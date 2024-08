Chốt nhà triệu đô, môi giới OneHousing nhận thưởng nóng VinFast VF6

Cộng đồng môi giới BĐS tại Hà Nội xôn xao OneHousing trao giải thưởng xe VinFast VF6 trị giá 700 triệu đồng cho môi giới. Mỗi tháng có khoảng 1.000 sales thổ cư giỏi nhất Miền Bắc tham gia vào Mạng lưới môi giới của OneHousing, dấu hiệu cho thấy thị trường thổ cư đang “nóng" trở lại.

Môi giới thổ cư nhận thưởng lớn, thị trường nóng trở lại

Ngày 2/8 vừa qua, thông tin OneHousing trao thưởng chiếc xe VinFast VF 6 trị giá 700 triệu đồng cho môi giới xuất sắc đã làm xôn xao cộng đồng sale thị trường thổ cư Hà Nội. Theo đó, anh Nguyễn Trường Giang (Hà Nội) là người may mắn nhất trong lễ bốc thăm của gần 500 môi giới của OneHousing có thành tích xuất sắc nhờ các thương vụ “chốt deal” ấn tượng 6 tháng đầu năm.

“OneHousing luôn làm cho môi giới thấy bất ngờ về độ “chơi lớn" với chính sách hậu hĩnh dành cho anh em bán thổ cư Hà Nội", anh Giang cho biết.

Trước đó, cộng đồng môi giới thổ cư “kinh ngạc" khi OneHousing chi trả gấp đôi, gấp ba hoa hồng cho môi giới hay các chương trình thưởng kinh doanh lên tới hàng tỷ đồng cho các môi giới xuất sắc. Chưa đầy một năm, OneHousing quy tụ 8.800 môi giới xuất sắc trong mảng BĐS thổ cư tại Hà Nội. Đơn vị này đang sở hữu nguồn hàng xác thực lớn bậc nhất thị trường với gần 20.000 căn nhà tại 12 quận nội thành Hà Nội, và không ngừng được mở rộng.

Mức đầu tư lớn của OneHousing để thu hút lực lượng môi giới gia nhập mạng lưới cho thấy đơn vị này nhìn ra tiềm năng rất lớn trong phân khúc nhà phố và nhà ở trong ngõ.

Giới quan sát nhìn nhận, thị trường BĐS thổ cư luôn có sự ổn định hơn so với các phân khúc khác. Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 22.000 giao dịch thổ cư tại Hà Nội, chiếm 42% tổng giao dịch toàn thị trường. Đơn giá giao dịch trung bình tăng đều qua các quý, như trong quý II/2024 tăng 4,6% so với quý I/2024. Dự báo 6 tháng cuối năm 2024, thị trường thổ cư Hà Nội dự kiến ghi nhận khoảng 23.000 giao dịch, tập trung chủ yếu tại khu Đông và khu Tây.

Môi giới BĐS công nghệ lên ngôi trong thị trường thổ cư

Đã tham gia thị trường BĐS 4 năm, anh Nguyễn Trường Giang đánh giá, ngoài chính sách thưởng hậu hĩnh, điều làm nên sự khác biệt của OneHousing so với phần còn lại của thị trường thổ cư là ứng dụng Pro Agent - công cụ công nghệ độc quyền được phát triển riêng cho môi giới tại OneHousing.

Theo đó, cả môi giới đầu chủ (làm việc với khách cần bán nhà) và đầu khách (làm việc khách cần mua nhà) đều được hưởng lợi nhờ Pro Agent App. Đầu chủ dễ dàng quản lý nguồn hàng, đầu khách dễ dàng đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất cho khách hàng của mình.

“Tính năng hữu ích nhất của ứng dụng là Bất động sản gợi ý. Chỉ cần nhập nhu cầu của khách hàng, tầm tài chính khách mong muốn, Pro Agent sẽ đưa ra tất cả các bất động sản phù hợp. Thay vì trước đây môi giới phải đi khảo sát rất nhiều, sau đó chọn lọc tốn thời gian, thì ứng dụng làm được “trong một nốt nhạc”, đưa ra nhiều lựa chọn hơn trong giỏ hàng tới 20.000 căn của OneHousing, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tăng khả năng chốt deal thành công”, anh Giang cho biết thương vụ mới nhất anh bán được một căn nhà tại Hai Bà Trưng trị giá 8 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày.

Sau hơn 10 tháng bước chân vào thị trường BĐS thổ cư tại Hà Nội bằng việc ra mắt mạng lưới môi giới BĐS công nghệ, OneHousing đã chứng minh lời hứa “Thu nhập dẫn đầu” dành với chính sách hoa hồng cao nhất thị trường: Môi giới đầu khách nhận tới 75% hoa hồng, đầu chủ nhận 48%. Trái ngược với sự thiếu minh bạch trong chi trả hoa hồng trên thị trường, môi giới thường xuyên bị cắt cầu, nợ hoa hồng; tại OneHousing, sale nhận hoa hồng sau 30h sau khi giao dịch thành công.

Đưa ra mức đãi ngộ vượt trội cho môi giới, tuy nhiên mức phí môi giới khách hàng phải trả cho OneHousing ngang bằng với thị trường. Giới quan sát đánh giá, hậu thuẫn từ One Mount - tập đoàn được khởi sinh từ hai tỷ phú hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực BĐS và tài chính giúp OneHousing có nguồn lực để bứt tốc trong thị trường BĐS thổ cư giàu tiềm năng. Nhờ nền tảng công nghệ, hậu thuẫn tài chính, OneHousing mở ra một hướng đi khác biệt, phá vỡ những truyền thống trong hoạt động môi giới nhà đất.

Với tầm nhìn chiến lược và kế hoạch dài hạn, OneHousing liên tục mở các văn phòng bán hàng tại các quận và mở rộng mạng lưới môi giới đi cùng chính sách hoa hồng minh bạch và thưởng kinh doanh hậu hĩnh. Từ tháng 8 đến hết năm 2024, OneHousing tiếp tục đưa ra phần thưởng dành cho 6 đội nhóm kinh doanh xuất sắc nhất - tương đương 25% số lượng môi giới mạng lưới nhận được chuyến đi du lịch châu Á.