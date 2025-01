Chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tại Bệnh viện Phương Châu

Từ ngày 5 đến 11/1/2025, Bệnh viện Quốc tế (BVQT) Phương Châu tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu với chủ đề "Cập nhật an toàn sản phụ và thai nhi theo tiêu chuẩn Mỹ" , thu hút gần 150 học viên là bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng và chuyên viên y tế từ hệ thống Bệnh viện Phương Châu cùng nhiều bệnh viện trong khu vực.

Gần 150 Thầy thuốc cập nhật kiến thức về an toàn sản phụ và thai nhi theo tiêu chuẩn Mỹ

Chương trình bao gồm các hoạt động đào tạo chuyên môn, thực hành tại khoa phòng, và hội thảo khoa học tổng kết, với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành đến từ Mỹ, như: Bác sĩ sơ sinh Dongli Song (Đại học Stanford). Bác sĩ gây mê Thomas Gruffi (Trường Y khoa Icahn, New York). Bác sĩ sản khoa Dianna Yan (Bệnh viện Shady Grove Adventist, Maryland). Thạc sĩ Mandy Alysha Newell (Đại học Tiểu bang Ohio). Bác sĩ gây mê Ling-Qun Hu (Đại học Tiểu bang Ohio). Bác sĩ sơ sinh Jeffrey Suell (Trường Y khoa Robert Wood Johnson, Đại học Rutgers).

Tăng cường an toàn sản phụ và nâng cao chất lượng chăm sóc

Bác sĩ CKII Nguyễn Duy Linh, Giám đốc chuyên môn Tập đoàn Y tế (TĐYT) Phương Châu, chia sẻ:

“Một cuộc vượt cạn an toàn phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành như sản khoa, nhi khoa, gây mê hồi sức và nhiều lĩnh vực khác. Phương Châu luôn chú trọng hợp tác, đào tạo liên tục trong và ngoài nước, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, từ đó nâng cao an toàn và sự an tâm cho sản phụ và gia đình.”

Các chủ đề nổi bật trong chương trình: Hồi sức và ổn định trẻ sinh non, gây mê cho thủ thuật ngoại xoay thai, gây tê ngoài màng cứng: Những điều phụ nữ nên biết, cải tiến chất lượng trong chuyển dạ và sinh nở, tăng tỷ lệ mổ lấy thai an toàn nhờ bác sĩ gây mê, chiến lược siêu âm tại giường cho trẻ sơ sinh nguy cơ cao.

Ngoài ra, hội thảo khoa học chuyên đề còn đề cập đến: Sinh lý học và điều trị hạ huyết áp ở trẻ sinh non, băng huyết sau sinh mức độ nặng, biến chứng thần kinh trong vô cảm sản khoa, hồi sức thai nhi trong tử cung, giới thiệu phòng sinh tiêu chuẩn Đại học Stanford.

Cam kết nâng tầm y tế theo tiêu chuẩn quốc tế

TĐYT Phương Châu là một trong 10 hệ thống y tế trên thế giới đạt chứng nhận JCI Enterprise, tiêu chuẩn quốc tế khắt khe với hơn 1.200 tiêu chí về chất lượng và an toàn người bệnh. Đây là chứng nhận của Joint Commission International (Hoa Kỳ) dành cho hệ thống y tế có từ 3 bệnh viện trở lên đạt tiêu chuẩn JCI.

Từ năm 2022, Khoa Hiếm muộn IVF Phương Châu trở thành đơn vị đầu tiên tại ĐBSCL đạt đồng thời cả hai chứng nhận quốc tế JCI và RTAC. Hệ thống còn được công nhận danh hiệu “Bệnh viện nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” và đạt điểm cao trong các đợt đánh giá 83 tiêu chí của Bộ Y tế.

Dấu ấn gần 15 năm phát triển

Sau gần 15 năm hoạt động, hệ thống Phương Châu đã chào đón hơn 37.000 trẻ khỏe mạnh ra đời, trong đó có hơn 4.000 trẻ từ phương pháp hỗ trợ sinh sản. Hiện nay, Tập đoàn vận hành 4 bệnh viện tại Cần Thơ, Sa Đéc (Đồng Tháp), Sóc Trăng và TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục hành trình nâng cao chất lượng y tế phục vụ cộng đồng.