CLIP: Người đàn ông cầm súng bất ngờ lao ra đường doạ bắn tài xế ô tô

Người đàn ông cầm súng tự chế bất ngờ lao ra giữa đường rồi chửi mắng, chĩa súng đe doạ tài xế đang điều khiển xe ô tô lưu thông.

Sáng 16/11, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông cầm súng tự chế, bất ngờ lao ra đường chặn đầu xe ô tô.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Xuân Huy (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Công an huyện Lâm Thao đã vào cuộc và mời người đàn ông này lên làm việc.

Theo đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, người đàn ông này đứng chặn đầu ô tô trong tình trạng say rượu (bia). Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm súng bất ngờ lao ra đường chặn đầu ô tô đang di chuyển và có hành động chửi mắng, dọa bắn tài xế. Toàn bộ vụ việc này được camera hành trình của ô tô ghi lại.