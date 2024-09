Chỉ nhỉnh hơn 1 tỷ đồng, sở hữu căn hộ Nhật Bản đa phong cách tại Bình Dương

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phải trải qua hơn 2 năm chững lại và đối diện nhiều thách thức, thì nhà ở vừa túi tiền đã trở thành phân khúc thu hút sự quan tâm nhiều nhất của dư luận và người mua nhà ở thực. Với mức giá hợp lý và thiết kế thông minh, phân khúc này không chỉ đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ và người có thu nhập trung bình, mà còn được kỳ vọng sẽ là mũi khoan "phá băng" thị trường bất động sản.

Vì sao thị trường bất động sản lệch pha cung cầu?

Trong hơn hai năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam đối mặt với tình trạng đóng băng kéo dài, nguyên nhân chủ yếu do ba yếu tố: dòng tiền thắt chặt, pháp lý tắc nghẽn và tâm lý chờ đợi của người mua. Theo Savills Việt Nam, lượng giao dịch nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM giảm hơn 50% trong nửa đầu năm 2023, đẩy thị trường vào trạng thái ảm đạm.

Một nguyên nhân khác là sự lệch pha trong các phân khúc nhà ở. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung tập trung vào các sản phẩm cao cấp, giá trị lớn, phục vụ đầu tư và đầu cơ. Điều này khiến giá nhà tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân. Dữ liệu từ VARS cho thấy tỷ trọng căn hộ bình dân (dưới 25 triệu/m²) giảm mạnh, từ 30% năm 2019 xuống 6% năm 2023. Tỷ trọng căn hộ trung cấp (25-50 triệu/m²) cũng giảm dần, trong khi giá chung cư tại TP.HCM dao động từ 60-90 triệu/m², khiến căn hộ giá dưới 3 tỷ đồng gần như biến mất.

Nhà ở vừa túi tiền - lời giải cho bài toán kết nối cung - cầu bất động sản.

Trước bối cảnh đó, VARS cho rằng, cùng với nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền sẽ là xu hướng phát triển chính trên thị trường bất động sản sắp tới, do phù hợp với nhu cầu thực tế của đa số người dân. Tuy nhiên, phát triển loại hình này trong nội đô các thành phố lớn như TP.HCM gặp khó khăn do quỹ đất hạn chế và giá cả đắt đỏ. Do đó, nhiều chủ đầu tư đã mở rộng ra các khu vực vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, nơi mức giá dao động từ 25-40 triệu đồng/m².

Tại các khu vực như Thuận An, Dĩ An – cửa ngõ phía đông TP.HCM với hạ tầng giao thông hoàn thiện, bất động sản đang thu hút vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn.

Gần đây nhất, đầu tháng 8/2024, liên doanh Cosmos Initia (thành viên Daiwa House Group), TT Capital và Koterasu Group đã khởi công dự án căn hộ TT AVIO tại Dĩ An. Đây là dự án nhà ở vừa túi tiền - môi trường sống chuẩn Nhật lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 15.952 m2, quy mô gần 2.000 căn hộ có diện tích trung bình dưới 60m2 và có giá chỉ từ 1,23 tỉ đồng mỗi căn – phân khúc giá đang được thị trường đón nhận nhiều nhất.

Không chỉ có mức giá phù hợp với đại đa số người thu nhập trung bình trở lên, TT AVIO Tọa lạc vị trí đắc địa ngay tam giác giao thương Dĩ An – Thuận An – Thành phố mới Thủ Đức, cộng hưởng cùng hạ tầng giao thông hoàn thiện với cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, DT743 kết nối vành đai 2 và 3, đại lộ Phạm Văn Đồng và tuyến Metro 1 & 3 kéo dài,… từ TT AVIO, cư dân sẽ dễ dàng di chuyển giữa Bình Dương và TP.HCM.

Dù có mức giá chỉ từ 1,23 tỷ/ căn nhưng TT AVIO hội tụ hàng loạt lợi thế vượt xa mong đợi của khách hàng, với hơn 89 tiện ích nội, ngoại khu, nổi bật với 8 cụm tiện ích cao cấp mà hiếm có căn hộ tầm trung nào có được như tại tầng trệt tổ hợp hồ bơi Galaxy Pool, khu vui chơi trẻ em Funky Town, Quảng trường nghệ thuật Art Square, khu vui chơi đa thế hệ Amazon Park, tổ hợp thể thao giải trí bóng bàn, GYM, Yoga, … khu Business Center với phòng làm việc, phòng Co-Working Space, … Và tầng thượng là không gian Chill Skyzone với các khu vườn Nhật ngắm cảnh, Yoga ngoài trời, BBQ. Những tiện ích này không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi gắn kết của cư dân, mà còn nâng tầm chất lượng sống, tạo nên một môi trường sống lành mạnh, phát triển Thân – Tâm – Trí cho mọi thành viên trong gia đình.

Điểm sáng đặc biệt của TT AVIO chính là việc mở rộng cơ hội sở hữu nơi an cư với Đặc quyền 300 căn "đàm phán thanh toán" – phương thức linh hoạt giúp "may đo" kế hoạch tài chính phù hợp với từng khách hàng. Với mức giá chỉ từ 1,23 tỷ/căn và phương thức thanh toán lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, khách hàng có thể dễ dàng "cân đo" khả năng tài chính để sở hữu căn hộ mơ ước.

Dự án được Kinh doanh Tiếp thị bởi DKRS, đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phân phối và tiếp thị bất động sản, đảm bảo mang đến những giải pháp tối ưu và cơ hội sở hữu căn hộ dễ dàng cho khách hàng.

Trong thời gian tới, dự báo giá nhà ở sẽ tăng khi các Luật Đất đai và Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực. Nhà ở vừa túi tiền được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng lệch pha cung – cầu, đáp ứng nhu cầu của người dân có thu nhập trung bình, góp phần ổn định giá và phát triển bền vững thị trường.

