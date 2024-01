Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thần tốc triển khai dự án Biên Hòa - Vũng Tàu

TPO - Thị sát công trường xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải thần tốc, triển khai đồng loạt ở cả 3 dự án thành phần, vì một nơi làm xong, hai nơi còn lại chưa xong thì việc kết nối chưa hoàn thiện.

Sáng 2/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thị sát công trường triển khai dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công từ tháng 6/2023. Đến nay, tỉnh đã bàn giao mặt bằng đạt 99,6%, cơ bản đủ để phục vụ thi công. Trên tuyến hiện nhiều đoạn cũng đã thành hình và công tác thi công đang được đẩy nhanh tiến độ.

Các nhà thầu đang triển khai 11 mũi thi công, đến ngày 31/12/2023 giá trị thực hiện đạt khoảng 10% khối lượng công trình. Trong đó, phần cầu đã thi công 143 cọc khoan nhồi, 77 phiến dầm, đổ 1.484 m3 bê tông mố trụ cầu. Phần đường đã thi công 1.500 m3 cống các loại, đắp 200.000 m3 đất và 10 km đường công vụ dọc tuyến.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác theo cơ chế đặc thù đối với mỏ vật liệu đất, đá phục vụ thi công dự án. Theo dự tính, dự án cần 1,7 triệu m3 đất đắp nền đường, khoảng 80.000 m3 cát xây dựng các loại và khoảng 550.000 m3 đá xây dựng các loại. Ngoài ra, chi phí giải phóng mặt bằng được tính toán tại thời điểm hiện tại của dự án thành phần 3 tăng khoảng 990 tỷ đồng so với chi phí giải phóng mặt bằng tại tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Địa phương đề nghị đơn vị chức năng quan tâm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do tăng chi phí giải phóng mặt bằng và phân bổ nguồn vốn.

Báo cáo với đoàn công tác Quốc hội, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - cho biết, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 do Ban 85 - Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Đến nay, dự án thành phần 1 mới bàn giao được 7 ha mặt bằng, dự án thành phần 2 được 15ha mặt bằng. Riêng dự án thành phần 3 cơ bản đủ mặt bằng. Ông Tuấn cho biết “theo yêu cầu của Chính phủ, đến 31/12/2023 dự án thành phần 1 và 2 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay vẫn dở dang, ảnh hưởng đến tiến độ thi công”.

Trước hiện trạng, tiến độ triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, với những vấn đề còn vướng mắc, các đơn vị, địa phương phải có báo cáo, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ sẽ giải quyết còn thẩm quyền của Quốc hội thì Quốc hội cũng sẵn sàng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Giao thông vận tải với vai trò là nhạc trưởng cần chỉ đạo, làm việc với các đơn vị khác và địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án. Bởi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rất quan trọng, mở ra đường lớn kết nối cảng Cái Mép Thị Vải, kết nối cao tốc, kết nối vùng…

"Phải thần tốc, đồng loạt ở cả 3 dự án thành phần vì một nơi làm xong, hai nơi còn lại chưa xong thì việc kết nối chưa hoàn thiện”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Nhân dịp năm mới 2024, Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi, tặng quà động viên và chúc mừng năm mới toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.