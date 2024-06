Chỉ có thể là Sơn Tùng M-TP

TPO - Giọng ca sinh năm 1994 một lần nữa thay đổi màu sắc âm nhạc trong sản phẩm mới. Với “Đừng làm trái tim anh đau”, Sơn Tùng gây ngỡ ngàng vì chọn nhịp điệu Bossa Nova.

Bossa Nova đang tạo nên những điều đặc biệt cho thị trường nhạc Việt. 3 tháng trước, Từng là của Vũ Cát Tường gây sốt. Đến tối 8/9, Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng cũng thuộc màu sắc Bossa Nova. Hai bản hit liên tiếp của Vũ Cát Tường và Sơn Tùng giúp dòng nhạc đặc trưng của Brazil bất ngờ được khán giả Việt đón nhận nhiệt tình. Đây hứa hẹn là xu hướng mới của Vpop trong năm 2024.

Bất ngờ từ Sơn Tùng

Chịu khó thay đổi là một trong những điểm nhấn tạo nên một Sơn Tùng khác biệt ở Vpop.

10 năm trước, Sơn Tùng thời mới nổi tiếng đã khuấy động nhạc Việt bằng Rn’B/Rap, hoàn toàn mới lạ so với bình diện thị trường đang chuộng Ballad. Đến Lạc trôi, Sơn Tùng giúp màu sắc nhạc điện tử, Future Bass phát triển đột phá. Nam ca sĩ khởi xướng cho một giai đoạn ngắn hưng thịnh của Retro, với Chúng ta của hiện tại. Tiếp đó, Hãy trao cho anh của Sơn Tùng đưa âm hưởng Latin nói chung và Reggaeton nói riêng tỏa sáng.

Ba ca khúc gần nhất của Sơn Tùng là những màu nhạc khác biệt. Chuyện Sơn Tùng không lụy vào thành công đã có, mà dứt khoát thử sức cái mới chẳng lạ lẫm. Thế nhưng, nước đi chọn Bossa Nova cho Đừng làm trái tim anh đau của giọng ca sinh năm 1994 gây bất ngờ. Vũ Cát Tường đã thành công với Từng là. Song, Bossa Nova vẫn là màu nhạc xa lạ, “kén” tai khán giả Việt.

Đặc trưng của Bossa Nova là sự uyển chuyển, mềm mại. Đừng làm trái tim anh đau được Sơn Tùng pha trộn thêm nhiều yếu tố, như một verse rap cùng chất Pop, để ca khúc này dễ vào tai, phù hợp thị hiếu khán giả Việt.

Điểm nhấn lớn nhất mà Sơn Tùng tạo ra ở Đừng làm trái tim anh đau là bố cục lạ. Sau verse 1, Sơn Tùng đánh lừa tai nghe khán giả, ngỡ là chorus (điệp khúc) nhưng đây là pre chorus (dẫn vào điệp khúc). Sau đó, điệp khúc thật sự mới xuất hiện, dẫn dắt người nghe vào 3 đoạn chuyển giai điệu liên tiếp trong nửa đầu ca khúc.

Sơn Tùng vẫn giữ thói quen, là đặt verse rap vào sau chorus. Tại đây, bản phối của Đừng làm trái tim anh đau điều chỉnh đôi chút để phù hợp với flow (nhịp) của verse rap, sau đó ca khúc tiếp tục bằng đoạn pre chorus, chorus lặp lại. Đừng làm trái tim anh đau kết thúc bằng đoạn nhạc drop kèm các câu "feel" của Sơn Tùng. Sự hòa quyện của nền nhạc hứng khởi cùng màn vũ đạo, có thể là ý đồ của Sơn Tùng để bóc tách đoạn nhạc tạo “trend” ở mạng xã hội.

Tổng thể ca khúc Đừng làm trái tim anh đau hài hòa, lôi cuốn hơn hẳn so với Chúng ta của tương lai, Making My Way và There’s Are One At All. Đặt trên tiêu chí một ca khúc thị trường, Đừng làm trái tim anh đau có đủ mọi thứ, giai điệu hấp dẫn, dễ nghe và dễ nhớ, dẫn đến thành công bùng nổ là chuyện hiển nhiên.

Song, ở vị thế của Sơn Tùng, nhiều khán giả đòi hỏi nhiều hơn thế. Phần ca từ của Đừng làm trái tim anh đau vẫn trong phạm vi an toàn. Bản phối ca khúc có nửa đầu trôi qua ấn tượng, nhưng một nửa còn lại về phần nhạc không có gì đặc biệt.

Vai trò tiên phong

Ngay sau khi sản phẩm Đừng làm trái tim anh đau phát hành, âm nhạc và vũ đạo trong MV này nhanh chóng “viral” khắp mạng xã hội. Sau những trào lưu dance cover từ nhạc House, Phonk, Drip, Trap... cộng đồng mạng, đặc biệt là trên nền tảng TikTok chuẩn bị có trào lưu nhảy từ điệu Bossa Nova. Một lần nữa, Sơn Tùng mở ra trào lưu mới cho thị trường.

Năm 2024 là giai đoạn đặc biệt thách thức của thị trường nhạc Việt. Nhiều ca sĩ phải dời kế hoạch ra bài, quay MV vì không tìm được tài trợ. Nhiều nghệ sĩ khác chọn cách tạm hoãn ngày ra sản phẩm, để tránh phí phạm, khi đây là lúc thị trường tổ chức show “đóng băng”.

Sơn Tùng đã tung 2 MV đầu tư mạnh tay từ đầu năm. Giọng ca quê Thái Bình vẫn giữ cương vị hàng đầu và dễ dàng thu hút tài trợ để đầu tư sản phẩm chất lượng. Nữ chính trong MV, Pimtha, là hot girl số 1 Thái Lan. Sự kết hợp vượt biên giới của Sơn Tùng và Pimtha giúp MV Đừng làm trái tim anh đau mở rộng tệp khán giả từ Thái Lan.

Giọng ca quê Thái Bình luôn cố gắng để giữ cương vị “mở đường” cho nhạc Việt. Từ Lạc trôi, đến Chạy ngay đi, Hãy trao cho anh, Making My Way, những cú thử nghiệm của Sơn Tùng đều mở ra nhiều cái mới cho Vpop. Cho đến Đừng làm trái tim anh đau, có thể nói sự đổi mới đột ngột của Tùng một lần nữa có kết quả tốt.

Thế nhưng, song song với sự đổi mới, chất lượng âm nhạc của Sơn Tùng ngày càng ít tính đột phá. Hai bài gần nhất của Tùng, yếu tố Catchy vẫn phát huy, nhưng bị khán giả, giới chuyên môn chỉ ra nhiều điểm yếu trong khâu sản xuất âm nhạc. Khả năng viết ca từ của Sơn Tùng gần như giậm chân trong 3 năm gần đây. Với các bản phối, hầu hết Sơn Tùng tự thực hiện và không thật sự bổ trợ cho giọng hát một cách tối ưu.

Ngay lúc này, chuyện Sơn Tùng tung sản phẩm giữ top 1 “trending” và gây sốt là hiển nhiên. Làm sao để giọng ca quê Thái Bình nâng cấp chất lượng âm nhạc của mình, đó mới là vấn đề.