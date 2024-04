Chọn nhà cung cấp dịch vụ chỗ đặt máy chủ, khách hàng cần lưu ý gì?

Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) là dịch vụ cho khách hàng thuê chỗ đặt máy chủ, tủ rack, thiết bị mạng,…để triển khai hệ thống CNTT tại các trung tâm dữ liệu (IDC). Việc lựa chọn đúng nhà cung cấp dịch vụ Co-location là chìa khoá để các doanh nghiệp thu được lợi ích từ nó.

Co-location, hay thuê chỗ đặt máy chủ tại trung tâm dữ liệu, là một dịch vụ CNTT hấp dẫn. Nó cho phép khách hàng toàn quyền sử dụng và kiểm soát hệ thống mà không cần phải đầu tư, lắp đặt hay bảo trì…..Với sự phát triển nhanh chóng của CNTT và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào hạ tầng mạng, việc chọn lựa một đối tác đáng tin cậy để cung cấp dịch vụ Co-location không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động mà còn tác động đến uy tín và sự tin cậy của doanh nghiệp. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng doanh nghiệp nên cân nhắc khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ:

1. Vị trí:

Vị trí đặt data center là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu suất và sự an toàn cho hệ thống của doanh nghiệp. Một địa điểm gần trung tâm hay các tuyến cáp quang lớn sẽ giúp giảm độ trễ, tăng tốc độ kết nối mạng, đồng thời tăng khả năng chủ động ứng phó trước mọi sự cố không mong muốn. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ hiện nay thường xây dựng mạng lưới data center trải rộng khắp ba miền đất nước.

Chỉ tính riêng Tập đoàn VNPT- một trong những nhà cung cấp IDC hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, tính đến hết năm 2023, Tập đoàn này sở hữu 8 trung tâm dữ liệu tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, với mạng lưới phủ khắp 63/63 tỉnh thành trong cả nước. Điều này mang tới sự đa dạng và linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp khi cân nhắc sử dụng dịch vụ Co-location.

2. An toàn, bảo mật:

An toàn, bảo mật là tiêu chí rất quan trọng khi lựa chọn data center để thuê chỗ đặt máy chủ. Dữ liệu doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của các doanh nghiệp. Do đó, một trung tâm dữ liệu cần có các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo an toàn cho các máy chủ, đồng thời đảm bảo đối phó với các nguy cơ thảm hoạ như hoả hoạn, lũ lụt hay cắt điện đột ngột.

Phần lớn các dịch vụ Co-location hiện nay đều áp dụng nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho các máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu của họ. Ví dụ, tại các IDC của VNPT, các thiết bị như trạm biến áp, máy phát điện, UPS, cáp Backbone đều phải có dự phòng ít nhất N+1; đồng thời trang bị hệ thống chữa cháy chuyên nghiệp FM200 cùng hệ thống cảnh báo khói độ nhạy cao, không gây ra ảnh hưởng xấu với máy móc, vật dụng trong khu vực khi xảy ra cháy. Ngoài ra, hệ thống kiểm soát tại các IDC này được xây dựng khép kín với hệ thống IP Camera và hệ thống chống đột nhập, cung cấp thông tin, hình ảnh liên tục nhằm đảm bảo an ninh trong toà nhà. Các trung tâm dữ liệu của VNPT được xây dựng với khả năng bảo trì đồng thời, có thể bảo trì mà không gây ra bất kì sự cố gián đoạn dịch vụ nào, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của các doanh nghiệp.

3. Hạ tầng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn:

Các doanh nghiệp khi có nhu cầu thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu thì cần phải quan tâm đến chất lượng của trung tâm dữ liệu tại các nhà cung cấp đó. Một trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm nguồn điện, hệ thống làm mát, kết nối internet, hệ thống phòng cháy chữa cháy….

Hiện tại, VNPT IDC Hoà Lạc- Trung tâm dữ liệu mới khai trương cuối năm 2023 của VNPT là một trong số ít Data Center đạt tiêu chuẩn Uptime Tier III về Facility (TCCF) tại Việt Nam. TCCF là chứng chỉ dành cho các IDC được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, được chuyên gia của Uptime Institute trực tiếp kiểm tra, xác thực hệ thống đạt yêu cầu.

4. Dịch vụ hỗ trợ 24/7:

Một trung tâm dữ liệu tốt không chỉ cung cấp cho doanh nghiệp một địa điểm vật lý để đặt máy chủ, mà còn mang đến các dịch vụ hỗ trợ như bảo trì, giám sát hay hỗ trợ kỹ thuật. Doanh nghiệp nên tìm kiếm, lựa chọn những nhà cung cấp dịch vụ có đội ngũ chuyên gia kĩ thuật với trình độ tay nghề cao, chuyên nghiệp, đảm bảo được hỗ trợ nhanh chóng khi sự cố xảy ra.

5. Uy tín, chất lượng của nhà cung cấp:

Dữ liệu là yếu tố sống còn với mọi doanh nghiệp. Do đó, uy tín, chất lượng của nhà cung cấp dịch vụ có ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn nhà cung cấp co-location. Việc lựa chọn một đơn vị có uy tín, được đánh giá cao như VNPT IDC sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi pahí, luôn vững tâm trên con đường phát triển.

Thông tin chi tiết về dịch vụ VNPT Co-location, Quý khách hàng có thể tìm hiểu tại https://idc.vnpt.vn/