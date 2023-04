Chứng khoán ảm đạm trước kỳ nghỉ lễ

TPO - Chỉ còn 1 phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, dòng tiền trên thị trường chứng khoán tiếp tục thận trọng. Hôm nay (27/4), thị trường nối tiếp giao dịch ảm đạm. Khối ngoại quay lại bán ròng, tâm điểm là nhóm cổ phiếu Vingroup.

VN-Index liên tục giằng co, kết thúc phiên giao dịch lui về dưới tham chiếu. Nhóm VN30 tiếp tục là nguyên nhân khiến thị trường gặp khó. Một nửa số cổ phiếu trong rổ này chìm trong sắc đỏ.

Tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chính tiếp tục là các cổ phiếu “họ” Vingroup. VIC dẫn đầu đà giảm của nhóm VN30, đóng cửa giảm 2,7% xuống 50.500 đồng/cổ phiếu. Hai cổ phiếu còn lại là VHM, VRE cũng giảm lần lượt 1% và 1,8%. Ba cổ phiếu này cũng nằm trong nhóm khối ngoại bán ròng mạnh. VIC bị bán mạnh nhất thị trường, với giá trị bán ròng 78,5 tỷ đồng. Ở vị trí thứ 2, khối ngoại bán ròng VHM lên tới 44 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu Vingroup liên tục điều chỉnh trong những phiên gần đây, bất chấp doanh nghiệp đồng loạt báo lãi lớn. Quý I năm nay, VIC lãi sau thuế 589 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh hơn 2 lần so với cùng kỳ. VHM báo lãi sau thuế 11.923 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ. Qua quý đầu năm, VHM đã hoàn thành 40% kế hoạch năm. Còn VRE cũng lãi sau thuế tới 1.024 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ.

Càng gần kỳ nghỉ lễ, dòng tiền trên thị trường càng cẩn trọng hơn. Cổ phiếu ở hầu hết nhóm ngành tiếp tục phân hoá, biên độ biến động giá không lớn. Thị trường thiếu động lực đi lên, nhưng VN-Index cũng không rơi sâu, chỉ giằng co dưới tham chiếu.

Ở nhóm VN30, giao dịch tích cực nhất là PDR, bứt phá 5% lên 13.750 đồng, khớp lệnh hơn 9,6 triệu đơn vị. Còn lại, những mã giữ được sắc xanh như SAB, PLX, MSN, NVL… chỉ tăng nhẹ trên 1%. Một số cổ phiếu khác như VPB, MBB, VCB, HDB, MWG, GVR nhích nhẹ trên tham chiếu.

Hai cổ phiếu trong nhóm bất động sản phiên này thu hút nhà đầu tư nhất là DIG và DXG, khi khớp lệnh cao nhất nhì thị trường, với 32,59 triệu đơn vị tại DIG và 30,2 triệu đơn vị tại DXG. DIG có thời điểm tăng vọt 6%, tới cuối phiên hạ nhiệt chỉ còn 3,6%. Còn DXG có lúc đã chạm giá trần, nhưng đà tăng sau đó cũng thu hẹp, kết phiên chỉ tăng 4,8% lên 13.200 đồng.

Giao dịch tích cực nhất thị trường tiếp tục là cổ phiếu ngành nhựa. DAG tăng trần lên 4.950 đồng, HII tăng 6,7% lên 4.920 đồng, AAA tăng 4,9% lên 10.650 đồng, BMP tăng 1,7% lên 78.600 đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,17 điểm (0,11%) xuống 1.039,63 điểm. HNX-Index tăng 0,02 điểm (0,01%) lên 205,86 điểm. UPCoM-Index giảm 0,59 điểm (0,76%) xuống 77,42 điểm.

Thanh khoản tương đương phiên trước, với giá trị khớp lệnh HoSE đạt hơn 7.800 tỷ đồng. Khối ngoại trở lại bán ròng trước kỳ nghỉ lễ, với giá trị 341 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào VIC, VHM, VNM…