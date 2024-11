CIMB Việt Nam và nỗ lực không ngừng trên chặng đường phát triển bền vững

CIMB Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành Ngân hàng qua giải thưởng danh giá “Sustainable Workplace Award 2024" (Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững năm 2024), do tạp chí HR Asia trao tặng.

Giải thưởng là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của CIMB trong việc xây dựng một môi trường làm việc bền vững, minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Ngân hàng trong việc tích hợp các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong mọi hoạt động.

Là tập đoàn Ngân hàng lớn thứ 5 tại ASEAN, với hơn 34.000 nhân viên và 25 triệu khách hàng, cùng mạng lưới hoạt động rộng khắp tại 10 quốc gia, CIMB đã đạt mốc hơn 1 triệu người dùng sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam, minh chứng cho năng lực cung cấp các sản phẩm tài chính kỹ thuật số linh hoạt và ổn định trên nhiều nền tảng.

Chiến lược xanh hướng đến phát triển bền vững

Giải thưởng từ HR Asia công nhận sự tiên phong của CIMB Việt Nam trong việc lồng ghép yếu tố bền vững vào sứ mệnh và các mục tiêu kinh doanh cũng như thực hành bền vững trong các hoạt động của Ngân hàng, từ các sản phẩm kỹ thuật số giúp hạn chế tối đa tiêu thụ giấy và phát thải, nâng cao sinh kế cho các nhóm yếu thế trong xã hội, xanh hóa cơ sở hạ tầng, đến đóng góp tích cực cho cộng đồng. Thực hành bền vững cũng là lời khẳng định cam kết của CIMB là một tổ chức định hướng mục tiêu, tập trung thực hiện các sứ mệnh ý nghĩa, thông qua đó, tăng cường tinh thần gắn kết của nhân viên.

Nổi bật trong số đó là dự án “Tank of Love” (Bồn nước Yêu thương), nơi toàn thể nhân viên CIMB chung tay đưa bồn chứa nước sạch và đèn năng lượng mặt trời đến các hộ dân ở xã Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Dự án đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây, cung cấp nước sạch và an toàn, mang ánh sáng điện tái tạo để hỗ trợ sinh hoạt vào buổi tối và đảm bảo an toàn cho người lao động.

CIMB cũng tổ chức các dự án “Flea Market” (Chợ Phiên) nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực miền núi Việt Nam. Chợ Phiên không chỉ tạo cơ hội cho nội bộ chia sẻ và tái sử dụng những món đồ yêu thích mà còn trích một phần doanh thu để quyên góp cho quỹ dự án xã hội của Ngân hàng, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và tăng cường tinh thần gắn kết giữa nhân viên.

Trong nỗ lực phủ xanh và làm mát đô thị, CIMB hợp tác với GreenViet - một tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường, triển khai dự án trồng cây trong khu vực trường học tại TP.HCM. Phát kiến này không chỉ thúc đẩy lối sống bền vững trong đô thị mà còn củng cố cam kết của ngân hàng trong việc xây dựng một tương lai xanh.

Bên cạnh các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, CIMB áp dụng các chính sách xanh như “Hãy cân nhắc trước khi in” và “Phân loại rác thông minh”, khuyến khích sử dụng tiết kiệm giấy và phân loại rác đúng cách. Đội ngũ lãnh đạo cũng tiên phong thực hiện lối sống xanh như sử dụng túi vải tái sử dụng khi mua hàng và di chuyển bằng phương tiện công cộng, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Văn phòng xanh và chứng nhận LEED Gold

Bên cạnh câu chuyện tạo dựng văn hóa doanh nghiệp, CIMB Việt Nam còn không ngừng cải thiện môi trường làm việc. Văn phòng mới của Ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh có tính hợp các tính năng như: giám sát chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực tế, hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và hệ vách kính kép mặt ngoài giúp điều tiết ánh sáng mặt trời và giảm tác động của nhiệt độ bên ngoài. Văn phòng cũng vừa đạt chứng nhận LEED Gold – một trong những tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh uy tín nhất thế giới, do Hội đồng Xây dựng Xanh Hoa Kỳ (USGBC) chứng nhận.

Đội ngũ CIMB luôn tự hào vì được làm việc trong một trong số ít văn phòng tại Việt Nam có được chứng nhận LEED Gold. Văn phòng làm việc hiện đại, thân thiện với môi trường đã tạo ra không gian làm việc thoải mái và năng động, hỗ trợ tốt cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất của nhân viên.

Tầm nhìn tương lai

Có thể thấy, CIMB không chỉ xứng đáng với danh hiệu "Best Companies to Work for in Asia 2024” (Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024) mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng môi trường làm việc bền vững tại Việt Nam. Giải thưởng "HR Asia Sustainable Workplace Award 2024” là cột mốc quan trọng trên hành trình khẳng định vị thế là một trong những môi trường làm việc hàng đầu tại Việt Nam và Châu Á của CIMB.

CIMB cam kết tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc dựa trên nền tảng bền vững, hòa nhập và trao quyền. Từ đó, hướng tới mục tiêu xây dựng CIMB trở thành điểm đến cho những ai mong muốn tạo ra sự khác biệt, nơi mọi người có thể đóng góp và phát triển, đồng thời góp phần tạo dựng một tương lai bền vững.