Chủ tịch bị bắt, Vimedimex 'bốc hơi' gần 100 tỷ đồng vốn hoá

TPO - Sau việc bà Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex) bị khởi tố, bắt tạm giam, liên tiếp 2 phiên 10-11/11, cổ phiếu VMD giảm hết biên độ, nằm sàn la liệt. Vốn hoá VMD "bốc hơi" gần 100 tỷ đồng.

Kết thúc 4 phiên tăng trần liên tiếp (4-9/11), sang phiên 10-11/11, cổ phiếu VMD bị bán mạnh, giảm sàn, thị giá mất hơn 13%, xuống còn 40.050 đồng/ cổ phiếu. Vốn hoá VMD cũng giảm từ 714 tỷ đồng xuống 618 tỷ đồng, "bốc hơi" gần 100 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày Chủ tịch HĐQT bị bắt.

Tại Vimedimex, bà Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT) nắm giữ 85.556 cổ phiếu (tương đương 0,55%). Vimedimex là công ty xuất nhập khẩu đầu tiên của Bộ Y tế, được thành lập tháng 11/1984. Đến năm 1993, công ty đổi tên thành Công ty XNK Y tế TP HCM. Năm 2006, Công ty được cấp giấy chứng đăng ký kinh doanh hoạt động theo mô hình CTCP, tên gọi chính thức là CTCP Y Dược phẩm Vimedimex, vốn điều lệ 25 tỷ đồng (Nhà nước sở hữu 51%). Qua 5 lần tăng vốn, tới tháng 10/2017, vốn điều lệ Vinmedinex đạt hơn 154,4 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của nhà nước cũng giảm từ 51% xuống 19,49%.

Ngày 30/9/2010, hơn 8,1 triệu cổ phiếu VMD lên sàn lần đầu với giá 32.000 đồng/ cổ phiếu. Hiện, cơ cấu cổ đông VMD 75% sở hữu thuộc về cổ đông lớn, gồm CTCP Dược phẩm Vimedimex 2 (45,34%) và Tổng Công ty Dược Việt Nam – mã DVN (10,23%)... Trong đó, DVN là doanh nghiệp do Bộ Y tế sở hữu 65% vốn.

Hồi tháng 8/2021, VMD gây chú ý với chuỗi phiên tăng trần kéo dài, trong bối cảnh Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì hỗ trợ doanh nghiệp này nhập khẩu vắc xin Sputnik V về Việt Nam.

Ngoài vị trí lãnh đạo tại Vimedimex, bà Loan còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Hoà Bình (HNX: HBS). Tại Chứng khoán Hoà Bình, Bà Loan nắm giữ 1,2 triệu cổ phiếu (3,65%). Phiên 10/11, HBS giảm 6,76%, và phiên sáng 11/11 tiếp tục giảm hơn 4% xuống 13.200 đồng/ cổ phiếu

Hôm 9/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex cùng 7 bị can về tội: “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex và 3 bị can thuộc nhóm các công ty tham gia đấu giá; 3 bị can thuộc Công ty thẩm định giá và một bị can còn lại thuộc Ban quản lý dự án huyện Đông Anh (Hà Nội). Thiệt hại ban đầu được xác định khoảng 200 tỷ đồng.