Công an cảnh báo tình trạng sách giả, sách lậu đầu năm học mới

Ngày 7/9, Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 10/8 đến nay, đoàn đã tiến hành kiểm tra 10 cơ sở phát hành tại TP Vinh và huyện, thị xã. Nội dung kiểm tra tập trung vào các xuất bản phẩm không có hóa đơn chứng từ, sách lậu…

Qua kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở tại TP Vinh, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương vi phạm, thu giữ hàng chục đầu sách, hơn 150 xuất bản phẩm không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu bị làm giả.

Thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, chủ các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số xuất bản phẩm nói trên. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Các xuất bản phẩm bị thu hồi chủ yếu là các giáo trình, sách tham khảo… Đây là các đầu sách nghi giả mạo có hình thức tương tự như sách của các Nhà xuất bản từ hình ảnh cho đến mã thẻ cào, tem chống hàng giả. Tuy nhiên, khi kích hoạt mã thẻ cào in trên sách thì được báo là không tồn tại hoặc đã sử dụng nên người sử dụng không thể khai thác được các tài liệu điện tử theo tài khoản cá nhân.

Thiếu tá Ngô Ánh Sáng, Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lợi dụng thời điểm đầu năm học mới, tình trạng sách giáo khoa bị làm giả, kém chất lượng gia tăng ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

"Trước thực trạng trên, Đội liên ngành Phòng chống in lậu do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường đã tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, bày bán các xuất bản phẩm không có hóa đơn chứng từ, sách có dấu hiệu bị làm giả… qua đó tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”, Thiếu tá Sáng chia sẻ.