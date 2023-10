Chứng khoán VIX có thêm một cổ đông lớn

Sau khi mua 1,2 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này, Bà Nguyễn Thị Tuyết đã nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 5,03%.

Cụ thể, theo báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn mà bà Nguyễn Thị Tuyết gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán, bà Tuyết đã mua 1,2 triệu cổ phiếu VIX và nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 5,03%, tương đương gần 33,7 triệu cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch.

Với mức sở hữu này, bà Nguyễn Thị Tuyết đã trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán VIX.

Mới đây, Chứng khoán VIX đã thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông và điều chỉnh nâng kế hoạch kinh doanh năm 2023. Cụ thể, Chứng khoán VIX dự kiến ngày 12/9 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/9 đến 16/10.

Trong đó, Chứng khoán VIX trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận sau thuế lên 920 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm là 540 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 70,4% so với kế hoạch đầu năm.

Ngoài ra, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2023 dự kiến là 10%.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu đạt 959,81 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 576 tỷ đồng, tăng 76,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 62,6% so với kế hoạch lợi nhuận 920 tỷ đồng dự kiến điều chỉnh sắp tới.