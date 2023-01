Chuyên gia ô tô: 'VinFast VF 5 Plus sẽ là một chiếc xe đình đám'

Sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội so với các đối thủ xe xăng cùng phân khúc, mẫu ô tô điện VF 5 Plus được giới chuyên gia đánh giá sẽ là một mẫu xe đình đám, kế thừa “ngôi vương phân khúc A ” của VinFast Fadil.

Mẫu xe nổi bật nhất phân khúc về thiết kế và hiệu năng

Thiết kế ấn tượng, bắt mắt luôn là điểm cộng của các dòng xe VinFast, và VF 5 Plus cũng không phải ngoại lệ.

Thông thường, ở phân khúc A, các mẫu xe không quá đa dạng về thiết kế. Tuy nhiên, VF 5 Plus mang đến cho khách hàng tới 16 tùy chọn màu ngoại thất cùng 3 lựa chọn màu nội thất - nhiều nhất thị trường ô tô hiện nay, giúp thỏa mãn mọi thị hiếu và cá tính của người dùng.

Reviewer Việt Anh của kênh Autopro xem sự “đa sắc” là một lợi thế riêng của VF 5 Plus khi đánh trúng tâm lý duy mỹ của người dùng hiện đại, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ. “Các bạn trẻ bây giờ cá tính hơn rất nhiều. VF 5 Plus có tới 16 lựa chọn màu ngoại thất, 3 lựa chọn màu nội thất, mang đến nhiều cơ hội để tuỳ biến, khiến xe của họ có cá tính riêng, không giống chiếc xe nào khác trên đường”, anh Việt Anh lý giải.

Đi sâu phân tích về thiết kế của “tân binh” xe điện thương hiệu Việt, chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) cho rằng, với các khách hàng trẻ, đặc biệt là phái nữ, ô tô không chỉ là phương tiện đi lại mà còn thể hiện gu thời trang của bản thân. Xét từ khía cạnh này, VF 5 Plus hoàn toàn không có đối thủ. Vị chuyên gia khẳng định, VF 5 Plus sẽ là “một chiếc xe đình đám” trong thời gian tới.

Nhưng VF 5 Plus không chỉ “tốt nước sơn” mà còn “tốt gỗ”. Nhìn bảng thông số kỹ thuật, anh Vũ Ngọc Bách (Autofun Việt Nam) đánh giá VF 5 Plus là chiếc xe có hiệu năng vận hành tốt nhất và hứa hẹn sẽ đem lại cảm giác lái ấn tượng nhất phân khúc với công suất tối đa đạt tới 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm.

Cùng quan điểm, chuyên gia Lê Vương Thịnh (XeTV) cho rằng, với thông số trên, VF 5 Plus đủ làm phấn khích các tay lái trẻ mê tốc độ. Riêng với cự ly di chuyển trên 300 km sau một lần sạc đầy, anh đánh giá, mẫu e-SUV của VinFast đặc biệt phù hợp với các cung đường đô thị.

Trang bị ấn tượng, công nghệ vượt trội

Có mức giá thấp nhất trong dải sản phẩm ô tô điện của VinFast nhưng VF 5 Plus vẫn được hãng xe Việt trang bị hào phóng các công nghệ an toàn, giúp người dùng an tâm hơn trên mọi hành trình.

Chuyên gia Nguyễn Hùng Đăng Khoa đánh giá cao những trang bị tiện nghi và an toàn của VF 5 Plus so với các mẫu xe cùng tầm giá 400 - 500 triệu đồng. Theo anh, những trang bị này thực sự cạnh tranh vì hiếm có xe nào trong phân khúc A có hệ thống giám sát áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, phanh đĩa đủ cả 4 bánh và 6 túi khí.

Ngoài ra, VF 5 Plus được trang bị hàng loạt tính năng an toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế như: hệ thống cân bằng điện tử ESC, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống chống bó cứng phanh ABS…

Anh Trần Công Hậu, một reviewer về công nghệ lại tỏ ra rất ấn tượng với những trang bị vượt kỳ vọng đối với một mẫu xe hạng A trên VF 5 Plus như Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) cùng Gói dịch vụ thông minh Smart Services - những “điểm cộng” khó có thể tìm thấy trên các mẫu xe cùng tầm giá.

Trên VF 5 Plus, người dùng có thể dễ dàng quản lý chiếc xe điện thông minh của mình bằng ứng dụng trên điện thoại, điều khiển chức năng trên xe bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo, mua sắm trực tuyến trên xe hay cập nhật phần mềm từ xa…

Mức giá dễ quyết định, cạnh tranh so với xe xăng cùng phân khúc

Bên cạnh những trang bị vượt tầm phân khúc, VF 5 Plus còn ghi điểm trong mắt các chuyên gia ô tô nhờ chính sách bán hàng và hậu mãi cực hấp dẫn của hãng xe Việt.

Cụ thể, nhờ chính sách miễn phí trước bạ với xe điện, chi phí lăn bánh tham khảo tại Hà Nội và TP.HCM của VF 5 Plus là khoảng hơn 560 triệu đồng với phiên bản kèm pin và 480 triệu đồng với phiên bản không kèm pin, chưa tính tới các chính sách bán hàng ưu đãi mà VinFast luôn dành tặng cho khách hàng tiên phong. Trong khi đó, các dòng SUV chạy xăng hạng A khác hiện có giá lăn bánh trung bình từ 520 đến 730 triệu đồng.

Reviewer Tới Nguyễn (Johnny & SuperCar Vlog) nhận định sẽ có một “làn sóng” người trẻ trong độ tuổi 20 - 30 lựa chọn VF 5 Plus làm chiếc xe đầu tiên nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Đồng quan điểm, chuyên gia công nghệ Bạch Thành Trung (Diễn đàn VOZ) tin rằng khả năng vận hành tốt hơn hẳn các xe xăng cùng phân khúc, cũng như “khoản hời” về trang bị, công nghệ, thời gian bảo hành, dịch vụ hậu mãi… so với chi phí bỏ ra sẽ là loạt điểm cộng giúp VF 5 Plus dễ dàng chinh phục người dùng. Anh nhấn mạnh, mức giá của VF 5 Plus là mức giá “dễ quyết định” và cạnh tranh nhất phân khúc.

Theo các chuyên gia, VF 5 Plus hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để trở thành mẫu “ô tô điện quốc dân”, lặp lại thành tích mà “mẫu xe quốc dân” tiền nhiệm VinFast Fadil đã đạt được tại thị trường Việt Nam.