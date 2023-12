Chuyển tiền quốc tế '3 không' cùng OCB

Không phí chuyển tiền, không lo tỷ giá và không phải chờ lâu - là đặc quyền “3 KHÔNG” hấp dẫn của dịch vụ chuyển tiền quốc tế vừa được Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tung ra thị trường.

Cụ thể, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng dịch vụ chuyển tiền quốc tế mọi lúc, mọi nơi tới các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại quầy giao dịch của OCB cho nhiều mục đích đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng như: chuyển tiền chi phí học tập, chi phí sinh hoạt, chi phí khám chữa bệnh, trợ cấp cho thân nhân, chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài, chuyển tiền định cư,…

Không chỉ tiện lợi, an toàn và bảo mật, khi lựa chọn dịch vụ chuyển tiền quốc tế của OCB trong thời gian này, khách hàng sẽ được hưởng các đặc quyền hấp dẫn, bao gồm: miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền, thủ tục đơn giản, thời gian nhận tiền nhanh không phải chờ đợi, mức tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ cực kỳ cạnh tranh (áp dụng với số tiền quy đổi từ 10.000 USD trở lên). Với hệ thống mạng lưới giao dịch trải rộng trên toàn quốc, đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, nắm vững nghiệp vụ cùng quy trình tối giản, tinh gọn… Hoạt động chuyển tiền quốc tế tại OCB giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất với chi phí tối ưu.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, OCB đã gặt hái được những dấu ấn đầy ấn tượng thông qua hàng loạt các giải thưởng danh giá như: “cú đúp” giải thưởng quốc tế do tạp chí Global Brands Magazine trao tặng năm 2022 gồm "Best Digital Banking Brand" (Thương hiệu Ngân hàng số tốt nhất) và “Excellence in Retail Banking” (Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc - Việt Nam 2022)…để cung cấp thêm cho khách hàng dịch vụ chuyển tiền quốc tế online ngay trên ứng dụng OCB OMNI với giao diện thân thiện, phục vụ 24/7.