Coi chừng biến chứng từ làm đẹp cấp tốc

TP - Giáp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu làm đẹp của chị em tăng đột biến; trên các trang mạng xã hội xuất hiện hàng loạt quảng cáo thẩm mĩ viện, spa làm đẹp cấp tốc. Trong khi đó, các bệnh viện lớn tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng do làm đẹp tại các cơ sở không an toàn.

Làm đẹp da, xăm mắt, xăm môi hay giảm mỡ là những dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất. Bác sĩ, TS. Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết, mới đây tiếp nhận bệnh nhân H.T.H nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Chị H muốn có làn da đẹp để đón Tết nên bỏ ra hàng chục triệu đồng để tiêm tế bào gốc tự thân tại một spa ở Hà Nội. Nhân viên spa cam kết dịch vụ này an toàn tuyệt đối, có thể sinh hoạt bình thường ngay sau khi thực hiện.

Nghe lời giới thiệu của nhân viên spa nên chị H đồng ý để người này lấy máu và sử dụng máy móc được giới thiệu là công nghệ tách chiết ra tế bào gốc. Tách chiết xong, nhân viên lấy tế bào gốc được giới thiệu là huyết tương giàu tiểu cầu và tiêm vào vùng mặt của chị H. Sau đó chị H một mình đi xe máy về nhà nhưng đang đi đường thì bị ngất nên được người dân đưa vào Bệnh viện Da liễu Trung ương cấp cứu. Bác sĩ Thái Hà cho biết, do được đưa vào cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã hồi phục tốt sau biến chứng tiêm tế bào gốc không đảm bảo an toàn.

Bệnh nhân khác cũng bị biến chứng sau làm đẹp là cô gái H.P.A (24 tuổi) bị tím toàn bộ phần cánh mũi, rãnh mũi và môi trên bên trái kèm theo mụn mủ, sưng nề do tiêm filler làm đầy rãnh mũi môi, còn được gọi là rãnh cười. Bác sĩ Hà cho hay, bệnh nhân bị tắc động mạch bên mũi và môi trên. Do đến viện kịp thời nên các mụn đã xẹp đi, hồi phục da sau một ngày. Các bác sĩ cho biết, nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời, sẽ bị hoại tử toàn bộ da ở môi, mũi, thậm chí dễ gặp phải biến chứng mất thị lực hoàn toàn do bị tiêm sai kĩ thuật.

“Bất cứ can thiệp thủ thuật, phẫu thuật nào dù do ai thực hiện cũng có nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên nếu được làm đúng chỉ định, do bác sĩ chuyên môn tiến hành tại cơ sở y tế được cấp phép sẽ giảm thiểu nguy cơ tai biến”. TS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu Trung ương)

Thống kê của Bệnh viện Da liễu Trung ương cho thấy, thời gian qua tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị phản ứng nổi u hạt với các vết sẩn, mảng đỏ xuất hiện trên da mặt sau khi thực hiện dịch vụ được quảng cáo là tiêm tế bào gốc tự thân tại các spa, cơ sở làm đẹp.

Khoa Phẫu thuật thẩm mĩ (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị biến chứng sau khi tiêm filler (chất làm đầy) với những biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau, áp xe, chảy dịch, nhiều khi loét, hoại tử sau tiêm. Một số trường hợp nặng hơn dẫn đến mù vì tiêm gần vùng mắt. Nguyên nhân được các bác sĩ chuyên khoa thẩm mĩ chỉ ra là do kĩ thuật của thẩm mĩ viện, spa không bảo đảm vô trùng, tiêm sai vị trí hoặc chất làm đầy không rõ nguồn gốc.

Hệ lụy khôn lường

Trao đổi với báo chí, TS Vũ Thái Hà cho biết, tiêm tế bào gốc tự thân là phương pháp mới được ứng dụng trong điều trị một số bệnh ung thư. “Việc điều trị tế bào gốc trong một số lĩnh vực khác như làm đẹp hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu vì công nghệ này chưa được sử dụng rộng rãi, các công trình nghiên cứu chưa chứng minh có kiểm soát được tế bào gốc đi tới cơ quan đích hay không, từ đó có nguy cơ sinh khối u. Vì vậy, những cơ sở quảng cáo sử dụng công nghệ tế bào gốc trong làm đẹp hiện nay đều thực hiện trái phép”, TS. Hà nói.

Một chuyên gia da liễu thẩm mĩ cho hay, tiêm filler nhìn sơ qua có vẻ đơn giản nên rất nhiều nhân viên cơ sở spa không được đào tạo cơ bản vẫn tiêm cho khách, cứ lõm đâu tiêm đó. Hệ quả, nhiều biến chứng đã xảy ra trong thời gian qua như mù mắt, hoại tử mũi, da... Tắc mạch mắt là biến chứng nặng nề và tàn khốc của tiêm filler. Ngoài việc gây mù mắt, hoặc giảm thị lực, còn đe dọa tắc tiếp động mạch não gây nguy hiểm tính mạng hoặc tắc các động mạch nuôi da, cơ thần kinh quanh ổ mắt dẫn đến hoại tử toàn bộ ổ mắt, phải khoét bỏ nhãn cầu.

Bác sĩ, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), nói: “Ở một số quốc gia, chế tài xử phạt rất mạnh. Ví dụ, khi vi phạm một lần, người thực hiện có thể bị thu hồi chứng chỉ vĩnh viễn. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn còn tình trạng phạt cho tồn tại nên chưa đủ sức răn đe”.

Các bác sĩ cảnh báo, người dân khi muốn làm đẹp cần phải tìm hiểu kĩ càng, không nên tìm đến các dịch vụ làm đẹp nhanh chóng, giá rẻ, tại cơ sở không được cấp phép hoặc có chuyên môn không cao.