàng đi “tới bến” với giá cả hợp lý.

Thông qua việc môi giới của quản lý, các tiếp viên của nhà hàng sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu với giá 3,8 triệu đồng/lượt. Để qua mặt cơ quan chức năng, nhà hàng trang bị hệ thống báo động và bố trí từ 3 - 5 nhân viên bảo vệ túc trực trước cổng để cảnh giới.

Bằng việc tổ chức các hoạt động mại dâm, cơ sở này luôn trong tình trạng quá tải và được đồn thổi là “thiên đường” khiến du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam đều háo hức tìm đến “trải nghiệm”. Ông Hwang Chang Nam và đồng phạm thu lợi hơn 20 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm.

Mới đây, ngày 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TPHCM, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Bugaevskiy Tymur (34 tuổi) và Kravchuk Iryna (39 tuổi, cùng quốc tịch Ukraine) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đây là 2 chân rết trong đường dây “tín dụng đen” do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine) cầm đầu, câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi, ngụ quận 4) thành lập các công ty tài chính để cho vay tiền qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay. Tháng 4/2023, Roman “bơm” thêm cho ông Cang 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.

Nhóm này cho vay từ 500 nghìn đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm và đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Năm 2023, Công an TPHCM đã khởi tố 115 vụ, 262 bị can; xử lý hành chính 31 vụ, 36 đối tượng; triệt xóa 27 ứng dụng công nghệ cho vay “tín dụng đen” như: goldvay, sugarvay, findong, wellvay, cfcash, baovay…