Con trai diễn viên Jack Wagner được phát hiện chết ở bãi đậu xe

Con trai nam diễn viên Jack Wagner có tiền sử nghiện rượu, ma túy trước khi qua đời. Cảnh sát xem xét điều này trong lúc điều tra nguyên nhân cái chết.

Fox News đưa tin Harrison - con trai của nam diễn viên Jack Wagner - được tìm thấy đã chết trong bãi đậu xe ở Los Angeles, Mỹ vào sáng 6/6 (giờ địa phương). Nguyên nhân cái chết của người đàn ông 28 tuổi chưa được công bố.

Cơ quan điều tra cho hay: "Kết luận vẫn chưa được đưa ra sau khi khám nghiệm tử thi lần đầu. Giám định viên y tế yêu cầu điều tra thêm và tiến hành các phân tích bổ sung. Một khi có kết quả và nghiên cứu mới, bác sĩ sẽ đánh giá lại vụ việc".

Gia đình Jack Wagner hiện cắt đứt liên lạc với báo chí. Họ chưa chia sẻ phát ngôn nào sau cái chết của con trai.

Hồi tháng 3, Harrison đăng ảnh chụp cùng người cha nổi tiếng và bày tỏ niềm tự hào vì sự giống nhau giữa hai người. Đó là một trong những khoảnh khắc cuối cùng Harrison và Wagner đứng chung khung hình.

People cho biết Harrison có tiền sử nghiện ma túy, lạm dụng chất kích thích. Wagner đã rất lo ngại về vấn đề nghiện ngập của Harrison sau khi con trai út tái nghiện vào năm 2016 và mất tích một tuần.

"Tôi sẽ kết nối với những người muốn chia sẻ nỗi sợ hãi, nghiện ngập và sự đấu tranh của họ trên hành trình lấy lại sự tỉnh táo, thông qua Twitter. Thật sự, tôi rất lo cho an toàn của con trai. Harrison đã phải vật lộn với ma túy và rượu giống tôi lúc bé", Wagner chia sẻ vào thời điểm đó.

Harrison Wagner sinh năm 1994, là con trai của cặp diễn viên Jack Wagner và Kristina Wagner. Harrison cũng từng được công nhận là diễn viên khi xuất hiện trong bộ phim Protection năm 2000. Khi trưởng thành, anh rẽ hướng sang con đường khác.

Jack Wagner được biết đến là diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Khán giả yêu mến anh qua các tác phẩm Melrose Place, The Bold and The Beautiful, Santa Barbara... và nổi tiếng nhất là General Hospital.

Link gốc: https://zingnews.vn/con-trai-dien-vien-jack-wagner-duoc-phat-hien-chet-o-bai-dau-xe-post1324505.html