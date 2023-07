Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty Than Hạ Long

Sáng 05/7, đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đi kiểm tra sản xuất hầm lò và làm việc với Công ty Than Hạ Long - TKV.

Cùng đi và dự làm việc có các đồng chí: Vũ Thành Lâm, Thành viên HĐTV; Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh; Phan Xuân Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; các Ban và Văn phòng Tập đoàn…

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV TKV và Đoàn công tác của Tập đoàn đã đi lò kiểm tra sản xuất hầm lò tại mức -334/-336 Lò chợ cơ giới hoá đồng bộ hạng nhẹ I-10-10 Vỉa 10 - Khu vực Khe Chàm và thăm, tặng quà động viên thợ lò Phân xưởng Khai thác 7 đang làm việc tại lò chợ.

Đây là Lò chợ cơ giới hoá đồng bộ hạng nhẹ được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2020 có công suất thiết kế 300.000 tấn/năm. Trong 6 tháng đầu năm, Phân xưởng Khai thác 7 đã hoàn thành vận chuyển, lắp đặt chuyển diện Lò chợ cơ giới hoá đồng bộ với tổng số 79 bộ giàn chống và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đạt sản lượng 87.643 tấn than.

Theo báo cáo của Giám đốc Công ty Than Hạ Long Nguyễn Đình Thịnh, trong 06 tháng đầu năm, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của vật tư, nhiên liệu biến động tăng cao, điều kiện địa chất phức tạp, các khoản thuế, phí chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản xuất,… song, được sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành sản xuất linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong sản xuất và đầu tư, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 06 tháng đầu năm 2023 đạt trên 50% kế hoạch năm.

Cụ thể: than nguyên khai sản xuất đạt 924.230 tấn, đạt 51,3 % KH năm; than tiêu thụ đạt 897.290 tấn, đạt 51,5 % KH năm; doanh thu 1.603 tỷ đồng, đạt 53,6% KH năm; tiền lương bình quân đạt hơn 17,9 triệu đồng/người/tháng, đạt 103,5% KH năm; trong đó tiền lương bình quân của công nhân khai thác, đào lò là 22.009.000 đồng/người/tháng, đạt 105,4% KH năm.

Công ty cũng đề nghị Tập đoàn một số nội dung về sản lượng than khai thác; sửa chữa Khu chung cư công nhân; thực hiện điều chỉnh một số hạng mục công trình Dự án khai thác hầm lò Khe Chàm II/IV; hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển giao công nghệ…

Sau khi kiểm tra hiện trường sản xuất than hầm lò và nghe báo cáo của Công ty và các ý kiến tham gia, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Than Hạ Long và biểu dương công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường của Công ty.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo, Công ty đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động trong sản xuất, đảm bảo an toàn hệ thống vận chuyển người, vật tư trong hầm lò; kiểm soát, đảm bảo công tác thông khí, thông gió, thoát nước.

Đồng thời, chuẩn bị diện sản xuất cũng như công tác chuẩn bị sản xuất, thực hiện tốt công tác kỹ thuật cơ bản, nâng cao chất lượng than từ khâu khai thác. Công tác đầu tư, Công ty tập trung thực hiện dứt điểm các công việc liên quan đến Dự án Khe Chàm II/IV, các vấn đề khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Tập đoàn để giải quyết. Liên quan đến các đề nghị của Công ty, các Phó TGĐ Tập đoàn phụ trách các lĩnh vực và các Ban chuyên môn của Tập đoàn cùng hỗ trợ giải quyết.

Về sửa chữa các Khu chung cư công nhân cần xác định nguồn vốn; báo cáo Công đoàn TKV hỗ trợ bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho người lao động tại Khu chung cư; về đào tạo chuyển giao công nghệ giao Ban TCNS thực hiện theo hướng tập trung; tiếp tục triển khai các hạng mục của Dự án khai thác hầm lò Khe Chàm II/IV; thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là sản lượng than khai thác, phấn đấu đưa mỏ than Khe Chàm II-IV đạt công suất thiết kế với sản lượng 3,5 triệu tấn than/năm. Công ty duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác môi trường, thực hiện mục tiêu “Mỏ sạch - mỏ an toàn - mỏ hiện đại - mỏ ít người - mỏ năng suất cao”.