Cơn ác mộng mang tên biển đen im lặng và nguồn cơn Bi Rain bị ghét đến vậy

TPO - Sự việc Bi Rain phải đối diện với “biển đen im lặng” gây tranh cãi. Trong quá khứ, nhiều nghệ sĩ, thậm chí là nhóm nhạc nổi tiếng cũng phải trải qua quá khứ đáng quên khi bị hàng nghìn người tắt lighstick tẩy chay.

Những hình ảnh khán giả tắt lightstick khi Bi Rain trình diễn tại KCON LA 2023 khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi từ lâu rồi Kpop mới xảy ra tình trạng “biển đen im lặng”.

Bi Rain có thực sự bị tẩy chay?

Theo nhiều video, hình ảnh ghi lại cho thấy không phải tất cả người có mặt đều có thái độ tẩy chay, nhưng ít nhiều cũng phản ánh một bộ phận khán giả thể hiện thái độ bài trừ sự có mặt của nam nghệ sĩ này.

Trên sân khấu, Bi Rain diễn cuồng nhiệt. Dĩ nhiên anh không bị ảnh hưởng bởi vẫn nhiều khán giả xung quanh reo hò, cổ vũ. Cộng hưởng với ánh sáng sân khấu, có lẽ Bi Rain chẳng hề biết thông tin bản thân phải hứng chịu “biển đen”. Trên X (hay Twitter), những bức hình khán giả tỏ vẻ khó chịu, thậm chí giơ “ngón tay thối” trước màn trình diễn của Bi Rain nhận được sự quan tâm lớn. Từng là tên tuổi hàng đầu của giới showbiz Hàn, nhiều người không hiểu nguồn cơn khiến nam ca sĩ bị ghét đến vậy.

Nguyên nhân Bi Rain gây phẫn nộ bởi lẽ anh bỏ bê chính nhóm nhạc Ciipher do chính tay “nhào nặn” nên và chỉ tập trung vào sự nghiệp cá nhân. 4/7 thành viên Ciipher thông báo rời nhóm, hoạt động của những người còn lại cũng “đóng băng” suốt thời gian dài. Rain chuyển quyền sở hữu, quản lý nhóm nhạc cho đơn vị khác. Tất cả điều này khiến người hâm mộ của Ciipher không thể chấp nhận.

Đây không phải là lần đầu Rain gây tranh cãi về chuyện quản lý. Nhóm nhạc nam MBLAQ do Rain đỡ đầu, từng cạnh tranh Beast ngày càng sa sút sau khi Bi Rain bỏ bê.

Đỉnh điểm, diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc gây phẫn nộ khi được hỏi đã đầu tư bao nhiêu cho Ciipher. Bi Rain cười và trả lời với thái độ cợt nhả: "Tôi đáng ra đã có thể mua được căn nhà với số tiền đó. Đôi khi, tôi tự hỏi tại sao mình lại tạo ra những con người này”.

Cơn ác mộng mang tên “biển đen im lặng”

Black Ocean (Biển đen) là hình thức trừng phạt đáng sợ và tiêu cực của một bộ phận khán giả dành cho nghệ sĩ Kpop. Theo đó, khán giả sẽ tắt lightstick và điện thoại của họ để thể hiện sự lạnh nhạt, thờ ơ với nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc biểu diễn trên sân khấu. Lightstick phát sáng được tắt hết làm cho khu vực khán đài vốn rực rỡ trở nên tối tăm, tạo ảo giác về “đại dương đen”. Ngoài việc làm nản lòng các thần tượng, “đại dương im lặng” còn được coi là vết đen vĩnh viễn trong sự nghiệp của các thần tượng.

Lý do hình thức phản kháng này thường diễn ra là do sự cạnh tranh giữa các fandom. Một số lý do khác để phản đối nghệ sĩ biểu diễn, như trường hợp của Bi Rain.

Năm 2008, tại Dream Concert, SNSD là nạn nhân của vụ tẩy chay chấn động Kpop. Họ phải diễn trước "biển đen im lặng" suốt 10 phút vì gây nên mối “thâm thù" với nhiều fandom, tiêu biểu là fan của Super Junior, TVXQ, SS501.

Trước khi 9 cô gái bước lên sân khấu, sân vận động trở nên tối om. Fan các nhóm nhạc, ca sĩ khác đồng bộ tắt lightstick, thể hiện thái độ tẩy chay nhóm nữ nhà SM. Họ tiếp tục làm tổn thương SNSD khi liên tục hô vang tên nhóm Wonder Girls trong lúc tân binh SM biểu diễn.

Nhớ lại ký ức khó quên, YoonA đề cập: “Trong mười phút, đám đông không có bất kỳ âm thanh nào hay tiếng vỗ tay nào. Chúng tôi biểu diễn trong sự im lặng”. Thành viên Hyoyeon nói thêm: “Vì đang tập trung vào sân khấu nên chúng tôi không biết, nhưng vì quá tối, chúng tôi chỉ nhìn thấy vài ánh đèn màu hồng”.

Cùng chung số phận, T-ARA là thần tượng tiếp theo trong số các thần tượng Kpop phải hứng chịu “biển đen im lặng”. Tại buổi trình diễn năm 2012, khi cả nhóm bước lên sân khấu, lightstick lập tức tối đen và tiếng reo hò đột ngột tắt ngấm, khiến khu vực khán đài trở thành một đám đông vô hồn. Năm 2015, nhóm lại phải đối mặt với sự tẩy chay tại Dream Concert, thậm chí còn tệ hơn lần trước.

Tại Mama 2015, toàn bộ sân vận động được bao phủ trong màu đen khi Seventeen kết thúc màn trình diễn Mansae.

Ngay cả BTS – nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới hiện nay – cũng từng đối mặt với “biển đen” tại Melon Music Awards 2016. Theo nhiều khán giả, người hâm mộ của EXO đã tắt lightstick khi BTS đang biểu diễn. Hành động này đã dẫn đến cuộc chiến giữa EXO-L và ARMY (fan BTS). Bất chấp những tiêu cực ập xuống, BTS vượt mặt EXO, đứng đầu nhóm nam thế hệ 3 và vươn lên nổi tiếng trên toàn thế giới.

Đại dương đen ảnh hưởng đến các nghệ sĩ Kpop như thế nào?

Các thần tượng Kpop thường lấy năng lượng từ đám đông. Đám đông hò reo, cổ vũ với lighstick có thể nâng cao hiệu suất của họ, trong khi “biển đen im lặng” có thể khiến toàn bộ sự kiện trở nên lạnh giá, gây ra “vết sẹo” tinh thần khó phai.

Nếu "biển đen" nhắm vào một nhóm cụ thể do cuộc chiến giữa các fandom, điều đó có thể làm tổn hại đến sự nghiệp của các thần tượng. Mặc dù không phải không đủ sức mạnh gây ra hậu quả nghiêm trọng, những "biển đen" diễn ra thường xuyên có thể dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về mức độ nổi tiếng của một nhóm.

Khi nhóm nhạc Kpop bắt đầu mất đi sự nổi tiếng, điều này có thể ảnh hưởng đến nhiều việc như doanh số bán vé buổi hòa nhạc, doanh số bán album, phát trực tuyến và bình chọn. Trong trường hợp xấu nhất, về mặt lý thuyết, "đại dương đen" có thể dẫn đến sự tan rã của một nhóm.

Nhiều khán giả cho rằng đây là kịch bản độc hại cần phải loại bỏ. Việc nghệ sĩ phải đối mặt với “biển đen” có thể khiến họ đánh mất sự tự tin, thậm chí cả sự nghiệp của họ.

Sau màn tẩy chay gây chấn động, SNSD đột phá với liên hoàn hit, trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc thời điểm bấy giờ với lực lượng fandom hùng mạnh. Với nhiều fan của nhóm, “biển đen” trở thành động lực để SNSD thay đổi thực tại, vươn mình đáp trả những tủi nhục năm nào.

Cựu thành viên Fink.l, Sung Yury, kể cô từng đối diện với tẩy chay này trong buổi biểu diễn tại Trung Quốc. Ca sĩ cho rằng đó là trải nghiệm chưa từng có và là lời nhắc nhở rằng văn hóa người hâm mộ ở Kpop vẫn còn mạnh mẽ trong ngành công nghiệp âm nhạc.