Chung tay phòng tránh cháy, nổ trên biên cương xứ Lạng

Ngày 26/5, tại sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) năm 2024.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn Lạng Sơn.

Hội thi có sự tham gia của 88 vận động viên thuộc 11 đội thi xuất sắc đại diện cho 11 huyện, thành phố trên địa bàn (trước đó, các huyện, thành phố đã tổ chức hội thi cấp huyện). Các đội trải qua 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Trong phần thi lý thuyết, đại diện mỗi đội thi bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong bộ 30 câu hỏi để trả lời; thời gian chuẩn bị là 15 giây, thời gian trả lời là 60 giây. Ở phần thi thực hành, các vận động viên triển khai chữa cháy, cứu người và di dời tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các đội đã hoàn thành tốt các phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; thể hiện được khả năng sử dụng thành thạo công cụ PCCC và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy nổ tại khu dân cư.

Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng của các tập thể, cá nhân liên quan đã nỗ lực khắc phục khó khăn để tham mưu tố chức thành công hội thi. Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng và tuân thủ sự điều hành ban trọng tài; đông đảo cổ động viên đã cổ vũ nhiệt tình, góp phần tạo không khí sôi nổi cho hội thi.

“Thời gian tới, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy nội lực, đổi mới toàn diện, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác PCCC; tăng cường xây dựng, bổ sung và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với các cơ sở và khu dân cư theo quy định; quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm các trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh”, ông Lương Trọng Quỳnh nhấn mạnh.

Trong chương trình, các đại biểu, Nhân dân và các đội thi đã được chứng kiến lực lượng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh thao diễn "Tình huống chữa cháy và CNCH trạm cấp phát xăng dầu".

Hội thi đã thu hút sự chú ý theo dõi, cổ vũ của đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Ông Hứa Văn Mộc, tổ liên gia PCCC đội huyện Lộc Bình cho biết: “Năm nay tôi 69 tuổi rồi nhưng vẫn trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy với đơn vị, địa phương và khu phố để vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia công tác PCCC, để đảo bảo giữ gìn tốt trật tự an ninh và cứu hộ cứu nạn, đảm bảo tốt vấn đề tài sản, tính mạng của nhân dân".

Theo ông Mộc, ở tổ dân phố, khu dân cư có rất nhiều nguy cơ cháy có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nên cuộc thi này để cho mọi người có sự sẵn sàng và chuẩn bị nếu có tình huống cháy xảy ra. Qua hội thi này người dân các dân tộc xứ Lạng sẽ học tập, lan tỏa phong trào để càng nhiều người chuẩn bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ tốt hơn.

Thượng tá Phạm Duy Tâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Hội thi có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các thành viên trong hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, đưa hoạt động của mô hình trên đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại khu dân cư.

Thông qua Hội thi góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, là dịp để người dân trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” ở địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó, góp phần kiềm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Mặc dù đến từ các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đa dạng ngành, nghề, lĩnh vực, điều kiện kinh tế, độ tuổi, giới tính khác nhau, song các vận động viên đã cùng nhau thi đấu nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính và không khí thi đua sôi nổi, hào hứng, để lại nhiều hình ảnh đẹp, kỷ niệm đáng nhớ tại Hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thi xuất sắc ở từng phần thi. Trong đó, giải nhất phần thi lý thuyết là đội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” thôn Nà Nạ, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định; giải nhất phần thi thực hành là đội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội thi xuất sắc, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về đội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” thôn Nà Nạ, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định; giải nhì toàn đoàn thuộc về đội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; giải ba toàn đoàn thuộc về đội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” khu Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.