Chiến lược marketing và bán bất động sản triệu USD của NewstarHomes

Chọn cho mình một hướng đi riêng, là đơn vị “chuyên trị” dòng bất động sản triệu đô, NewstarHomes đang từng bước khẳng định vị thế của một đơn vị tư vấn phát triển dự án có tâm và có tầm.

Thị trường bất động sản như “trăm hoa đua nở”, và để có thể thành công, buộc các đơn vị tư vấn phát triển dự án phải chọn lối đi riêng, định hình dòng sản phẩm “chuyên trị” để khẳng định những giá trị khác biệt với các đơn vị khác trên thị trường. Nhắc tới NewstarHomes trong 1-2 năm trở lại đây, không thể không nhắc đến việc đơn vị này đã triển khai thành công hàng loạt dự án “khó” như: Hà Đô Charm Villas, Anlac Green Symphony, giai đoạn cuối năm 2020 – đầu năm 2021 hai dự án tiêu biểu làm “sống” lại thị trường phía Tây. Hay mới đây nhất là dự án Grand Mercure Hoi An, Eco-Green Saigon, hay các dự án của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành – Meyland: Meyhomes Capital Phú Quốc và MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ. Vậy đâu là bí quyết tạo nên thành công của đơn vị này?

Thấu hiểu nhu cầu của thị trường và khách hàng là chìa khóa thành công

Hơn hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hành vi của khách hàng trong tất cả ngành nghề kinh doanh đã có những sự thay đổi, đã có những tác động tích cực và cả tiêu cực. Lĩnh vực bất động sản cũng vậy, theo hướng tích cực, nhà đầu tư đã có xu hướng chọn lọc sản phẩm đầu tư kỹ lưỡng hơn, cơ cấu lại danh mục đầu tư theo mức độ ưu tiên. Thay vì đầu tư bất động sản lướt sóng chờ tăng giá như trước đây, nhà đầu tư đã chuyển hướng đầu tư bất động sản dài hạn và trung hạn; không ngại chi tiền sở hữu bất động sản hưởng thụ, sẵn sàng chi hàng triệu đô để sở hữu biệt thự biển cao cấp hay các sản phẩm bất động sản trong một hệ sinh thái có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Xuất phát từ thế mạnh am hiểu thị trường cùng sự đầu tư nghiên cứu kỹ về sản phẩm, khi triển khai bất cứ dự án nào NewstarHomes đều đưa ra những báo cáo nghiên cứu đánh giá thị trường, những xu hướng để tham chiếu định vị đúng phân khúc khách hàng, đơn cử như sản phẩm biệt thự triệu đô Grand Mercure Hoi An do NewstarHomes là đơn vị tư vấn chiến lược, quản lý marketing và quản lý bán hàng.

“Với dự án Grand Mercure Hoi An, NewstarHomes đã dự đoán đúng điểm rơi của thị trường Đà Nẵng – Quảng Nam, khi Việt Nam tăng cường tiêm phủ vaccine mũi 3, các đường bay quốc tế được mở cửa hoàn toàn và du lịch nội địa dịp Tết Nguyên đán đã cho thấy những dấu hiệu bùng nổ nếu được mở cửa hoàn toàn. Vì vậy, ngay sau Tết Nguyên Đán, NewstarHomes đã lên kế hoạch cho hoạt động tổ chức site tour "Hành trình về miền di sản, trải nghiệm Grand Mercure Hoi An" 2 ngày 1 đêm theo tiêu chuẩn 5 sao do NewstarHomes tài trợ toàn bộ chi phí dành cho các khách hàng và các chuyên viên kinh doanh của đại lý vào tháng 3. Đây là một trong những chiến lược giúp gỡ nút thắt của dự án, giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng với dự án và các chuyên viên kinh doanh cũng có câu chuyện để mời khách đến với dự án” - Bà Trần Thị Phương Hiền, Tổng giám đốc NewstarHomes cho biết.

Bên cạnh đó cũng phải kể đến việc đưa ra chính sách bán hàng đột phá giúp khách hàng của Grand Mercure Hoi An dễ dàng sở hữu, chỉ cần thanh toán 10% giá trị biệt thự, khách hàng đã có thể ký hợp đồng mua bán, ngân hàng hỗ trợ cho vay tới 80% giá trị biệt thự với lãi suất 0% trong 36 tháng, ân hạn gốc trong 3 năm. Điều này đã hóa giải nỗi lo tài chính với khách hàng và những lăn tăn về bài toán vận hành trong trường hợp dịch bệnh kéo dài.

Tôn trọng các mối quan hệ hợp tác là nền tảng phát triển

Cùng với đó, để có thể giúp các đối tác hợp tác tin tưởng đồng hành trong bất kỳ dự án nào, phải kể đến việc NewstarHomes luôn lựa chọn những dự án an toàn về mặt pháp lý, hấp dẫn về sản phẩm và luôn đồng hành cùng chủ đầu tư đưa ra các giải pháp về mặt chiến lược marketing và bán hàng cho các đại lý phân phối. Các mối quan hệ giữa NewstarHomes và đại lý, NewstarHomes và chủ đầu tư luôn đặt sự tôn trọng lên hàng đầu để phát triển các mối quan hệ đôi bên đều có lợi.

Minh chứng là việc, đầu năm 2022, NewstarHomes ký kết trở thành đối tác chiến lược toàn diện của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland triển khai lên chiến lược bán hàng cho các dự án: Meyhomes Capital Phú Quốc (phân khu Crystal City, The Koradise,…) và dự án mới của chủ đầu tư tại thị trường Nghệ An: MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ.

“Nếu thiếu sự nghiên cứu, chuẩn bị chỉn chu, bài bản; triển khai nhạy bén và sự kiên định không thay đổi mục tiêu thì khó có thể tạo nên thành công bứt phá ở phân khúc bất động sản triệu đô. Với vai trò đơn tư vấn phát triển dự án dự án, tổng đại lý; từng chiến dịch, kế hoạch trong chiến lược triển khai của NewstarHomes đều được hoạch định bởi những nhân sự chuyên môn cao và thẩm định bởi đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi tự tin đưa ra những giải pháp hiệu quả, sáng tạo mang tính tiên phong, định hướng thị trường để đảm bảo thành công của dự án vì chúng tôi hiểu rằng chủ đầu tư và các đối tác phân phối luôn đặt kỳ vọng cao vào NewstarHomes” – Bà Trần Thị Phương Hiền, Tổng giám đốc NewstarHomes, khẳng định.

Trên đà trở thành đơn vị tư vấn phát triển bất động sản có tâm và có tầm tại Việt Nam, NewstarHomes đã chuẩn bị sẵn sàng và tự tin góp phần chuyên môn hóa chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, phát huy thế mạnh, tiềm năng và sức hút của bất động sản Việt Nam.