Chuỗi thương hiệu F&B nổi tiếng sẽ có mặt tại the Global City

Hé lộ các thương hiệu F&Bsẽcó mặt tại The Global City

Tiếp nối sau sự kiện khai trương Sales Gallery kiêm Lifestye Hub lớn nhất Việt Nam tại The Global City, sáng ngày 29/11, Masterise Homes đã ký kết hợp tác cùng các thương hiệu F&B (dịch vụ ăn uống) uy tín hàng đầu như Pizza 4P’s, Pasteur Street Brewing, chuỗi thương hiệu thuộc hệ thống Mylife Group như My Life Coffee, Yen Sushi & Sake Pub, Yen Sushi Premium, Shamoji, Omakase…

Theo đó, các thương hiệu này sẽ mở rộng chuỗi cửa hàng kinh doanh tại phân khu SOHO, vốn được biết đến là khu nhà phố sôi động với giá trị thương mại vượt bậc, tụ điểm ăn uống - mua sắm - giải trí đẳng cấp cho các cư dân và du khách.

Lễ ký kết hợp tác giữa Masterise Homes và các đối tác F&B diễn ra tại The Global City Sales Gallery, trong khuôn khổ sự kiện khai trương Sales Gallery & Lifestyle Hub quy mô nhất Việt Nam, điều này cũng cho thấy nỗ lực của Masterise Homes để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng khi đến với khu đô thị. Đồng thời, sự kiện ký kết cùng các thương hiệu F&B chính là bước đệm quan trọng đầu tiên trong tiến trình phát triển của khu nhà phố SOHO, minh chứng cho sức hút cực lớn và gia tăng giá trị thương mại cho khu nhà phố này trong tương lai gần.

Ngoài những thương hiệu F&B, trong thời gian sắp tới, The Global City sẽ tiếp tục chào đón loạt thương hiệu thuộc các ngành hàng khác như thời trang, dịch vụ, giải trí…

Cam kết liên tục tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng

Đại diện Masterise Homes, Ông Gibran Bukhari - Giám đốc Khối Kinh doanh chia sẻ: “Có câu nói nơi nào có tiện ích và nhiều hoạt động thì sẽ thu hút đông đảo cư dân đến vui chơi và sinh sống. Bằng việc ký kết hợp tác với các thương hiệu F&B lớn, chúng tôi muốn tạo ra lợi ích cho tất cả. Một là góp phần hoàn thiện tiện ích “all-in-one” (đa tiện ích trong một) tại phân khu SOHO,hai là thúc đẩy tiềm lực cho thuê của khu nhà phố này, cuối cùng chính là góp phần vào sự nhộn nhịp của Trung tâm mới - The Global City.”

Khu nhà phố SOHO sở hữu những ưu thế như vị trí đắc địa tại đại đô thị, tiếp giáp các tuyến đường trọng điểm, kết nối đến trung tâm thành phố, cùng loạt tiện ích đẳng cấp xung quanh được đầu tư đồng bộ. Vì thế các thương hiệu F&B khi có mặt tại đây sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, từ đó SOHO trở thành điểm hẹn họp mặt, vui chơi, giải trí lý tưởng, đón đầu nhu cầu phục vụ cho hàng ngàn cư dân tương lai của khu đô thị The Global City và du khách.

Bên cạnh đó, việc quảng bá của các thương hiệu này cùng sự cộng hưởng từ các nhóm ngành liên quan khác sẽ giúp khu nhà phố SOHO thu hút sự tham gia của nhiều thương hiệu khác trong thời gian tới với đa dạng lĩnh vực, thúc đẩy hoạt động thương mại tại đây.

Đại diện phía Mylife Group, Bà Nguyễn Thị Hạnh Trang, Phó Giám đốc Tài chính Tập đoàn chia sẻ: “Mylife Group sở hữu nhiều thương hiệu nhà hàng cao cấp với không gian sang trọng. Chúng tôi luôn cẩn trọng trong việc chọn lựa nguyên liệu có nguồn gốc chất lượng cao, nhập khẩu từ nước ngoài cũng như trau chuốt chất lượng trong từng sản phẩm, nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Điều này đặc biệt phù hợp với tầm nhìn mà Masterise Homes đang hướng đến, khi kiến tạo The Global City trở thành trung tâm mới với những trải nghiệm xứng tầm quốc tế. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác của hai bên sẽ mang lại nhiều thành công và giá trị cho cộng đồng”.

Lễ ký kết hợp tác nói riêng và sự kiện khai trương Sales Gallery kiêm Lifestyle Hub quy mô tại The Global City nói chung đã minh chứng cho tiến độ thi công thần tốc của đại đô thị và cam kết của Masterise Homes với khách hàng. Chỉ trong vòng 2 tháng kể từ khi khu kênh đào và nhạc nước ra mắt giai đoạn 1, Sales Gallery lớn nhất Việt Nam đã chính thức mở cửa chào đón khách hàng đến với Trung tâm mới.

Hiện khu nhà phố thương mại SOHO vẫn đang được thi công đúng tiến độ và dự kiến bàn giao vào năm 2023, cùng thời điểm với loạt tiện ích đẳng cấp khác sẽ hoàn thiện tại The Global City. Điều này bảo chứng cho sự phát triển kinh doanh bền vững của các thương hiệu, tiềm năng phát triển thương mại cho SOHO và gia tăng giá trị đầu tư cho chủ sở hữu.

The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners.

Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, trung tâm mới của TP HCM. Với cơ sở pháp lý đầy đủ và hoàn chỉnh theo đúng quy định, khu nhà phố SOHO là phân khu đầu tiên được ra mắt, đã nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, The Global City đã hoàn thiện giai đoạn 1 khu kênh đào và nhạc nước, ra mắt Sales Gallery kiêm Lifestyle Hub quy mô nhất Việt Nam và sẽ tiếp tục hoàn thiện toàn bộ hệ thống kênh đào, công viên cây xanh cùng loạt tiện ích đẳng cấp khác trong thời gian sắp tới.

Tìm hiểu thêm về The Global City tại đây.