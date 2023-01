Công an Hà Nội và Hải Phòng chia điểm trong ngày khai mạc giải Tứ hùng

TPO - Chiều 12/01 tại Hàng Đẫy, giải bóng đá Tứ Hùng LienVietPostBank Cup 2023 đã chính thức khởi tranh với 2 trận đấu hấp dẫn, Hà Nội FC chạm trán Viettel và Công An Hà Nội đối đầu Hải Phòng.

Trước thềm V-League 2023, giải bóng đá Tứ Hùng LienVietPostBank Cup 2023 đã được tổ chức với sự tham gia của 4 cái tên, gồm Đương kim vô địch V-League 2022 CLB Hà Nội, á quân V-League 2022 Hải Phòng, nhà vô địch V-League 2020 Viettel và tân binh đầy hứa hẹn Công An Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức với sự đầu tư chuyên nghiệp cùng giá trị giải thưởng cao. Giải diễn ra từ ngày 12/01 tới ngày 16/01/2023 tại sân Hàng Đẫy. Bốn đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Đội sở hữu thành tích tốt nhất sẽ giành chức vô địch cùng giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Các đội á quân nhận 300 triệu đồng và hạng ba nhận 200 triệu đồng.

Trong ngày khai mạc, Hà Nội FC đã cho thấy sức mạnh của nhà vô địch khi đánh bại Viettel với tỷ số 2-1. Trước đó, trong cuộc họp báo Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2022, HLV mới được bổ nhiệm của Hà Nội FC, Bozidar Bandovic cho biết “sẽ cố gắng cải thiện các cầu thủ, giúp họ chơi tốt hơn, qua đó nâng tầm đội bóng”. Giải tứ hùng có thể coi là dịp tốt để ông kiểm nghiệm chất lượng cầu thủ cũng như đánh giá đối thủ Hải Phòng trước trận Siêu Cúp vào ngày 29/1 cũng tại Hàng Đẫy.

Trận đấu thứ hai của Cúp Tứ hùng, Công An Hà Nội gặp Hải Phòng, nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về tân binh V-League Công An Hà Nội. Ngày 09/01 vừa qua, Công An Hà Nội đã có lễ xuất quân, đồng thời công bố những cầu thủ chất lượng đang khoác áo ĐTQG như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh cùng cựu thủ môn U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng. Bên cạnh đó, ngồi trên ghế chỉ đạo là HLV Paulo Foiani, sinh năm 1976 nhưng đã dẫn dắt 21 CLB tại Brazil.

Ở trận đấu với Hải Phòng, Công An Hà Nội đã cho ra mắt một số bản hợp đồng mới như trung vệ Bùi Tiến Dụng, cầu thủ chạy cánh Tô Văn Vũ, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam, tiền vệ Phạm Gia Hưng. Tuy nhiên với quá nhiều cầu thủ vừa gia nhập đội bóng, đồng thời HLV Paulo Foiani cũng cần thêm thời gian để phổ biến triết lý và hoàn thiện sơ đồ 4-2-3-1, Công An Hà Nội chưa thể ngay lập tức trở thành một thế lực. Kết quả hòa 0-0 với Hải Phòng trong tối 12/01 có thể coi là một thành công.

Lượt trận tiếp theo vào ngày 14/01, Công An Hà Nội sẽ gặp Hà Nội FC (18h30) còn Viettel chạm trán Hải Phòng (15h30).