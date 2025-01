Mitsubishi Xforce bản 7 chỗ lộ ảnh chạy thử

TPO - Phiên bản chạy thử của Mitsubishi DST Concept vừa xuất hiện tại Indonesia, để lộ một số thay đổi về thiết kế so với mẫu xe ý tưởng từng được giới thiệu trước đó.

Mới đây, mạng xã hội Indonesia lan truyền hình ảnh về một mẫu xe mới của Mitsubishi chạy thử trên đường phố với lớp ngụy trang kín. Giới truyền thông nước này cho rằng đây là Mitsubishi DST Concept, mẫu xe được mệnh danh là "Xforce 7 chỗ".

Mẫu xe ý tưởng (concept) này mới được giới thiệu tại triển lãm Ô tô quốc tế Philippines (PIMS) hồi tháng 10/2024. Theo Mitsubishi, bản thương mại của DST Concept sẽ là sản phẩm chiến lược của hãng dành cho thị trường Đông Nam Á với lịch ra mắt dự kiến "trong năm tài khóa 2025".

Trở lại với nguyên mẫu chạy thử tại Indonesia, xe có một vài thay đổi so với bản concept từng được giới thiệu tại Philippines. Bao gồm lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu và tay nắm cửa đã được tinh chỉnh.

Phần trụ C to bản cũng được làm nhỏ lại. Ngoài ra, tạo hình tổng thể của xe không thay đổi nhiều so với bản concept.

Thiết kế đầu xe khá giống mẫu SUV cỡ nhỏ Xforce. Trong khi đó, điểm nhấn nhìn từ bên hông là hốc bánh xe vuông vức cùng bộ mâm 5 chấu kép được giữ nguyên từ mẫu Mitsubishi DST Concept.

Hiện chưa có nhiều thông tin về nội thất của chiếc SUV 7 chỗ này. Tuy nhiên, theo Mitsubishi, mẫu xe mới sẽ có một cabin rộng rãi, thoáng đãng với cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất được hoàn thiện bằng vật liệu mềm, xuất hiện trên tựa đầu ghế, bệ tì tay, táp-lô và tapi cửa.

Theo những hình ảnh được công bố trước đó, mẫu “Xforce 7 chỗ” sẽ có màn hình kép nối liền dùng cho đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí. Các trang bị khác gồm có vô-lăng hai chấu đáy phẳng, cần số lấy cảm hứng từ cần đẩy của máy bay, đèn viền nội thất và bảng điều khiển trung tâm cảm ứng.

Được xác định là sản phẩm chiến lược của Mitsubishi tại khu vực Đông Nam Á, nhiều khả năng bản thương mại của DST Concept cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong tương lai. Một số nguồn tin cho rằng đây sẽ sản phẩm thay thế cho Mitsubishi Outlander - mẫu SUV 7 chỗ từ lâu đã không có bản nâng cấp tại Việt Nam.