Cơ hội 'vàng' sở hữu Dongfeng X7 Yuchai với khuyến mãi 40 triệu đồng

Sau sự kiện ra mắt, Dongfeng X7 Yuchai đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường xe đầu kéo tại Việt Nam. Chỉ trong vòng 10 ngày, dòng xe này đã ghi nhận hơn 100 lượt bán, một con số ấn tượng khẳng định sự quan tâm mạnh mẽ từ phía các doanh nghiệp vận tải.

Ưu đãi "khủng" cho Dongfeng X7 Yuchai – Giảm ngay 40 triệu đồng

Để tiếp tục đẩy mạnh sức nóng, An Sương Group – nhà phân phối của Dongfeng X7 Yuchai công bố chương trình ưu đãi đặc biệt, khi mua xe đầu kéo Dongfeng X7 (385HP/420HP/445HP), khách hàng sẽ được tặng lệ phí trước bạ và chi phí đăng ký xe trị giá 40 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi đặc biệt từ An Sương Group không chỉ mang đến mức giảm giá trực tiếp 40 triệu đồng vào giá xe mà còn giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí vận hành lâu dài nhờ những tính năng tiết kiệm nhiên liệu ưu việt của Dongfeng X7 Yuchai. Đây chính là thời điểm lý tưởng để doanh nghiệp đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận thông qua dòng xe chất lượng cao và có mức giá hợp lý nhất trên thị trường.

Dongfeng X7 Yuchai – Đột phá công nghệ và hiệu suất vượt trội

Dongfeng X7 Yuchai gây ấn tượng bởi thiết kế ngôn ngữ X-Streamline hiện đại, dẫn đầu xu thế mới ngành vận tải. Động cơ Yuchai của xe mang đến mô-men xoắn cao nhất phân khúc, lên tới 2.200Nm tại vòng tua máy thấp (900-1.400 vòng/phút), giúp xe đạt sức kéo tối đa trong thời gian ngắn, tăng tốc nhanh và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Các tính năng nổi bật khác như hệ thống điều khiển thông minh bằng giọng nói, camera cho góc quan sát 360 độ và công nghệ Road Trip phân tích hành vi lái xe giúp tiết kiệm nhiên liệu, tất cả đều góp phần tối ưu hóa trải nghiệm vận hành và bảo vệ xe. Đặc biệt, độ ồn trong cabin được cải thiện rõ rệt với mức 57dB khi không tải và 70dB khi chạy ở tốc độ cao, tạo ra một không gian lái xe yên tĩnh và thoải mái hơn.

Với thiết kế khí động học giúp giảm cản gió 5%, hộp số 16 cấp có số lỡ và hệ thống truyền động hiệu suất cao giúp giảm hao phí nhiên liệu từ 6-8%. Trọng lượng xe nhẹ hơn 600kg so với các sản phẩm cùng phân khúc, Dongfeng X7 giúp doanh nghiệp tăng thu nhập lên đến 100 triệu đồng mỗi năm nhờ việc chở được nhiều hàng hơn.

Ngoài ra, chi phí dịch vụ hậu mãi cũng được tối ưu hóa nhờ phụ tùng phổ biến và dễ thay thế, cùng chính sách bảo hành lên đến 200.000km hoặc 36 tháng, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

Dịch vụ độc đáo - Thuê xe đầu kéo 0Đ, Xe nghỉ hàng chạy

Với sứ mệnh mang lại sự An Tâm và An Toàn, khẳng định sự tận tâm qua từng dịch vụ, An Sương Group còn triển khai chương trình cho thuê xe đầu kéo 0 đồng. Với tiêu chí "Xe nghỉ - hàng chạy", khi khách hàng mua xe tại hệ thống của An Sương Group trên toàn quốc nếu xe đang được bảo dưỡng hoặc sửa chữa với thời gian trên 48 giờ, An Sương Group cam kết cung cấp xe đầu kéo thay thế mới, hoàn toàn miễn phí để doanh nghiệp tiếp tục duy trì công việc.

Đây là một cam kết hậu mãi vượt trội, đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh của khách hàng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự cố kỹ thuật nào.

An Sương Group hỗ trợ toàn diện khách hàng trên mọi hành trình

An Sương Group xây dựng hệ thống dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp với mạng lưới phân phối rộng khắp và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cứu hộ miễn phí 24/7. Khách hàng của An Sương có thể yên tâm về việc được hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi, từ tư vấn kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ đến sửa chữa khẩn cấp.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối xe đầu kéo, An Sương Group không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chương trình khuyến mãi đặc biệt lần này là một minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hướng tới việc tối ưu hóa lợi ích của khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành vận tải. Đây chính là thời điểm vàng để các doanh nghiệp vận tải nắm bắt cơ hội đầu tư.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ An Sương được thành lập từ ngày 8/3/2010, là nhà phân phối hàng đầu trong lĩnh vực xe tải, xe tải van, đầu kéo, xe ben, xe chuyên dụng, xe khách và xe du lịch tại Việt Nam. Thông tin liên hệ: Hotline: 1800 2017 hoặc 0909 039 481 Website: https://otoansuong.vn/ Địa chỉ: 2450 QL1a, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh.