[CLIP] Tóm gọn đối tượng ném bọc ma túy để chạy trốn

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp (MTTH) loại hồng phiến với số lượng lớn từ thị trấn biên ải Lao Bảo về đồng bằng để lấy tiền công.

Chiều 30/12, Trung tá Tạ Quang Dung-Trưởng Công an huyện Đakrông thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị; Công an thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị bắt quả tang 1 đối tượng khi đang vận chuyển 18.000 viên MTTH loại hồng phiến.

Theo đó, vào lúc 20h20 ngày 29/12, Tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Wave Alpha màu xám gắn biển kiểm soát 74AK-008.61 đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9 theo hướng từ thị trấn Lao Bảo về thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Lúc đến cây xăng Tân Liên thuộc địa phận khóm 4, thị trấn Khe Sanh, đối tượng điều khiển xe máy rẽ vào cây xăng và ném 1 bọc ni lông màu đen xuống phía dưới gầm xe ô tô tải biển kiểm soát 74C-124.20. Nghi vấn đối tượng hoạt động phạm tội, Tổ công tác lập tức tiếp cận để kiểm tra thì đối tượng liền vứt xe bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác nhanh chóng khống chế bắt đối tượng.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Hồ La H. (SN 2001, trú tại thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vận chuyển 18.000 viên MTTH loại hồng phiến. Qua đấu tranh, H khai nhận số ma túy này được đối tượng nhận vận chuyển thuê từ biên giới Việt Nam - Lào về cây xăng Tân Liên, huyện Hướng Hóa để nhận tiền công.

Hiện vụ việc được chuyển giao đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.