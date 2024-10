Có một Hồ Tràm thật khác qua lăng kính du khách tại NovaWorld Ho Tram

Hồ Tràm qua lăng kính của cư dân, du khách giờ đây vui hơn, sôi động hơn và mang vẻ đẹp lộng lẫy với sự hiện diện của NovaWorld Ho Tram, thiên đường du lịch giải trí độc đáo giữa thiên nhiên rừng - biển.

Hồ Tràm (Bà Rịa Vũng Tàu) đang từng bước trở thành "thiên đường nghỉ dưỡng" của tín đồ du lịch nhờ sự đa dạng của hệ sinh thái rừng biển nguyên sơ. Kênh truyền hình CNNGo (Mỹ) từng bình chọn bờ biển dài hơn 30 km ở Hồ Tràm là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới, hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, sự xuất hiện Chuỗi du lịch giải trí giữa rừng và biển của NovaWorld Ho Tram đã tạo nét chấm phá, khiến nhiều tín đồ xê dịch mê mẩn. Xuyên suốt các ngày trong tuần, tại các phân kỳ và tiện ích của NovaWorld Ho Tram như suối khoáng nóng Minera Hot Springs Binh Chau, Seava Hồ Tràm, chuỗi công viên giải trí chủ đề độc đáo Wonder Museum Ho Tram, Tropicana Park hay các biệt thự biển cho thuê đều nhộn nhịp du khách đổ về du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tổ chức hội nghị, team building.

“Từng nhiều lần đến Hồ Tràm, nhưng mỗi lần đến, mình đều ngỡ ngàng với quá nhiều sự thay đổi. Hồ Tràm bây giờ không chỉ có biển, tới Hồ Tràm bây giờ có nhiều tiện ích vui chơi giải trí, check-in rất mới và đẹp ở NovaWorld Ho Tram. Đây là nơi bất cứ du khách nào cũng nên nhất định phải đến ít nhất một lần”, Cường Ivan – một Tiktoker chia sẻ.

Với du khách Nguyễn Nguyn, NovaWorld Ho Tram đã mang đến một sắc màu mới cho du lịch Hồ Tram. Không chỉ đẹp mà ở nơi đây "cứ giơ máy ảnh lên là có shoot ảnh độc - đẹp - lạ - hot nhất”.

Theo gia đình chị Thu (TP.HCM), Hồ Tràm đã góp thêm vào danh sách những địa điểm đến lý tưởng của gia đình. Tropicana Park là thiên đường giải trí cho gia đình với vô vàn trò chơi nước liên hoàn. Sát bên cạnh là kênh Lagoon tuyệt đẹp. Chèo thuyền kayak xuyên qua kênh Lagoon uốn quanh dãy biệt thự phong cách châu Âu đa sắc màu như lạc giữa trời Âu.

“NovaWorld Ho Tram đã và đang bổ sung chuỗi tiện ích đa dạng cho khu vực Hồ Tràm - vùng đất vốn được cho là “đẹp nhưng thiếu dịch vụ”, kích cầu du khách đến đây nhiều hơn, lưu trú lại lâu hơn”, chị Thu nói thêm.

Không hẹn mà gặp, nhiều sao Việt như gia đình Đạo diễn Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp, Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc…cũng lựa chọn tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại NovaWorld Ho Tram.

Chọn NovaWorld Ho Tram là ngôi nhà thứ 2, Diễn viên Đinh Ngọc Diệp - Đạo diễn Victor Vũ thường xuyên đưa cả gia đình về để tận hưởng kỳ nghỉ. “Với hệ sinh thái rừng và biển nguyên sơ cùng nhiều tiện ích đa dạng, NovaWorld Ho Tram mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng thư giãn trọn vẹn cho cả gia đình. Ông bà và cha mẹ có thể nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, chia sẻ khoảng thời gian thư thái cùng con cháu và tái tạo năng lượng với mạch khoáng nóng, trong khi các em nhỏ tự do khám phá thiên nhiên và thỏa thích vui chơi tại công viên giải trí Tropicana Park”, Diễn viên Đinh Ngọc Diệp cho biết.

Trong lịch trình kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại NovaWorld Ho Tram mới đây, gia đình ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và những người bạn đã ghi lại những trải nghiệm đầu tiên tại “xứ sở thần tiên” Wonderland – NovaWorld Ho Tram, check in những góc hình xinh lung linh và hòa mình vào làn nước trong lành tại clubhouse ngay bên biển, vui chơi cùng nhau tại Bảo tàng thế giới check - in Wonder Museum.

“Dù đã đi NovaWorld Ho Tram nhiều lần, nhưng bất cứ khi nào có thời gian, gia đình đều muốn đến đây. Hồ Tràm thật khác lạ trong mắt vợ chồng tôi, không còn là vùng đất giàu tài nguyên, cảnh đẹp nhưng hoang sơ, Hồ Tràm giờ đây là thiên đường nghỉ dưỡng, hội tụ đủ yếu tố của một điểm đến đẹp và đẳng cấp. Mỗi lần đến là một sự thay đổi, mới mẻ", Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương nói thêm.

Không chỉ tạo bất ngờ với sự đa dạng tiện ích, những công trình kiến trúc đa phong cách, đa sắc màu được qui hoạch chỉn chu, trau chuốt trong từng thiết kế, mỗi tiện ích, mỗi ngôi nhà, từng con đường, góc phố tại NovaWorld Ho Tram đều là những điểm nhấn khiến du khách thích thú.

“Biệt thự biển cho thuê tại NovaWorld Ho Tram mang đến những lựa chọn nghỉ dưỡng mới cho du khách khi đến với Hồ Tràm. Không chỉ có nội thất rất đẹp, không gian xanh mát ngay cạnh bãi biển nên thơ, các biệt thự còn liền kề với các tiện ích hiện đại như các hồ bơi, clubhouse, tiện ích vui chơi giải trí trong khi giá lại rất hợp lý”, chị Hòa chia sẻ.

Với vô vàn trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi – giải trí và ẩm thực độc đáo, NovaWorld Ho Tram – Một Hồ Tràm thật khác từng bước khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn hàng đầu miền Nam, liên tục thu hút cư dân về nhận bàn giao biệt thự, gấp rút hoàn thiện nội thất để phục vụ nghỉ dưỡng và khai thác kinh doanh.