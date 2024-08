Chuẩn sống an toàn, tiện nghi 24/7 tại khu đô thị đáng sống bậc nhất thành phố biên mậu

Không chỉ mang đến đặc quyền sống tận hưởng vượt chuẩn mỗi ngày với bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp, đủ đầy, Vinhomes Golden Avenue còn dành tặng cư dân môi trường an toàn, văn minh thông qua hệ thống quản lý, vận hành tiêu chuẩn 5 sao, kiến tạo nên một khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Móng Cái.

Chốn sống yên bình 24/7

Quyết định trở về quê nhà Móng Cái (Quảng Ninh) để sinh sống và phát triển sự nghiệp sau 10 năm đi làm ăn xa, vợ chồng chị Hương Lan mong muốn tìm kiếm một bất động sản cao cấp cho cả đại gia đình gồm cả ông bà và hai con.

“Dù chuyển hẳn về đây để sống cùng bố mẹ, gần gũi anh em họ hàng nhưng do tính chất công việc, vợ chồng tôi cũng thường xuyên phải đi công tác. Do đó, tôi mong muốn có một không gian sống đầy đủ tiện ích và quan trọng là phải đảm bảo an ninh, an toàn. Sau khi khảo sát, đi xem nhà, chúng tôi đã chốt chọn Vinhomes Golden Avenue và chuyển về đây được gần 2 tháng”, chị Lan chia sẻ lý do lựa chọn Vinhomes Golden Avenue làm bến đỗ.

Theo chị Lan, Vinhomes Golden Avenue đáp ứng đủ mọi yêu cầu về một cuộc sống tiện nghi và an toàn cho các gia đình. Điều này cũng đã được bảo chứng bởi 29 khu đô thị Vinhomes trên cả nước với chuẩn mực vận hành và quản lý đẳng cấp quốc tế.

Theo đó, hệ thống an ninh thông minh đa lớp tại khu đô thị hoạt động 24/7, kết hợp cùng lực lượng an ninh chuyên nghiệp, tận tâm, hỗ trợ sâu sát từng cư dân. Môi trường sống an toàn “từ trong nhà ra ngoài phố” giúp cư dân có thể du lịch, công tác dài ngày mà không cần lo ngại bất cứ điều gì.

Hệ thống cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật cũng được bảo trì, chăm sóc thường xuyên, đảm bảo mỹ quan và môi trường sống luôn xanh, sạch, trong lành cho các cư dân. Cùng với đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp, tổng đài hotline 24/7 kịp thời giải quyết các sự cố, giúp các gia đình có trẻ nhỏ hay người già cũng không còn phải lo lắng về sức khỏe và sự an toàn khi không ở bên cạnh người thân.

“Khác hẳn với cảnh ‘chốt cửa cài then’ thường thấy ở các thành phố lớn, từ khi chuyển về đây sống tôi mở toang cửa cả ngày để đón nắng gió mà không cần lo ngại gì. Các nhân viên của khu đô thị cũng rất cởi mở, nhiệt tình hỗ trợ khiến tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi hai vợ chồng đi vắng”, chị Lan chia sẻ.

Sống tiện nghi, đa trải nghiệm giữa đô thị sầm uất

Cũng theo chị Lan, Vinhomes Golden Avenue ghi điểm với một người khó tính như chị còn bởi nơi đây sở hữu hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đẳng cấp bậc nhất theo mô hình all-in-one, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - học tập - làm việc - vui chơi - giải trí của cả gia đình.

Ngay từ khi ra đời, Vinhomes Golden Avenue đã thiết lập chuẩn mực sống mới tại thành phố vùng biên với hệ thống tiện ích đỉnh cao, hài hòa với thiên nhiên xanh mát. Mỗi ngày, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn mảng xanh từ bộ đôi công viên nội khu đã đi vào vận hành tại phân khu New York, đan cài cùng cảnh sắc mang đậm dấu ấn Nhật Bản tại công viên dưỡng sinh của phân khu Tokyo. Thiên nhiên thuần khiết mang đến cảm giác thư thái, “nuông chiều” cảm xúc giúp gia chủ bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Cuộc sống của cư dân Vinhomes Golden Avenue càng thêm sôi động với đặc quyền vui chơi, nghỉ dưỡng 365 ngày/năm. Bể bơi phong cách resort rộng gần 1.700m2, sân chơi trẻ em, đường dạo bộ, khu bếp nướng BBQ… trải khắp dự án, biến nơi đây trở thành nơi đáng sống bậc nhất Móng Cái.

Trong tương lai, tại trung tâm thể thao hiện đại trong nhà, cư dân sẽ được thỏa sức trải nghiệm các bộ môn như gym, yoga, pilates, hay sân tập golf 3D… Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích giúp hồi phục tinh thần, thể chất như sauna, xông hơi jacuzzi, massage tự động kiểu Nhật.

Đặc biệt, bộ đôi công viên nước mini, công viên leo trèo vận động dành cho trẻ em và sân trượt ván chiếu sáng ấn tượng lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh sẽ biến Vinhomes Golden Avenue trở thành toạ độ “phải đến” trên bản đồ du lịch Móng Cái.

Đặc biệt, cuối tuần sẽ là thời điểm lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình tại Vinhomes Golden Avenue. Thay vì những chuyến đi xa mệt mỏi, các gia đình có thể tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời hay thưởng thức hương vị ẩm thực đặc sắc và hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại phố đi bộ Little Shanghai sầm uất.

Vinhomes Golden Avenue còn đáp ứng nhu cầu ẩm thực cao cấp của cư dân và du khách với hệ thống nhà hàng 5 sao Almaz, nơi hội tụ những tinh hoa ẩm thực Việt - Trung.

Đặc biệt, tại khu đô thị đáng sống nhất tại Móng Cái, cư dân lần đầu tiên có cơ hội trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và hệ thống giáo dục theo chuẩn quốc tế từ các thương hiệu hàng đầu trong hệ sinh thái Vingroup với phòng khám đa khoa Vinmec và hệ thống trường liên cấp Vinschool.

Một cộng đồng văn minh, hiện đại, gắn kết cũng đang dần hiện diện tại đây với các hoạt động giao lưu, kết nối tập thể của CLB Sống Xanh - Sống Vui khỏe Vinhomes, thúc đẩy lối sống xanh lành mạnh trong cộng đồng.

“Tôi vừa đăng ký cho 2 con tham gia lớp học bơi thiếu nhi do CLB tổ chức ngay tại khu đô thị, vừa đảm bảo an toàn mà lại rất thiết thực với các con. Sau 2 tháng sinh sống tại đây, tôi thực sự hài lòng với lựa chọn của mình”, chị Lan tâm đắc chia sẻ.

Những tiêu chuẩn vận hành khác biệt, những trải nghiệm phá vỡ chuẩn mực về an cư đã đưa Vinhomes Golden Avenue sánh ngang với các đô thị tầm cỡ quốc tế, trở thành tâm điểm đáng sống mới của thành phố biên mậu và toàn khu vực.