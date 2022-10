Con trai gốc Việt ở đâu khi Angelina Jolie và Brad Pitt kiện tụng?

TPO - Trong khi Brad Pitt và Angelina Jolie mải miết đối đầu nhau trong cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con và tranh chấp tài sản chung, hai trong sáu người con của họ đã đủ tuổi trưởng thành, không còn cần bố mẹ giám hộ.

Trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie, đả nữ 47 tuổi đệ đơn cáo buộc chồng cũ bạo hành về cả thể chất lẫn tinh thần cô cùng 6 con trên chuyến bay năm 2016. Hồi tháng 9, Nouvel LLC – công ty do Angelina thành lập đệ đơn lên tòa án ở Los Angeles kiện đòi 250 triệu USD chống lại Brad liên quan đến tài sản chung của cặp vợ chồng cũ ở Pháp – điền trang Chateau Miraval, bao gồm lâu đài và nhà máy rượu vang hoa hồng. Ba tháng trước đó, tài tử sinh năm 1963 kiện vợ cũ bán cổ phần của cô trong tài sản chung mà không có sự đồng ý của anh, cố ý gây hại cho anh.

Cuộc chiến pháp lý của đôi vợ chồng hạng A Hollywood một thời bắt đầu kể từ khi Jolie đệ đơn ly hôn Pitt năm 2016. Dù nhận phán quyết độc thân vào năm 2019, căng thẳng giữa Brangelina vẫn tiếp diễn cho đến nay và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Năm 2021, Page Six đưa tin Brad Pitt được trao quyền nuôi con chung với Angelina Jolie. Nam diễn viên thắng giải Oscar hài lòng với kết quả này, nhưng Jolie muốn toàn quyền nuôi con. “Pitt luôn tìm kiếm cơ hội để có nhiều thời gian hơn với các con và ưu tiên sức khỏe của chúng trong khi bên kia làm mọi cách để ngăn chặn điều đó”, nguồn tin riêng của Insider tiết lộ.

Giữa lúc hai ngôi sao điện ảnh đang mải miết đối đầu nhau, những người con của họ dần trưởng thành. Hai trong số đó trên 18 tuổi, không cần bố mẹ giám hộ.

Maddox Chivan Jolie-Pitt

Con cả Maddox tròn 21 tuổi vào ngày 5/8. Maddox theo học tại Đại học Yonsei ở Seoul, Hàn Quốc, kể từ tháng 8/2019. Trong cuộc phỏng vấn năm 2020 với Extra, Jolie cho biết Maddox trở lại Mỹ để học trực tuyến do đại dịch Covid-19. Hiện tại, cậu cả trở lại xứ sở kim chi tiếp tục việc học.

Maddox được Jolie nhận nuôi vào năm 2002 từ Campuchia. Theo E! News, thời điểm đó, cậu cả có tên là Maddox Chivan Thornton Jolie do minh tinh 47 tuổi vẫn đang trong cuộc hôn nhân với Billy Bob Thornton. Khi Jolie đến với Pitt, Maddox đổi sang họ Jolie-Pitt như hiện tại.

Pax Thiên Jolie-Pitt

Con trai nuôi gốc Việt Pax Thiên bước sang tuổi 19 vào tháng 11 tới. Pax Thiên tốt nghiệp trung học tại một trường tư thục ở Los Angeles vào tháng 6/2021. Quý tử nhà Jolie-Pitt không dự lễ tốt nghiệp vì e ngại trở thành tâm điểm bàn tán.

Khác với Maddox, không có thông tin về việc Pax Thiên học lên đại học. Tháng 6, Pax Thiên cũng được nhìn thấy có mặt trên phim trường Without Blood do Angelina Jolie đạo diễn ở Rome, Italy. Thanh niên gốc Việt được trang bị bộ đàm, thường xuyên trao đổi qua lại với mẹ.

Trong cuộc phỏng vấn với People ngày 17/8, Angelina Jolie thuê hai con trai lớn của mình là Maddox và Pax Thiên làm trợ lý đạo diễn trong tác phẩm mới của cô. Ngôi sao Salt còn đặc biệt khen Pax Thiên làm việc chăm chỉ trên phim trường. Pax Thiên từng hỗ trợ Angelina trong bộ phim đầu tay của cô với cương vị đạo diễn First They Killed My Father năm 2017.

Jolie tiết lộ trong lần xuất hiện trên Woman's Hour của kênh BBC Radio 4 năm 2016 rằng Pax có sở thích về âm nhạc và DJ.

Zahara Marley Jolie-Pitt

Cuối tháng 7, Angelina Jolie thông báo trên Instagram con gái nuôi Zahara được nhận vào Spelman College – trường đại học hàng đầu nước Mỹ dành riêng cho người da đen ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Thiếu nữ 17 tuổi chính thức trở thành tân sinh viên vào mùa thu.

Ngoài việc học, Zahara có nhiều trải nghiệm nghề nghiệp khác. Cô gái đến từ Ethiopia từng lồng tiếng cho Kung Fu Panda 3 (2016) và cùng Pax Thiên đóng vai quần chúng trong Maleficent (2014). Năm 2019, Zahara hợp tác với nhà kim hoàn Robert Procop ra mắt dòng trang sức Zahara Collection.

Shiloh Jolie-Pitt

Shiloh là con ruột đầu tiên của Brangelina, sinh năm 2006. Thiếu nữ 16 tuổi đang học vũ đạo tại trung tâm Millennium Dance Complex dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Hamilton Evans. Theo nguồn tin của HollywoodLife, Angelina Jolie đăng ký cho con gái tham gia khóa học nhảy từ nhỏ và Shiloh sớm bộc lộ năng khiếu.

Hồi tháng 6, Shiloh gây sốt mạng xã hội khi cùng bạn học thể hiện vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Vegas của Doja Cat. Shiloh từng góp mặt ở một số video nhảy Hip-hop khác như About Damn Time, Shivers.

Vivienne Marcheline và Knox Léon Jolie-Pitt

So với các anh chị, cặp song sinh nhà Jolie-Pitt kín tiếng hơn. Mùa hè vừa qua, Vivienne và Knox cùng các anh chị đi cùng mẹ sang Italy. Hiện, cả hai được cho là đã về Los Angeles.

Vivienne và Knox đón sinh nhật 14 tuổi vào ngày 12/7. Nguồn tin của Hollywood Life cho hay Brad Pitt mang theo nhạc cụ đến Italy để biểu diễn trong ngày đặc biệt của hai con út.

Trước đây, Angelina Jolie cho các con học tại nhà để phù hợp với lịch trình di chuyển dày đặc của Angelina và Brad. Năm 2020, Angelina và Brad đạt được thỏa thuận cho các con đi học kiểu truyền thống. Theo nguồn tin, đây là điều mà bác sĩ trị liệu dành cho trẻ em khuyến nghị. Bên cạnh đó, Brad muốn các con được phát triển trong môi trường học đường, không bị cô lập như khi học tại nhà. Tuy nhiên, kế hoạch này bị gián đoạn trong thời gian dài bùng phát đại dịch Covid-19.

Năm 2015, Angelina tiết lộ trên Vanity Fair Vivienne hứng thú với tiếng Ả Rập trong khi Knox học ngôn ngữ ký hiệu. Ngoài ra, Vivienne tập karate từ nhỏ. Knox bộc lộ năng khiếu ở lĩnh vực thiết kế. Năm 2014, Knox làm một chiếc nhẫn vàng lấy ý tưởng từ bức tranh về Maleficent do thiếu niên tự vẽ để tặng Angelina nhân Ngày của Mẹ.

Vivienne có vai diễn đầu tay trong Maleficent, đóng Công chúa Aurora lúc nhỏ. Theo TMZ, trải nghiệm này giúp cô bé kiếm được 3.000 USD mỗi tuần. Knox giả tiếng động vật trong Kung Fu Panda 3.

Tú Oanh