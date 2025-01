Chủ xe VF 5 Plus: Xe điện VinFast có khả năng vận hành an toàn vượt trội

Nhỏ gọn nhưng rộng rãi bất ngờ cùng khả năng vận hành an toàn vượt trội là lý do VF 5 Plus chiếm trọn trái tim của khách hàng và trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV hạng A.

Di chuyển linh hoạt, xếp 4 vali vẫn vừa cốp Sau hơn 3 vạn cây số, anh Trương Ngọc Sơn hoàn toàn hài lòng với chiếc VF 5 Plus của mình. Thiết kế nhỏ gọn linh hoạt của VF 5 Plus giúp anh có thể dễ dàng di chuyển tại nhiều nẻo đường, ngõ ngách. Dù nhỏ nhắn về ngoại hình nhưng chiếc A-SUV điện của VinFast khiến anh Sơn bất ngờ với độ rộng rãi khi bước vào không gian xe. Theo anh, hàng ghế trước mang lại sự thoải mái trong khi hàng ghế sau rộng rãi, không hề thua kém những mẫu xe hạng B. “Khoang hành lý cũng rất rộng rãi, có thể để vừa 2 vali cỡ lớn mà vẫn đóng cốp lại gọn gàng, chắc chắn. Nếu xếp vali xách tay thì phải được khoảng 4 chiếc. Ngoài ra, nếu muốn, tôi có thể gập thêm hàng ghế phụ để chứa thêm được rất nhiều đồ”, anh Sơn nói. Nội thất trong xe cũng được anh đánh giá cao bởi hàng ghế êm ái, thoải mái, hệ thống điều hòa làm mát sâu. Đặc biệt, vị chủ xe rất thích lối thiết kế tối giản của VF 5 Plus với màn hình trung tâm vừa cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, vừa để anh và cả gia đình giải trí trên mọi hành trình. “Khả năng tăng tốc tương đương nhiều xe xăng hạng C” Riêng về khả năng vận hành, vị chủ xe chia sẻ thấy vô cùng tâm đắc với thông số công suất tối đa 134 mã lực, mô men xoắn cực đại 135 Nm giúp chiếc xe ngay lập tức vọt đi khi nhích nhẹ chân ga. “Khả năng tăng tốc của VF 5 Plus tương đương nhiều xe xăng hạng C”, anh Sơn nói. Trên mọi cung đường, dù là đô thị hay đường trường, anh Sơn cho hay, cảm giác lái với mẫu SUV hạng A nhà VinFast vẫn vô cùng thư giãn với hệ thống lái linh hoạt, mang phong cách thể thao. Đặc biệt, dù là xe hạng A nhưng hệ thống treo của xe vẫn đầm, chắc và không có cảm giác chông chênh khi đi qua khu vực địa hình xấu hay các gờ giảm tốc. VF 5 Plus mang lại cho anh Sơn cảm giác an toàn khi xe được trang bị tới 6 túi khí, hơn hẳn các mẫu xe cùng phân khúc trên thị trường. “Đây là trang bị vô cùng quan trọng khi chở cả gia đình”, người chủ xe VF 5 Plus nhận định. Ngoài ra, anh cũng tỏ ra bất ngờ bởi dù là mẫu xe trong tầm giá dưới 500 triệu đồng nhưng VF 5 Plus vẫn được sở hữu loạt trang bị an toàn đáng tiền như: Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo giao thông phía sau, Hỗ trợ đỗ xe phía sau.. Chi phí sử dụng: Rẻ hơn cả xe máy Không chỉ được lòng người dùng bởi trang bị, vận hành, chi phí tối ưu là điều thuyết phục nhiều chủ xe VF 5 Plus. Chị Lưu Anh Thư (Hà Nội), một chủ xe VF 5 Plus tại Hà Nội cho biết, đã có lần chị bị tắc đường suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng pin chỉ hao khoảng 2%, cho thấy khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội. Vị khách hàng này thống kê, trước đây, với quãng đường di chuyển khoảng 2.500 km, chi phí sạc điện cho chiếc VF 5 Plus chỉ khoảng 1 triệu đồng. Cộng thêm tiền thuê bao, tổng chi phí cho năng lượng của chủ xe như chị chỉ là 2,6 triệu đồng. Số tiền này chỉ bằng một nửa so với tiền đổ xăng một chiếc xe xăng phân khúc A. Tuy nhiên, hiện tại, các chủ xe điện được miễn phí sạc tới giữa năm 2027, bởi thế, mức chi phí vốn đã tiết kiệm lại càng tối ưu hơn. Nhiều chủ xe trên các diễn đàn thậm chí còn đánh giá, chi phí sử dụng của VF 5 Plus còn rẻ hơn cả xe máy. Khả năng tiết kiệm của VF 5 Plus cũng là động lực để nhiều chủ xe tự tin chạy dịch vụ. Một chủ xe VF 5 Plus mới đây đã tính toán, sau 102.000 km di chuyển, chiếc xe điện của VinFast đã giúp anh kiếm được doanh thu lên tới 50 triệu đồng/mỗi tháng. Mọi khoản chi, từ sạc pin, bảo dưỡng đều tiết kiệm giúp anh sớm hồi vốn khoản đầu tư ban đầu. P.V