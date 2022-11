Cơ chế thông thoáng, giao thông thuận lợi giúp Bình Dương hút dòng vốn FDI

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), vốn đăng ký kinh doanh trong nước tăng cao so với cùng kỳ; thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán; dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Giữa đà tăng trưởng

Cụ thể, Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2022 ước tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 10 tháng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 23.341 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 224.175 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 2,5 tỷ USD, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, đạt gần 29 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Về Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,151 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 40,3% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 21,065 tỷ USD.

Tính đến 15/10/2022, thu hút đầu tư trong nước được 9.444 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh. Lũy kế 10 tháng đã thu hút được 75.913 tỷ đồng (tăng 10,5% so với cùng kỳ), có 5.349 doanh nghiệp đăng ký mới. Trong tháng 10, thu hút đầu tư nước ngoài được 119 triệu USD, gồm 4 dự án mới (2 triệu USD), 4 dự án điều chỉnh tăng vốn (3 triệu USD), 4 dự án góp vốn (114 triệu USD). Lũy kế 10 tháng đã thu hút được 2 tỷ 738 triệu USD (tăng 57% so với cùng kỳ), có 58 dự án đầu tư mới (1 tỷ 869 triệu USD), 18 dự án điều chỉnh tăng vốn (20 triệu USD) và 138 dự án góp vốn (849 triệu USD).

Dòng vốn FDI đang chảy mạnh

Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ hai cả nước (sau TP.Hồ Chí Minh) về thu hút FDI với 4.053 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 39,6 tỷ USD, chiếm hơn 9,3% tổng vốn FDI cả nước. Quy mô trung bình dự án khoảng 9,8 triệu USD. Đã có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Bình Dương. Trong đó 10 quốc gia và vùng lãnh thổ là Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Samoa, Hàn Quốc, B.V.I, Hồng Kông, Cayman Islands, Trung Quốc và Đan Mạch có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 32,5 tỷ USD, chiếm hơn 82,1% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh này.

Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu với 859 dự án có tổng số vốn đăng ký hơn 6,27 tỷ USD, chiếm 26% về số dự án và 19% về số vốn. Nhật Bản đứng thứ hai với 333 dự án, tổng vốn đăng ký là 5,86 tỷ USD, chiếm 10% về số dự án và 18% về số vốn. Singapore đứng thứ ba với 277 dự án, tổng vốn đăng ký là 5,4 tỷ USD, chiếm 8% về số dự án và 17% về số vốn.

Để đạt được những kết quả nổi bật trong thu hút FDI, trong những năm qua, Bình Dương không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nhất là đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính phục vụ các nhà đầu tư. Giải quyết thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả trên các lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, giải quyết các thủ tục về tranh chấp, thi hành án và các thủ tục liên quan đến giải thể, phá sản… được tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thân thiện, trách nhiệm, tận tụy phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, nhanh và hiệu quả nhất.

Cùng với đó, Bình Dương thực hiện Đề án thành phố thông minh Bình Dương gắn với xây dựng Vùng đổi mới sáng tạo nhằm tạo điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư có trình độ khoa học - công nghệ cao hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều năm liền, Bình Dương được đánh giá là địa phương có chỉ số cơ sở hạ tầng và tính tiên phong, năng động của chính quyền đứng đầu cả nước. Đây là điều kiện rất tốt để Bình Dương thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh khẳng định, Bình Dương luôn trân trọng và coi thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của địa phương. Chính quyền tỉnh sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư tại Bình Dương.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kết nối vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, phát triển logistics, xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương, Vùng đổi mới sáng tạo, đặc biệt là xây dựng Khu công nghiệp Khoa học công nghệ để thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực công nghệ cao trong thời gian tới.