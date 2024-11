Cơ hội hiếm có từ dự án Top 1 khu Đông TP HCM khi căn hộ dưới 3 tỷ đồng dần biến mất

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, căn hộ dưới 3 tỷ đồng “như sao buổi sớm”, The Opus One (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) ra mắt đã mang đến cơ hội vàng giúp khách hàng và nhà đầu tư có thể sở hữu những sản phẩm hạng sang với giá tốt bậc nhất thị trường.

Căn hộ hạng sang liên tục lập đỉnh về giá bán

Thị trường BĐS quý III và 9 tháng đầu năm 2024 được dẫn dắt bởi phân khúc căn hộ với mức giá liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức cao, trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Báo cáo của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cho thấy, 70% nguồn cung mới đến từ phân khúc cao cấp và hạng sang, trong đó các sản phẩm có giá bán trên 50 triệu đồng/m2 trở lên chiếm tỷ lệ áp đảo.

Theo VARS, giá bán trung bình của các dự án ở TP HCM đã tăng từ 49,2 triệu đồng/m2 hồi quý II/2019 lên 64,2 triệu đồng/m2. Con số này cũng tương đồng với dữ liệu của CBRE với bình quân giá bán căn hộ sơ cấp đạt 64 triệu đồng/m2, tăng 3 lần so với 10 năm trước.

Như vậy, một căn hộ trung cấp có diện tích khoảng 60m2 sẽ khó lòng tìm được ở mức giá 3 tỷ đồng. Trong khi đó, ở phân khúc BĐS hạng sang, giá căn hộ liên tục lập đỉnh cao từ 80 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong bối cảnh nguồn cung cạn kiệt, các căn hộ có mức giá vừa tầm tại TP HCM dần biến mất, dự án The Opus One thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park chính thức ra mắt hai tòa tháp đầu tiên - OS1, OS5 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Chỉ trong vòng 30 tiếng kể từ khi ra mắt, gần 80% sản phẩm của giỏ hàng đầu tiên đã có chủ.

Chớp thời cơ sở hữu căn hộ hạng sang với chi phí từ 39 triệu đồng/tháng

Theo giới chuyên gia, kỷ lục thanh khoản tại dự án Top 1 Vinhomes Grand Park sẽ còn được nối dài do The Opus One là dự án hội tụ nhiều chữ “Nhất”, đáp ứng vượt mong đợi các tiêu chí của khách hàng và giới đầu tư.

Đầu tiên, The Opus One là dự án có chủ đầu tư uy tín và pháp lý chuẩn chỉnh nhất. Cụ thể, đây là dự án được phát triển từ hai thương hiệu BĐS hàng đầu là Vinhomes và Tập đoàn SAMTY (Nhật Bản). Trước đó, hợp tác giữa hai tên tuổi lớn đã tạo ra nhiều kỷ lục thanh khoản tại dự án The Sakura (Vinhomes Smart City, Hà Nội).

Gia nhập Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn, cư dân The Opus One sẽ được trao tay ngàn tiện ích đẳng cấp, kiến tạo cuộc sống tốt nhất khu vực. Mỗi mét vuông tại đây không chỉ phản ánh mật độ xây dựng thấp bậc nhất, mà còn hội tụ những giá trị Top 1 của không gian sống tràn ngập mảng xanh. Hệ tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng hạng sang, các căn hộ được thiết kế kỳ công, cùng những trải nghiệm đặc quyền cũng được xem là lợi thế đắt giá của The Opus One.

Bên cạnh đó, The Opus One còn thừa hưởng hạ tầng giao thông tiềm năng nhất khu vực. Đáng chú ý, thời điểm bàn giao toàn dự án dự kiến vào tháng 3/2026 trùng với thời gian về đích của loạt công trình giao thông quan trọng, trong đó có Vành đai 3, giai đoạn 1 của sân bay Long Thành. Đây sẽ là những đòn bẩy đưa kinh tế miền Nam cất cánh, đồng thời khiến giá trị các căn hộ tại The Opus One gia tăng vượt bậc.

Cuối năm, The Opus One đang là dự án “vedette” tạo ra cuộc cạnh tranh sở hữu gay gắt khi dự án được áp dụng chính sách hấp dẫn bậc nhất trên thị trường. Giữa lúc phân khúc căn hộ hạng sang liên tục lập đỉnh từ 80 triệu đồng/m2 trở lên, giá bán của The Opus One ngay thời điểm này chỉ trên 65 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, trong tuần lễ ra mắt (15/11/2024 đến hết ngày 21/11/2024), chủ đầu tư đưa ra ưu đãi chưa từng có nhằm tri ân các khách hàng tiên phong. Cụ thể, các khách hàng tham gia ký Thỏa thuận ký quỹ sẽ được hưởng mức chiết khấu 200 triệu đồng ngay tại thời điểm ký hợp đồng mua bán.

Nếu thanh toán bằng vốn tự có, khách sẽ được nhận ngay ưu đãi 10% giá bán. Khách có nhu cầu vay vốn sẽ được hỗ trợ hạn mức vay lên đến 70% giá bán, hưởng lãi suất 0% trong vòng 30 tháng. Ngoài ra, những khách hàng mua từ 2 - 3 căn hộ/lần sẽ nhận được ưu đãi từ 1 - 1,5% mỗi căn.

Chính sách bán hàng còn “ghi điểm” khi đưa ra tiến độ thanh toán siêu giãn, giúp khách chỉ phải trả 1 - 1,5%/tháng, tương đương từ 39 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, với số tiền khoảng 3 tỷ đồng trong tay, khách hàng đã có thể sở hữu ngay một căn hộ hạng sang thuộc dự án Top 1 Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn.

Trong 2 năm tới, khi The Opus One được bàn giao, các công trình giao thông lớn về đích, giá trị của BĐS sẽ gia tăng theo cấp số nhân. Bởi vậy, đây chính là thời điểm phù hợp nhất để các nhà đầu tư xuống tiền trước khi thị trường thiết lập những đỉnh giá mới.