Chưa hết ‘khốn khổ’ vì COVID-19, Ấn Độ tiếp tục hứng thêm siêu bão

TPO - Trong bối cảnh vẫn đang ‘lao đao’ vì đại dịch COVID-19, Ấn Độ tiếp tục phải căng mình chống chọi với một cơn bão rất mạnh đang quét qua vùng biển phía Tây nước này và khiến cho ít nhất 12 người thiệt mạng cùng hàng nghìn người phải sơ tán.

Theo Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn Ấn Độ (IMD), một cơn bão có tên quốc tế là Tauktae với sức gió ở vùng gần tâm bão có thể lên đến 185km/h trong buổi tối ngày hôm qua (17/5) đã khiến cho sạt lở đất xảy ra ở bang Gujarat và ít nhất 12 người tại các bang ven biển khác tại nước này gồm Maharashtra, Kerala, Karnataka và Goa đã thiệt mạng do mưa lớn trong cuối tuần qua.

Rất nhiều ngôi nhà tại các bang nói trên cũng bị phá hủy hoàn toàn, cùng với đó là tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện do những ảnh hưởng từ cơn bão này.

Hiện chính quyền bang Gujarat cùng bang lân cận là Maharashtra đã phải thiết lập tình trạng “cảnh giác cao độ” và Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã được triển khai đến cả hai bang này, đồng thời người dân cũng được khuyến cáo không nên ra đường trong thời điểm này nhằm hạn chế những rủi ro do ngập lụt, đứt đường dây điện hay cây bật gốc do gió to. Cùng với đó hàng trăm tàu buôn quốc tế cũng được yêu cầu thay đổi hải trình nhằm tránh đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng hải quân Ấn Độ cho biết đã nhận được yêu cầu cứu trợ từ hai chiếc sà lan đang gặp nạn ở vùng biển phía Tây nước này và đã điều động ba tàu hải quân đến để giải cứu khoảng 400 người đang bị mắc kẹt tại đây, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn trong những ngày tới.

Được biết đây là cơn bão mạnh nhất quét qua vùng biển phía Tây Ấn Độ kể từ năm 1998 khi một cơn bão có tên là 03A đã khiến cho ít nhất 4.000 người thiệt mạng.

Việc phải hứng chịu bão Tauktae cũng khiến cho việc phòng chống dịch tại COVID-19 tại những bang bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là khi hơn 150.000 người dân sinh sống ở các vùng trũng thấp đã được sơ tán đến những nơi trú ẩn an toàn, do đó làm dấy lên những lo ngại về khả năng bùng phát những ổ dịch COVID-19 mới tại những địa điểm này trong thời gian tới.

