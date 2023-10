Coca-Cola Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn cho lực lượng thu gom phế liệu

Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) phối hợp cùng Mạng Lưới Người Thu Gom (“TCN”) - một cộng đồng dưới sự bảo trợ của doanh nghiệp xã hội ReForm Plastic tổ chức "Ngày Hội sức khỏe, an toàn lao động cho lực lượng thu gom phế liệu” tại Trung tâm hỗ trợ cộng đồng EKOCENTER của Coca-Cola tại Đà Nẵng.

Chương trình tập huấn này nhằm trang bị kỹ năng và kiến thức hành nghề thu gom rác thải, kiểm tra sức khỏe miễn phí và trao tặng các trang thiết bị bảo hộ lao động và bộ sơ cứu y tế cho 130 người lao động thu gom phế liệu, đa phần là phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện có sự tham dự của Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Ông Chris Vanloon, Chủ tịch Amcham Đà Nẵng và lãnh đạo Quận Liên Chiểu và Phường Hòa Minh.

Bà Karen So – Tổng Giám đốc Tập đoàn Swire Coca-Cola, Ông Hunter Jin – Tổng Giám đốc Công ty Swire Coca-Cola khu vực Hồng Kông, Đài Loan và Đông Nam Á và ông Peeyush Sharma, Tổng Giám Đốc Coca-Cola Việt Nam cũng có mặt tham dự chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, bà Karen So - Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Swire Coca-Cola chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao những giải pháp sáng tạo và hiệu quả của TCN trong việc hỗ trợ người lao động phi chính thức trong lĩnh vực xử lý chất thải. Chúng tôi hy vọng sự đồng hành của Coca-Cola Việt Nam sẽ giúp nhân rộng những tác động thực tế để những người thầm lặng “hồi sinh rác” được trang bị an toàn hơn và an tâm hơn khi thực hiện công việc ý nghĩa của mình.”

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam và TCN thiết lập mối quan hệ đối tác để triển khai những giải pháp hỗ trợ cho nhóm lao động trong lĩnh vực xử lý chất thải phi chính thức tại Đà Nẵng thông qua hình thức can thiệp đa phương và kết hợp nhiều đối tác.

Thông qua các giải pháp thiết thực nhằm mang đến cho nhóm lao động xử lý chất thải phi chính thức những chương trình tập huấn và nguồn lực cần thiết cũng như nhấn mạnh về những công việc tạo ra tác động to lớn cho hành tinh mà họ đang làm, Coca-Cola Việt Nam và TCN hướng tới mục tiêu tăng số lượng người lao động được hỗ trợ thông qua mạng lưới người thu gom từ 650 người lên 850 người trong năm 2023, tổ chức và triển khai các sự kiện hỗ trợ cũng như các gói phúc lợi cho các thành viên đồng thời nâng cao nhận thức về đóng góp của lực lượng thu gom rác thải phi chính thức cho xã hội.

“Chúng tôi tự hào được đồng hành và đóng góp vào việc hiện thực hóa chiến lược toàn cầu vì “một thế giới không rác thải” của Coca-Cola, đặc biệt thông qua các sáng kiến của TCN dành cho người lao động thu gom rác phi tập trung.”, Tiến sĩ Kasia Weina – Giám đốc và Nhà sáng lập TCN chia sẻ. “Nỗ lực chung của chúng tôi cùng Coca-Cola Việt Nam trong việc tiếp tục phát triển EkoCenter tại Đà Nẵng là một điểm nổi bật khác trong mối quan hệ hợp tác này hướng tới mục tiêu mang đến cho những người thu gom rác một không gian dành riêng để họp mặt, chia sẻ kiến thức và tiếp cận các nguồn lực cần thiết cho sức khỏe và phúc lợi của họ.”

Trong sự kiện này, UBND Quận Liên Chiểu cũng trao tặng bằng khen cho Công ty Coca-Cola Việt Nam vì đã có những đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn Quận.

“Uỷ Ban Nhân Dân Quận Liên Chiểu đánh giá cao những cam kết và nỗ lực của Coca-Cola Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại Thành phố Đà Nẵng nói chung và trên địa bàn Quận Liên Chiểu nói riêng trong những năm qua. Tiếp nối những tác động ý nghĩa của Trung tâm hỗ trợ cộng đồng EkoCenter, chúng tôi hy vọng mối quan hệ đối tác của Coca-Cola Việt Nam cùng TCN sẽ không chỉ giúp cải thiện điều kiện làm việc và sức khỏe của người lao động thu gom rác phi tập trung mà còn tạo ra những tác động lớn hơn trong việc quản lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa ra môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng” - Ông Nguyễn Nhường – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Coca-Cola Việt Nam hiện có các nhà máy đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, tạo ra khoảng 20.000 công việc gián tiếp và 2.000 công việc trực tiếp thông qua chuỗi cung ứng của mình. Với định hướng trở thành công ty nước giải khát toàn diện, hướng đến người tiêu dùng, công ty không ngừng cải tiến và cung cấp nhiều loại nước giải khát đa dạng, chất lượng, bao gồm các dòng sản phẩm ít đường và không đường, đồng thời đa dạng mẫu mã và mở rộng mức độ phủ sóng kinh doanh ở khắp mọi nơi. Các nhãn hiệu nước giải khát của Coca-Cola tại Việt Nam bao gồm Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coke Zero, Sprite, Fanta, Minute Maid Nutriboost, Minute Maid Teppy, Schweppes, Dasani và Aquarius, trà đóng chai Fuzetea+, cà phê đóng lon Georgia và sản phẩm Thumps Up Charge.