Chủ động phòng, chống bệnh than xuyên biên giới

TPO - Sáng 10/4, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị đã sang tỉnh Salavan (Lào) để hỗ trợ, nắm bắt thông tin, đồng thời phối hợp với địa phương có các ca mắc bệnh than triển khai công tác phòng, chống dịch xuyên biên giới.

Đoàn công tác của Quảng Trị do ông Đỗ Văn Hùng-Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị làm Trưởng đoàn; các thành viên thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Đakrông.

Ông Đỗ Văn Hùng cho hay, hiện nay tình hình dịch bệnh than tại Lào có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn than (Bacillus - Antharacis) gây ra. Bệnh lây từ động vật sang người. Đến thời điểm hiện tại, tại Quảng Trị chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh này, song ngành y tế tỉnh đã sẵn sàng kế hoạch ứng phó khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc.

"Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc và dịch bệnh lây từ động vật sang người, địa phương cần giám sát chặt chẽ các trường hợp công dân đi về từ Lào có dấu hiệu mắc bệnh liên quan ăn thực phẩm là động vật không rõ nguồn gốc và động vật chết. Đặc biệt, ngành giám sát chặt chẽ các trường hợp công dân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế có lịch sử về từ Lào (có dấu hiệu mắc bệnh liên quan ăn thực phẩm là động vật không rõ nguồn gốc và động vật chết), thông báo cho cơ sở y tế để điều tra, xử lý kịp thời', ông Hùng nói.

Ở Lào, đến nay tại tỉnh Champasak có 94 trường hợp nhiễm bệnh; tỉnh Salavan có 27 trường hợp nhiễm bệnh; thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bolykhamxay xuất hiện các trường hợp nhiễm bệnh mới. Song, Lào vẫn chưa có văn bản cấm vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc từ vùng nhiễm bệnh sang các khu vực khác hoặc xuất khẩu ra nước ngoài. Do đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới đất liền tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, biên giới, cửa khẩu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý người, phương tiện xuất, nhập cảnh trái phép, hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc không có nguồn gốc xuất xứ qua biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giám sát chặt chẽ công dân đi, ở, về từ Lào có dấu hiệu mắc bệnh liên quan đến ăn thực phẩm là động vật không rõ nguồn gốc và động vật chết; kịp thời thông báo các trường hợp có dấu hiệu mắc dịch bệnh đến trung tâm y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để điều tra, xử lý.

Các đơn vị bộ đội biên phòng tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường vận động nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; không giết, mổ, không ăn thịt, không sử dụng, buôn bán các sản phẩm từ gia súc mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, không rõ nguồn gốc; đồng thời, không tham gia, tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển trái phép gia súc không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua biên giới.