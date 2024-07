Có quá dễ dãi với Jennie (BlackPink)

TPO - Sau ồn ào hút thuốc lá điện tử trong nhà, một cư dân mạng đặt câu hỏi có phải Jennie thoát khỏi scandal dễ dàng hơn những người nổi tiếng khác. Bài đăng thu hút hơn 3,9 triệu lượt xem và gây ra cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội.

Ngay sau khi video Jennie hút thuốc lá điện tử trong nhà được lan truyền vào ngày 8/7, một cư dân mạng gây chú ý với bài đăng bình luận về nữ rapper của BlackPink.

“Về Jennie, tôi thấy thú vị khi phát hiện cô ấy dường như ít bị chỉ trích hơn so với các thần tượng khác… Cảm giác như công chúng luôn dễ dãi với cô ấy. Cô ấy đúng là một thần tượng may mắn”, người dùng mạng viết trên X.

Người này còn liệt kê ra những ồn ào mà Jennie gặp phải, gồm hút thuốc lá điện tử trong nhà, bị bạn học cũ tố bắt nạt, hẹn hò với Kai, G-Dragon và V.

Bài đăng không có gì đặc biệt nhưng gây bất ngờ vì nhận được hơn 3,9 triệu lượt xem sau 2 ngày. Nó đồng thời tạo ra cuộc tranh luận gay gắt.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, chủ bài đăng bị không ít người “ném đá” vì thiếu công bằng với Jennie, đặc biệt nhấn mạnh chuyện hẹn hò không phải lý do để lên án người đẹp.

Cư dân mạng bình luận: “Tại sao cô ấy phải bị chỉ trích vì điều thứ ba? Bà cô này, hãy uống thuốc đi”, “Không thể tin được một bài đăng như vậy lại có hàng nghìn lượt thích. Thật rõ ràng cô gái này đang nhân cơ hội để ghét Jennie. Việc cô ấy bị chỉ trích vì hút thuốc trong nhà không cần phải bàn, nhưng các bạn thực sự tấn công cô ấy vì một vài tin đồn hẹn hò chưa được xác nhận ư?”, “Đúng là cô ấy hoàn toàn sai khi hút thuốc trong nhà, nhưng không phải quá thiển cận khi bạn khẳng định cô ấy ít bị chỉ trích hơn các thần tượng khác sao? Jennie vẫn phải chịu sự công kích của tất cả bài đăng thù hận trên các trang web cộng đồng, dù cho cô ấy đã hoạt động trong Kpop nhiều năm”, “Việc hút thuốc đáng thất vọng thật, nhưng bạo lực học đường là tin đồn thôi. Ai là nạn nhân? Vui lòng dẫn nguồn chính xác, đừng chỉ đăng tin vô căn cứ”, “Đúng là mọi người đều ghen tỵ với những người thành công. Dĩ nhiên, việc hút thuốc trong nhà và nhả khói vào nhà tạo mẫu là sai lầm”…

Không rõ Jennie có được thiên vị hơn các thần tượng khác hay không, nhưng có một thực tế là nữ thần tượng sinh năm 1996 thường xuyên thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông theo cách tiêu cực. Năm 2024 chỉ mới trôi qua một nửa, Jennie không dưới 5 lần bị cư dân mạng chê bai, nặng hơn là chỉ trích.

Tháng 5, khi xuất hiện tại Met Gala với chiếc váy màu xanh nước biển của Alaïa, giọng ca Solo bị chê chọn trang phục không khéo, lộ khuyết điểm, không nổi bật bằng sao Âu - Mỹ. Cô cũng gây tranh cãi vì mặc váy ngắn trong sự kiện vào đầu tháng 7.

Tháng 6, cô bị chỉ trích vì hợp tác với Zico, nam rapper nghi biết về bê bối Burning Sun trước khi nó bị phơi bày ra ánh sáng. Sang tháng 7, cư dân mạng lên án Jennie vì chụp ảnh chung với Trần Quán Hy.

Jennie cũng trở thành trò cười do giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình quốc tế (Best Actress in an International Series) tại Lễ trao giải SEC Awards 2024 của Brazil cho vai diễn trong The Idol.

Sau khi rò rỉ video hút thuốc lá điện tử trong nhà, vào ngày 9/7, công ty OA Entertainment thay mặt Jennie lên tiếng thừa nhận sai lầm, xin lỗi và hứa thay đổi theo hướng tích cực trong tương lai.

Cách xử lý không khiến công chúng hài lòng. Mạng xã hội xuất hiện thêm nhiều ý kiến phản đối nữ thần tượng: “Tôi nghĩ cô ta sẽ tự xin lỗi nhưng công ty lại thay mặt cô ta xin lỗi một lần nữa. Cô ta là quý tộc hay gì vậy?”, “Cô ta quyết định hủy hoại hình ảnh của mình sao? Cô ta trơ tráo đăng tải cảnh hút thuốc trong nhà lên vlog của mình”, “Hình ảnh của cô ta bị hủy hoại ngay lập tức”, “Jennie nên đích thân xin lỗi”, “Tôi nghĩ cô ta không bận tâm nhiều đến vấn đề này”…