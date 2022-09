Có dấu hiệu 'chủ quan' trong kỷ luật một kế toán trường mầm non ở Quảng Trị

TPO - Bà bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Kế toán Trường mầm non Hải Tân, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng bị kỷ luật “cảnh cáo” với lý do “Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi...", tuy nhiên Công an huyện kết luận bà Hạnh không chiếm đoạt tiền. Bí thư Đảng uỷ và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã này cũng thừa nhận quá trình xem xét và thi hành kỷ luật đối với bà Hạnh có sự chủ quan.

Tìm hiểu của PV cho thấy, sau khi Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Tân nghỉ hưu theo chế độ, ngày 1/7/2019, UBND huyện Hải Lăng đã quyết định cử bà Lê Thị Thu Hà, Hiệu phó trường này phụ trách trường. Đến tháng 1/2020, UBND huyện Hải Lăng ra quyết định điều động bà Nguyễn Thị Như Huê, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Trường đến giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Tân. Sau đó, đã có đơn thư tố cáo bà Hà và Phạm Thị Hồng Hạnh, Kế toán Trường mầm non Hải Tân.

Trong năm 2020 và 2021, Thanh tra huyện Hải Lăng tiến hành thanh tra 6 nội dung theo báo cáo và tố cáo đối với hai cá nhân nêu trên (do dịch COVID-19 nên công tác thanh tra có nhiều thời điểm bị gián đoạn và kéo dài).

Thanh tra huyện chỉ ra, trong 6 nội dung tố cáo có 4 nội dung về việc bà Hà, Hạnh vi phạm về chức trách nhiệm vụ và không thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính. Riêng 2 nội dung còn lại bà Hạnh có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tổng số tiền 14.653.000 đồng nên đề xuất xem xét xử lý hình sự.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Hồng Hạnh cung cấp các giấy tờ, chứng cứ và giải trình số tiền trên: Về khoản tiền 4.000.000 đồng từ việc thanh lý các tài sản đã hư hỏng, không còn sử dụng của nhà trường, bà Hạnh chi cho việc hỗ trợ cán bộ, giáo viên dịp Tết Nguyên đán 2020. Còn khoản tiền 16.770.000 đồng (Thanh tra huyện Hải Lăng cho rằng bà Hạnh đã chiếm đoạt 10.653.000 trong tổng số tiền này) là hợp đồng với ông Lê Chí Cần (ở thôn Câu Hà, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng) sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường trong 2 đợt. Tuy nhiên, ông Cần là thợ cơ khí, nên để có hóa đơn quyết toán theo quy định, bà Hạnh đã hợp thức hóa việc này thông qua hợp đồng với ông Phan Minh Thái, chủ một cơ sở kinh doanh ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng.

Đáng nói, khi vụ việc đang được Công an huyện Hải Lăng thụ lý, điều tra, Đảng ủy xã Hải Phong và Trường Mầm non Hải Tân đã ra quyết định kỷ luật bà Hà và bà Hạnh bằng các hình thức “Khiển trách” và “Cảnh cáo”.

Bà Hạnh kêu oan, khiếu nại việc kỷ luật bà với lý do “Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi, gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong nhà trường, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của nhà trường và uy tín cá nhân” là không đúng.

Chúng tôi tìm hiểu sự việc này với Công an huyện Hải Lăng, được biết ngày 10/5/2022, Công an huyện này đã ra Quyết định số 06/QĐ-ĐCSHS-KTMT không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc kể trên.

Quyết định do Trung tá Dương Phước Thảo, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng ký, nêu rõ: “Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm thấy: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Kế toán Trường Mầm non Hải Tân không có hành vi chiếm đoạt số tiền 10.653.000 đồng sửa chữa đồ chơi ngoài trời điểm trường Văn Quỹ, Văn Trị, Hà Lỗ và số tiền 4.000.000 đồng thanh lý tài sản của Trường Mầm non Hải Tân theo “Kiến nghị khởi tố số 122/TTr-TH ngày 24/12/2021 của Thanh tra huyện Hải Lăng về tội phạm “Tham ô tài sản” theo khoản 1, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Mới đây, PV làm việc trực tiếp với ông Lê Chí Thọ, Bí thư Đảng uỷ xã và ông Nguyễn Võ Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Hải Phong về việc kỷ luật bà Phạm Thị Hồng Hạnh.

Ban đầu, các ông Thọ, Nhân cho rằng việc kỷ luật trên là đúng, quá trình thực hiện đảm bảo theo các quy định của Đảng.

Tuy nhiên, khi PV chỉ ra trong tất cả 6 nội dung kết luận thanh tra, có 4 nội dung bà Hạnh sai phạm do không thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính, 2 nội dung còn lại có dấu hiệu vụ lợi, tức là tham ô, chiếm đoạt tài sản gồm 10.653.000 đồng và 4.000.000 đồng. Đối với nội dung này, UBND huyện Hải Lăng giao Thanh tra huyện thực hiện thủ tục chuyển Cơ quan CSĐT Công an Hải Lăng để điều tra, xử lý hình sự. Tuy nhiên, kết quả điều tra khẳng định bà Phạm Thị Hồng Hạnh không tham ô, không chiếm đoạt các khoản tiền kể trên. Như vậy, quyết định của Đảng uỷ xã Hải Phong kỷ luật bà Hạnh bằng hình thức “Cảnh cáo” với lý do “Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi, gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong nhà trường, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của nhà trường và uy tín cá nhân” là thiếu khách quan, không phù hợp với bản chất vụ việc và không đảm bảo sự công bằng cho người bị tố cáo.

Lúc này, cả 2 ông Thọ, Nhân đều thừa nhận có sai sót, quá trình xác minh, xem xét và thi hành kỷ luật đối với bà Hạnh có sự chủ quan, tin tưởng vào kết luận của Thanh tra huyện. Cũng tại buổi làm việc này, ông Thọ đề nghị ông Nhân xem xét lại việc kỷ luật nói trên để đảm bảo sự công bằng và quyền lợi cho đảng viên.