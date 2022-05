Chứng khoán tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp

TPO - Tiếp nối đà tăng của phiên hôm qua (17/5), VN-Index hôm nay tiếp tục tăng hơn 12 điểm. Khối ngoại quay lại mua ròng.

Phiên tăng điểm hôm qua là yếu tố quan trọng giúp giải toả tâm lý cho nhà đầu tư. Hôm nay, VN-Index kiểm định lại vùng 1.240 – 1.250 điểm, và sự rung lắc đã diễn ra ở vùng giá cao, khiến chỉ số chính có lúc lùi về vùng giá đỏ.

Nhóm vốn hoá lớn giảm bớt sự tích cực, không hoàn toàn là nhân tố dẫn dắt thị trường, khi có tới 13 cổ phiếu VN30 giảm giá trong phiên hôm nay. Tác động tiêu cực nhất đến chỉ số là VCB, SAB, FPT, TPB… Cả 2 cổ phiếu hàng không là HVN, VJC cùng lọt nhóm tiêu cực kể trên.

Ở chiều ngược lại, MSN, STB tăng trần, cùng với GAS, BCM, nhóm cổ phiếu ngân hàng TCB, SHB, BID, CTG là những mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số.

Thị trường giằng co, nhưng nhóm tài chính, với các mã ngân hàng, chứng khoán nhìn chung vẫn khá tích cực, dù vậy đà tăng suy giảm. Nhưng đây vẫn là nhóm thanh khoản cao so với mặt bằng chung, trên nền giao dịch ảm đạm của thị trường. Giá trị giao dịch HoSE lại giảm nhẹ so với hôm qua, về dưới 13.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư vẫn khá dè dặt trong việc quay lại thị trường, áp lực bán cũng tạm thời suy yếu.

Về cuối phiên, cổ phiếu bất động sản giảm bớt sự tiêu cực, các mã lớn như VIC, VRE, VHM, NVL giữ được tham chiếu. Một số mã BCM, DIG, HDG, DXS tăng trần. Đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu “họ” Đất Xanh, còn DXG tăng 1,9%. Đà hồi phục của 2 cổ phiếu này được nối dài, sau khi doanh nghiệp lên tiếng về tin đồn liên quan các lãnh đạo cao cấp.

Khối ngoại quay lại mua ròng với giá trị 171 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào GAS, VNM, KBC, VHC, GEX, HAH… Ngược lại, SSI là mã bị bán mạnh nhất, giá trị hơn 129 tỷ đồng. Đi ngược sự tích cực của nhóm chứng khoán, SSI giảm 1,72%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,39 điểm (1,01%) lên 1.240,76 điểm. HNX-Index giảm 5,6 điểm (-1,78%) xuống 309,84 điểm. UPCoM-Index giảm 1,16 điểm (-1,21%) xuống 94,73 điểm.