Chỉ yêu phụ nữ dưới 25 tuổi, Leonardo DiCaprio có đáng bị mỉa mai?

TPO - Sau khi có thông tin theo đuổi Gigi Hadid, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Leonardo DiCaprio phá bỏ quy tắc chỉ hẹn hò bạn gái dưới 25 tuổi. Công chúng cũng thắc mắc lý do tài tử hạng A thường xuyên yêu gái trẻ.

Theo Us Weekly, Leonardo DiCaprio gần đây được phát hiện tiệc tùng cùng Gigi Hadid sau khi chia tay Camila Morrone. Nguồn tin độc quyền của tạp chí Mỹ tiết lộ ngôi sao đoạt giải Oscar được nhìn thấy đi chơi riêng cùng người mẫu kém 20 tuổi ngày 10/9.

Họ hẹn hò sau khi dự một bữa tiệc hậu New York Fashion Week. Một người khác nhìn thấy họ ngồi chung bàn, có cả Venus Williams và Ben Simmons. Theo People, Leo đang quyết tâm theo đuổi Gigi Hadid. Nam diễn viên có tình cảm với tình trẻ hơn một tháng nay.

Gần đây, truyền thông tung hình ảnh thân mật của hai ngôi sao hạng A tại Hollywood. Điều đó thổi bùng lên làn sóng châm biếm Leonardo DiCaprio chỉ chuyên hẹn hò gái trẻ.

Từ một ngôi sao được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, giờ đây công chúng chỉ nhớ đến Leonardo DiCaprio là "tay sát gái", chuyên hẹn hò những cô gái dưới 30 tuổi. Điều đó có quá bất công với Leo?

Leo và lời châm biếm "câu lạc bộ dưới 25 tuổi"

Đầu tháng 9, nguồn tin nói với Us Weekly rằng sao phim Once Upon a Time in Hollywood để mắt đến siêu mẫu trẻ sau khi chia tay người tình kém 22 tuổi. "Leo thực sự để mắt đến Gigi nhưng cô ấy không quan tâm. Họ là bạn nhưng Hadid chưa muốn hẹn hò Leo ngay bây giờ", nguồn tin nói.

Cuộc hẹn giữa Leo và Gigi Hadid diễn ra vài tuần sau khi nhiều trang báo nước ngoài đưa tin sao phim Titanic và mẫu trẻ Camila Morrone chia tay sau 4 năm hẹn hò. "Leo tham gia nhiều sự kiện, đi nghỉ dưỡng mà không có mặt Camila, từ Care Gala đến Unicef ​​Gala đến St-Tropez. Anh ấy dành nhiều thời gian để đi chơi cùng bạn bè như Tobey McGuire và Jamie Foxx", Us Weekly đưa tin.

Sau khi để mắt đến Gigi Hadid, Leo tiếp tục bị châm chọc vì sở thích yêu gái trẻ. Tại lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 74, MC chương trình là nam diễn viên Kenam Thompson "nói móc", châm chọc Leo khi nhắc về Zendaya.

“Zendaya vừa tròn 26 tuổi vào tuần trước. Chúc mừng sinh nhật. 26 tuổi là một độ tuổi kỳ lạ ở Hollywood. Ý tôi là, bạn đủ trẻ để đóng vai học sinh trung học, nhưng lại quá già để hẹn hò với Leonardo DiCaprio”, Thompson nói.

Tại sự kiện lễ trao giải Oscar 2022, Leo cũng bị MC Amy Schumer châm biếm vì sở thích hẹn hò gái trẻ. "Leonardo DiCaprio đang tích cực đấu tranh cho biến đổi khí hậu. Anh ấy sẽ để lại một thế giới tốt đẹp, xanh, sạch hơn cho các bạn gái của mình. Đó là vì các cô ấy còn trẻ, còn anh ấy thì, bạn biết mà, lớn tuổi hơn nhiều", nữ diễn viên hài pha trò.

Trước khi chính thức có thông tin Leo theo đuổi Gigi Hadid (27 tuổi), Leo được mệnh danh là người sở hữu "câu lạc bộ dưới 25". Điều này ám chỉ những người tình, mỹ nhân trong lúc hẹn hò tài tử Titanic đều có độ tuổi dưới 25. Việc anh chia tay nữ người mẫu Camila Morrone khi cô vừa bước sang tuổi 25 trở thành đề tài "nóng hổi" trên mạng xã hội.

Thậm chí, một người dùng Reddit lập hẳn biểu đồ minh họa tình trường của Leo và chứng minh một điều: Trong khi Leo già đi, trở thành ông chú tuổi 50, bạn gái của anh mãi mãi "tuổi 20". Độ tuổi trung bình của dàn bạn gái sao phim The Revennant là 22,9 (chưa tính Gigi Hadid).

Biểu đồ trên được lập năm 2019 nhưng đến khi Leo chia tay bạn gái gần nhất, hình ảnh trên mới viral mạnh trên mạng. Người hâm mộ được phen "òa lên" rằng không sai khi nói Leo là chủ câu lạc bộ dưới 25.

Tình trường của Leonardo DiCaprio dưới góc nhìn chuyên gia

Xét dưới góc độ nghệ thuật, không ai có thể phủ nhận tài năng của Leonardo DiCaprio. Đóng phim từ những năm 20 tuổi, đến nay tài tử hạng A để lại cho làng giải trí thế giới nhiều tác phẩm thuộc hàng kinh điển, trong số đó phải kể đến Titanic, Sói già phố Wall, hay gần đây là Once Upon a Time in Hollywood.

Nhưng trong chuyện hẹn hò, tình trường của Leo khiến anh luôn trở thành đối tượng châm chọc của cộng đồng mạng, kể cả đồng nghiệp. Mạng xã hội xuất hiện nhiều giả thuyết xoay quanh việc DiCaprio chia tay phụ nữ ở độ tuổi 25. Một số người cho rằng phụ nữ sau 25 tuổi đều muốn ổn định cuộc sống, trong khi Leo là người đàn ông đào hoa và muốn tiếp tục lối sống đó.

Khi xét dưới góc độ khoa học, tình yêu lệch tuổi khó tồn tại lâu. Nhiều chuyên gia thực hiện nghiên cứu sự chênh lệch tuổi tác trong tình yêu, hôn nhân và đưa ra kết luận: Càng lệch tuổi, càng dễ tan vỡ.

Theo nghiên cứu của nhà xã hội học Hugo Mialon và Andrew Francis (ĐH Emory, Mỹ) và Randal Olsen (ĐH Michigan, Mỹ), độ lệch tuổi tác động rất lớn đến tình yêu. Trong cuộc khảo sát trên 3.000 người, nhóm thu được kết quả: Những cặp lệch 1-5 tuổi, tỷ lệ chia tay/ly hôn là 3%, con số lên đến 18-39% nếu các cặp chênh nhau 10 tuổi. Bất ngờ hơn, khi chênh nhau 20 tuổi, tỷ lệ không còn chung sống lên đến 95%.

Sau cuộc khảo sát, nhóm nghiên cứu đưa ra nhiều kết luận dựa trên quan điểm tình yêu, hôn nhân và gia đình của người tham gia khảo sát. Theo đó, quy ước xã hội là yếu tố lớn nhất tác động đến chuyện tình lệch tuổi. Những cặp có độ lệch pha trên 10 tuổi có xu hướng bị xã hội dị nghị, coi thường. Phản ứng tiêu cực từ xã hội dẫn đến việc tình yêu suy giảm giữa các đôi.

Ngoài ra, khác biệt về quan điểm sống cũng là lý do lớn khiến tình yêu chênh lệch tuổi tác dễ tan vỡ. "Một người ở độ tuổi 40, 50 đối mặt với nhiều vấn đề, có mục tiêu sống, giá trị cốt lõi khác hẳn người sắp bước sang tuổi 25", nhóm nghiên cứu xã hội học khẳng định.

Theo Tiến sĩ Elena Touroni, chuyên gia tâm lý Anh, việc yêu người lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhiều tuổi là điều khó chấp nhận trong nhiều nền văn hóa: "Dù là nam hay nữ, khả năng sinh sản đều giảm sau 35 tuổi. Điều đó cho thấy con người tiến hóa để cảm thấy bị thu hút với những người ở độ tuổi tương đương".

Và dù cho xã hội tiến bộ đến mấy, có nhiều định kiến không thể thay đổi, trong đó có chuyện hai đối tượng hẹn hò không cùng độ tuổi. Đặc biệt, tình yêu lệch tuổi ngày nay thường bị gắn mác "sugar daddy" với ý nghĩa tiêu cực. Đồng thời, họ không được gia đình, bạn bè chấp nhận và khó hòa nhập cộng đồng.