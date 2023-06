Chủ thầu bị tố đánh người giám sát công trình giao thông nông thôn nhập viện

TPO - Người dân ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo việc bị chủ thầu hành hung khi đang làm nhiệm vụ giám sát (thành viên tổ giám sát cộng đồng) tại công trình đường giao thông.

Phản ánh tới báo Tiền phong, anh Võ Toàn (30 tuổi, ở thôn 1, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết, anh được phân công là thành viên của tổ giám sát cộng đồng công trình đường giao thông thuộc tổ 8, thôn 1 xã Tiên Lãnh. Tuy nhiên khi đang thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình thì bị chủ thầu hành hung ngay trên công trường phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần đầu, ngực và bụng.

Theo anh Toàn, sự việc xảy ra vào chiều ngày 4/6, khi đang tham gia giám sát thi công tại công trình đường giao thông thuộc tổ 8, thôn 1, xã Tiên Lãnh.

Theo đơn phản ánh, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, anh đến công trình thì thấy tài xế xe múc đang điều khiển xe múc cát sỏi ở bãi tập kết cũ tại nhà ông Huỳnh Ngọc Hà lên xe lôi và chở đi đâu không rõ. Sau khi tài xế xe múc quay về làm việc tại bãi tập kết vật liệu mới để đổ trộn bê tông, anh Toàn nhắc nhở tài xế xe múc đổ đúng khối lượng vật liệu theo bảng khối lượng của xã đưa ra.

“Khoảng 3h chiều, ông Võ Hồng Vỹ là chủ thầu gọi tôi viết giấy cam đoan không quay phim, chụp hình tại bãi cát sỏi cũ không đạt chất lượng đã bỏ. Tuy nhiên, sau đó lấy lý do tôi quay phim, chụp hình dù tôi khẳng định không có, ông Vỹ cùng em của ông liên tục đánh vào đầu, ngực và mặt tôi. Lúc đó, anh T. cùng là giám sát có can ngăn nhưng cũng bị người này đánh. Tôi không thể kháng cự nên cố chạy vào một nhà người dân, rồi gọi báo công an, và được người nhà đưa đi bệnh viện” – anh Toàn trình bày.

Anh cho rằng nguyên nhân mình bị đánh là do đã phản ánh việc chủ thầu sử dụng vật liệu không đảm bảo để thi công công trình.

Anh T. (người dân tham gia trong tổ giám sát cộng đồng) bức xúc: “Không thể chấp nhận được việc chủ thầu ngang nhiên đánh người dân khi đang làm nhiệm vụ giám sát. Đề nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ vụ việc, bảo vệ người dân".

Ông Tống Phước Sừng (60 tuổi, ở thôn 1 xã Tiên Cảnh, bố vợ anh Võ Toàn – người bị đánh) cho hay, khi biết thông tin dự án bê tông hoá đường giao thông người dân chúng tôi rất ủng hộ, bởi vì có con đường để tiện đi lại nên ai cũng mừng và ủng hộ hết mình. Riêng nhà ông ngoài việc hiến đất, 50 cây cau, còn góp thêm 4 triệu đồng để giải toả phía bên kia cầu Đá Hang. "Con rể tôi là Võ Toàn dù là hộ nghèo cũng góp tiền 1 triệu đồng, và tham gia vào tổ giám sát cộng đồng. Nhưng không hiểu sao chủ thầu đánh nó khi đang trên công trường làm nhiệm vụ, đến nỗi nhập viện. Người nó thì yếu, vợ thì đi làm ăn xa, con nhỏ gửi cho tôi trông còn nó nhập viện cũng nằm một mình dưới đó không ai chăm được” – Ông Sừng nói.

Công an vào cuộc

Trao đổi với Tiền phong, ông Bùi Sang, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cho biết, đã nhận được thông tin và chỉ đạo cho cơ quan công an vào cuộc làm rõ việc chủ thầu đánh giám sát như đơn phản ánh.

“Sau khi nắm thông tin, tôi đã chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ vụ việc, ai sai thì xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Sang khẳng định.

Lãnh đạo xã thông tin thêm, đây dự án đường bê tông hóa giao thông nông thôn, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, dân tham gia giải phóng mặt bằng hiến cây hiến đất, Nhà nước đầu tư bê tông. Tuyến đường liên thôn này chiều dài 1km, vốn đầu từ 890 triệu đồng. Đơn vị thi công là nhóm hộ ông Võ Hồng Vỹ, là người địa phương. Hiện công trình triển khai 40%.

Trước đó, xã cũng đã nhận được thông tin của người dân phản ánh việc chất lượng vật liệu thi công không đảm bảo đối với 70 mét đường đã làm, chính quyền xã đã làm việc và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục.

“Về thông tin người dân nói chủ đầu tư là người nhà của cán bộ nên được ưu ái là không đúng vì khi xét chọn nhà thầu chúng tôi thực hiện đúng quy trình công khai dân chủ. Đảng ủy, Ủy ban, mặt trận các đoàn thể ở thôn đã tổ chức xét chọn, sau đó công khai, và người dân đồng thuận. Chủ thầu cũng là người con của quê hương”, ông Sang nói.