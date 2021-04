Chi tiết án phạt các bị cáo trong vụ án Gang thép Thái Nguyên

TPO - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt giữ thêm Sầm Văn Cường (SN 2001) và Trương Văn Tiên (SN 2000, cùng quê tỉnh Cao Bằng) trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

TPO - Liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.